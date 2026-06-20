Что звезды нам пророчат: гороскоп на 22-28 июня 2026 года

Гороскоп на 22-28 июня 2026 года / © Associated Press

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25 июня Венера образует тригон с Сатурном, и это создаёт редкое сочетание устойчивости и доверия. В отношениях — личных, деловых, профессиональных — появляется больше определённости. Легче договариваться, фиксировать договорённости, возвращаться к темам, которые раньше казались слишком хрупкими или нестабильными. Это хороший день для серьёзных разговоров, финансовых решений, оформления документов, а также для укрепления уже существующих связей, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Но уже 26 июня Солнце формирует квадрат с Нептуном, и фон резко меняется. Появляется размытость, неопределённость, информационный шум. В этот день важно не торопиться с выводами и не принимать решения под влиянием эмоций или чужих ожиданий. Возможны ошибки в расчётах, недопонимание, искажения фактов. Лучше оставить пространство для паузы и наблюдения — ситуация сама проявит слабые места.

28 июня Марс образует секстиль с Юпитером, и это возвращает динамику, уверенность и ощущение перспективы. Действия дают более ощутимый результат, а инициативы получают поддержку со стороны обстоятельств. Хороший момент для запуска проектов, активных шагов, переговоров, поездок, физической активности.

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И в этот же день, в 22:30 (Gmt+3) Марс входит в знак Близнецов, задавая новый темп на ближайшие недели. Энергия в этот период более подвижная, интеллектуальная и многозадачная. Возрастает количество контактов, поездок, обсуждений, идей. Марс в Близнецах усиливает потребность в информации и делает коммуникации главным инструментом влияния. Но одновременно повышает нервозность и склонность распыляться, поэтому важно держать фокус и не брать на себя лишнего.

Овен

Неделя даёт многим из вас больше внутреннего движения: многие вопросы продвигаются, а дела идут быстрее, чем ожидалось. Люди вокруг реагируют охотнее, поэтому инициативы получают естественный отклик. Это подходящий момент, чтобы напомнить о себе, обозначить свои интересы и вернуть под контроль темы, которые долго висели в воздухе. Единственное условие — не перегружать себя, соблюдая режим труда и отдыха.

Телец

Фон недели помогает удерживать устойчивый темп. Вы вплотную приближаетесь к поставленным целям, финансовые вопросы проясняются, а рабочие задачи идут без лишних колебаний. У вас появляется ощущение опоры, и силы распределяются спокойнее. Это удобное время для укрепления договорённостей, завершения начатого и аккуратного продвижения в долгосрочных проектах. В личных отношениях тоже больше ясности и меньше сомнений.

Близнецы

Неделя насыщена контактами, новостями и обсуждениями. Информации много, она приходит из разных направлений, и вы легко ориентируетесь в этом потоке. Идеи рождаются одна за другой, и часть из них сразу находит практическое применение. Хороший период для встреч, переписок, коротких поездок, презентаций, обучения. Единственное, что важно — не хвататься за всё сразу. Если распределить внимание, неделя даст отличный результат.

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Рак

Неделя проходит в таком ритме, что многим из вас легче удерживать внимание, выстраивать порядок в делах и действовать более осознанно. Повседневные задачи, рабочие и личные темы собираются в понятную структуру без лишней суеты. Это время, когда легче навести порядок в делах, расставить приоритеты и вернуть контроль над тем, что долго оставалось в стороне. Вы яснее чувствуете свои границы, понимаете, что важно, а что можно оставить без реакции.

Лев

Неделя открывает пространство для сотрудничества и публичных задач. Люди охотно идут на контакт, поддерживают ваши идеи, предлагают участие в проектах. Вы ощущаете влияние не за счёт давления, а за счёт ясной позиции и уверенного присутствия. Хорошее время для выступлений, переговоров, презентаций, творческих инициатив. В отношениях тоже появляется больше определённости — через спокойный и честный разговор.

Дева

Рабочий ритм в течении недели — ровный, без резких скачков. Есть возможность спокойно анализировать, корректировать, выстраивать структуру и доводить до ума то, что давно требовало внимания. Неделя подходит для системной работы, планирования, подготовки документов, расчётов, учёта. В отношениях тоже больше ясности: вы видите, где нужно уточнить детали, а где — просто дать человеку время. Хороший период для восстановления порядка во всех сферах.

Весы

Контактов много, и среди них есть действительно полезные. Неделя поддерживает любые формы общения: встречи, обсуждения, совместные решения, обмен идеями. Вы ощущаете влияние на атмосферу вокруг, и люди это считывают. Хороший момент для переговоров, творческих проектов, работы с клиентами. Но не соглашайтесь на всё подряд: неделя щедрая, но требует выбора. В выходные желательно навести порядок в делах, документах, финансах, расписании.

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Скорпион

Неделя помогает прояснить финансовые, бытовые и организационные вопросы. Вы видите слабые места и можете спокойно их закрыть. Хороший период для расчётов, планирования бюджета, распределения ресурсов, обсуждения условий. Или поиска инвестора, материальной помощи и защиты. В личных отношениях тоже больше определённости — не драматичной, а рабочей. У многих из вас появляется ощущение, что позиции укрепляются без давления и лишних эмоций.

Стрелец

Вы легко находите общий язык с разными людьми, и это помогает продвинуть важные темы. Неделя подходит для поездок, встреч, обучения, презентаций. Неделя открывает для многих из вас пространство для более глубоких обсуждений: появляются новые точки соприкосновения, а идеи находят поддержку быстрее, чем обычно. Это хорошее время, чтобы уточнить планы, укрепить договорённости и продвинуть темы, которые долго ждали подходящего момента.

Козерог

Много диалогов, договорённостей, обсуждений, обмена идеями. Рабочий ритм у многих из вас ровный и предсказуемый. Есть возможность спокойно продвигаться в долгосрочных проектах, не отвлекаясь на лишние детали. Неделя подходит для системной работы, планирования, подготовки документов, стратегических решений. В отношениях тоже больше ясности: вы видите, где нужно укрепить договорённости, а где — просто обозначить свою позицию.

Водолей

Неделя даёт больше свободы в действиях и пространства для новых решений. Вы можете попробовать другой подход, изменить привычный маршрут, пересобрать планы. Поддержка приходит из неожиданных направлений — через людей, информацию, совпадения. Хороший момент для творческих задач, нестандартных решений, экспериментов. Хороший период для укрепления профессиональных и личных связей.

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Рыбы

Фон недели помогает замечать детали, быстрее ориентироваться в нюансах. Вы лучше понимаете, что требует вашего участия, а что можно оставить на потом. Появляется потребность в дополнительном времени для проверки информации, уточнения условий, выстраивания договорённостей. Это не торможение, а естественный процесс прояснения. Неделя подходит для подготовки к новому этапу, анализа причинно-следственных связей, завершения старых задач.

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