Что звезды нам пророчат: гороскоп на 22-28 декабря 2025 года

Гороскоп на 22-28 декабря 2025 года / © Associated Press

22 декабря мы встречаем первый восход Солнца после прохождения кардинальной точки года, и это символически открывает новый цикл. Но энергетика остаётся непростой — на фоне напряжённых аспектов Венеры к Сатурну и Нептуну мы можем ощущать внутренние противоречия, колебания в сфере чувств, ценностей и отношений, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Влияние Сатурна проявляется как ощущение ограничений, необходимость трезво взглянуть на свои связи и привычные модели поведения.

Аспект Венеры с Нептуном может принести иллюзии, разочарования или путаницу в ожиданиях, но также способен открыть канал вдохновения, если направить энергию в творчество или духовные практики.

В целом неделя несёт атмосферу испытаний и переосмысления, но именно через эти процессы рождается возможность обновления. Это время требует осторожности в отношениях, внимательности к обещаниям и умения смотреть правде в глаза. Если мы сумеем пройти через суету и напряжение без конфликтов, конец недели подарит ощущение, что старые иллюзии уходят, а впереди открывается пространство для новых целей и готовности к новому этапу.

ОВЕН

В профессиональной сфере неделя принесёт две противоположные тенденции. С одной стороны, рабочие процессы идут ровно: сложности минимальны, внимание к вашей деятельности растёт, а инициативы получают одобрение руководства. С другой — отношения с друзьями, единомышленниками и влиятельными людьми могут оказаться непростыми. Основная причина — деньги и обязательства, которые придётся выполнять, чтобы не испортить важные связи. Возможны и споры, связанные с недвижимостью.

ТЕЛЕЦ

Звёзды советуют заранее выстроить чёткий план действий и последовательно решать накопившиеся вопросы. Полагаться в этом месяце придётся в основном на себя — но ваших ресурсов и изобретательности для этого достаточно. В финансовой сфере неделя будет нестабильной. Придётся погашать старые долги, выполнять прежние обязательства и покрывать растущие повседневные расходы. Многих представителей знака действительно может «мотать» между необходимостью отдавать и тратить.

БЛИЗНЕЦЫ

Личная жизнь может временно отойти на второй план: главные силы потребуют работа, общение и финансовые задачи. Однако многим всё равно предстоит заниматься делами детей — их воспитанием, обучением или развитием, что потребует и времени, и средств. Затраты предстоят большие, тем не менее полностью без денег вы не останетесь — будут поступать нужные суммы. Есть шанс получить премию или поддержку от близких. Конец декабря также станет месяцем активной социальной жизни.

РАК

В этот период вы будете терпеливы, активны и настойчивы, а потому обязательно добьетесь своего! Предпринимателям нужно расширять свой бизнес, внедряя новые передовые технологии, используя современные способы продвижения. Однако стоит проявлять осторожность в финансовых операциях, не рискуйте, вкладывая в плохо подготовленные или слишком креативные проекты. Старайтесь внимательнее относиться к тому, что вам говорят — ведь сомнительных предложений появится предостаточно.

ЛЕВ

Могут сорваться некоторые проекты, а вложенные средства окажутся потерянными, не исключены случаи обмана даже со стороны близких друзей и коллег. Тем, кто хочет уволиться, звезды советуют подождать немного, чтобы обдумать свое решение и найти подходящую вакансию. В работе наметится небольшой застой, будет казаться, что ничего не меняется, но это временные трудности. Некоторая напряженность в отношении с коллегами и руководством могут омрачать настроение, но сплетни за вашей спиной — лишь подтверждение вашей значимости.

ДЕВА

Вы сейчас настолько заняты восхождением по карьерной лестнице, что с трудом выносите претензии своего партнера. Раздражение и желание все бросить могут одолевать вас, но это не лучшее решение. Если будете рубить с плеча, со временем пожалеете о расставании, но доверие будет уже подорвано. Укрепить отношения поможет консультация у семейного психолога. Гороскоп советует одиноким людям обратить внимание на коллегу по работе, с которым вас связывают приятельские отношения.

ВЕСЫ

В этот период может сильно пострадать материальное благополучие. Многие могут задуматься над сменой места работы или профессии, чтобы реализовать свой потенциал. Партнерство с иностранными компаниями поможет выйти на новый финансовый уровень. Креативным людям звезды рекомендуют работу в сфере медиа, публичных выступлений, информационных технологий. У одиноких возможны новые знакомства — люди, появляющиеся сейчас, могут оказаться полезными как в работе, так и в личной сфере.

СКОРПИОН

Этот период в целом благоприятен, особенно если вы заняты интеллектуальной и коммерческой профессией. Вдохновение и новые идеи дадут толчок для реализации масштабных проектов. Опасность грозит предпринимателям, которые давно откладывали решение финансовых проблем. Сейчас самое время заняться наведением порядка в налоговой документации, хозяйственными вопросами. В организации служащего назревают перемены, связанные со сменой руководящего состава и условий труда.

СТРЕЛЕЦ

Финансовое положение сейчас будет не настолько хорошим, но средства будут поступать стабильно. Индивидуальным предпринимателем необходимо искать новые способы продвижения своей деятельности. Открытие филиала в другом городе поможет расширить сферу влияния. Могут возникнуть проблемы с коммерческой недвижимостью, имуществом, землей. Однако большинству представителей вашего знака волноваться не стоит — во всяком случае, пока. А если есть желание поменять работу, то сейчас можно добиться для себя достойных условий.

КОЗЕРОГ

В любовной сфере произойдет событие, которое сильно потрясет вас и заставит пересмотреть многое касательно вашего партнера. Но это касается только тех, кто только встречается. В семейных парах будет царить практически идиллия. Ваш романтический настрой вызовет ответную реакцию партнера. Дети радуют, но на их нужды вновь потребуются деньги. В этом плане особенно показательна третья декада месяца, когда на нужды ваших наследников уйдет довольно ощутимая для семейного бюджета сумма.

ВОДОЛЕЙ

Неделя больших преобразований в делах, и прежде всего это относится к финансово-хозяйственной сфере. Руководители должны заняться наведением порядка внутри коллектива. Некоторые подчиненные, распространяя сплетни, приносят серьезный ущерб компании. Урегулировать важные рабочие моменты будет сложно из-за разногласий, но только вам под силу найти верное решение возникшего конфликта. Свободные предприниматели могут заняться укреплением производственной базы своего дела.

РЫБЫ

Возможно, вы впервые за долгое время обретете настоящий Дзен, и это принесет драгоценные минуты счастья. Чтобы не происходило вокруг, внутренняя гармония не оставит вас до конца месяца. Финансовые позиции на этой неделе стабильны — можно рассчитывать на поддержку партнеров, государственные субсидии, кредит. Работающие по найму станут по-настоящему незаменимым элементом в работе компании, особенно в период отпусков. Не упустите этот шанс, чтобы закрепиться в коллективе.