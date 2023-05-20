Что звезды нам пророчат: гороскоп на 22-28 мая 2023 года

Марс начал свой транзит по Льву (с 20 мая), приумножая огненные энергии во сто крат. Солнце в Близнецах (с 21 мая) усиливает стихию Воздуха, что создает благоприятное взаимодействие Яньских потенциалов. Жизнь закипает новыми красками с 22 мая, бурлит социальная сфера, на военном фронте разворачивается интенсивная борьба, в которой силы Добра побеждают!

22 и 23 мая напряженный аспект Марс – Юпитер на фоне генерирует мощный поток сложных и агрессивных энергий, способствует накоплению ошибок и отсутствию мотивации. Повышается количество дорожно-транспортных происшествий, травм, разрешения конфликтов с помощью физической силы. В эти дни трудно себя дисциплинировать, маломальское недоразумение разрастается в грандиозный скандал, поэтому нужно подойти со всей ответственностью к делам и, сдерживая себя, структурировать текущие процессы.

С 24 мая общий фон становится более-менее гармоничный, легче решаются имущественные и денежные вопросы, в профессиональной сфере происходит стабилизация, находятся решения на самые сложные задачи. Коллективная работа и общение с единомышленниками дает хорошие результаты, быстрее и эффективнее продвигаются проекты. Самое время для новых начинаний, особенно рассчитанных на долгий срок работы.

28 мая напряженный аспект Солнце – Сатурн создает ограничения и препятствия на всех уровнях, формирует некомфортные условия. Этот аспект требует серьезного отношения к закону и порядку, нормам и правилам, иначе, велик риск попасть в ловушку застоя и последующей деградации.

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ОВЕН

Марс во Льве сделает ваш ум острым, идеи – удачными, а реакции на изменения обстановки – быстрыми и точными. Но по этому знаку перемещается негативная кармическая точка – Черная Луна, поэтому важна самоорганизация, стоит проявлять осторожность в решениях и поступках, также при работе с колюще-режущими инструментами. В целом неделя благоприятна, жизненная энергия усиливается, настроение улучшается, популярность возрастает. Пришло время определить свои цели и твердо стоять на реальной почве обеими ногами.

ТЕЛЕЦ

Вы почувствуете, что окружающий мир вас любит и открывает новые возможности! Юпитер в Тельце делает вашу жизнь динамичной и насыщенной событиями. Старайтесь как можно больше общаться с людьми на разные темы, организовывайте мероприятия и дружеские посиделки, будьте отзывчивыми и готовыми выслушать, помочь ближнему – это позволит привлечь в свою жизнь еще больше удачи и везения! Хорошее время для того, чтобы заняться своей внешностью, посетить салон красоты.

БЛИЗНЕЦЫ

Окружающие люди могут делать вам замечания, т.к. вы сейчас излишне требовательны и даже немного нервозны. Главное, не конфликтуйте, спокойно принимайте и реагируйте на критику! Если же вам трудно с собой совладать, ограничьте внешние контакты, останьтесь первые 2 – 3 дня недели дома, потратьте силы на наведение порядка в домашних делах. Вы избежите многих неприятностей, если посвятите время себе, удачный период для любых бьюти-процедур, получения новых знаний, которые обязательно пригодятся в скором будущем.

РАК

Растет ваша популярность, представители противоположного пола одаривают вас комплиментами и подарками. Однако, это может сыграть с вами злую шутку, если вы будете слишком откровенны с малознакомыми людьми, которые совершенно не заслуживают вашего доверия. Под влиянием раскрепощающих сексуальных энергий, вы невольно можете наломать дров и впоследствии их расхлебывать. К концу недели ваша сила воли укрепляется, появляется сила и решительность для борьбы с недоброжелателями, дополнительно придавая энергии для новых свершений.

ЛЕВ

Начало недели очень напряженное, но постепенно, вы привыкаете к новому ритму жизни. Не принимайте серьезных решений в понедельник и вторник, т.к. происходящее вокруг заставляет вас сомневаться в, казалось бы, очевидных вещах. Пока что воздержитесь от новых начинаний и вы сохраните материальное благополучие. Лучше спокойно займитесь рутинными делами и старайтесь держать эмоции под контролем. Подходящее время для смены имиджа, стрижки и окрашивания волос, получения консультаций по вопросам питания и здоровья.

ДЕВА

Все ваши лучшие качества проявятся с тройной силой, а дипломатические и ораторские способности покорят окружающих. Вы действительно сейчас способны менять мир к лучшему, убеждать и объединять людей. Получение новых знаний и поиск решения серьезного вопроса будут даваться намного легче, чем обычно. Подходящее время для поиска работы, разговором с начальством об увеличение зарплаты. Вам стоит максимально эффективно воспользоваться всеми возможностями этой недели.

ВЕСЫ

Обстоятельства еще больше заставляют вас еще сильнее подвергать сомнениям свои действия и чувства. Чтобы не переутомиться от бессмысленного самокопания, не перекачаться на эмоциональных качелях и не мучиться от разыгравшейся мигрени из-за преувеличения проблем, попробуйте провести неделю без суеты и спешки. Позвольте событиям идти своим чередом и развиваться без вашего активного участия и тогда, этот период может обойтись без эксцессов. Подходящее время для любых действий, направленных на улучшение внешнего вида.

СКОРПИОН

Велик риск растратить врожденные силы таланта на импульсивные и ошибочные действия. В итоге, может упустить свои возможности в финансовой сфере. Активный энергетический фон недели пробуждает в вас задремавшую чувственность и настоящую страсть. Но тут уж вам решать, преобразовывать эти сильные эмоции в созидание или разрушение. Если удастся удержаться от негативных эмоций, унять клокочущую тревожность и не совершать резких скачков, неделя не принесет неприятных сюрпризов. Избегайте чрезмерности и откажитесь от излишеств.

СТРЕЛЕЦ

Планетарные взаимодействия в течение недели добавят в вашу жизнь нервного напряжения, а в некоторых случаях, вплоть до истеричности и неконтролируемой нервозности. Эмоции будут зашкаливать, и вас может потянуть на кардинальные перемены, которые, как вам может показаться, упрочат ваш статус. Поддаваться этому ни в коем случае нельзя! Единственный способ не внести хаос в ближайшие дни – довольствоваться стабильностью, оставаться спокойными и отбросить мечты о лучшей жизни на некоторое время.

КОЗЕРОГ

В окружающем пространстве будет царить повсеместное желание начать или укрепить романтические отношения. Признания в любви, приглашение на первое свидание, легкий флирт в социальных сетях – все это наполнит неделю радостными энергиями. Вечерами не сопротивляйтесь желанию пересмотреть любимую мелодраму или погулять по парку с друзьями, романтическим партнером, супругом. Если вы в поиске своего идеального партнера – вам улыбнется удача! Знакомьтесь, путешествуйте, проводите больше времени среди людей.

ВОДОЛЕЙ

Склонность все преувеличивать, необоснованные ожидания, вредит в партнерстве и профессиональной сфере. Если вам не видны быстрые результаты вашей работы, старайтесь не впадать в раздражение и нетерпение! Эксцентричное благородство и бесполезные траты денег направо и налево сейчас только во вред! Спокойно урегулируйте бюрократические вопросы и все дела, связанные с документами. Пришло время отбросить возвышенно-мечтательное настроение и сосредоточиться на земных целях и реальных жизненных действиях.

РЫБЫ

Повышаются ваш оптимизм и динамичный настрой, поэтому вы не должны пропустить благоприятные шансы этого периода. Старайтесь побороть в себе стремление к расслабленному и комфортному времяпрепровождению, избегайте бессмысленных разговоров и тогда неделя окажется для вас очень эффективной. Сейчас вы особенно восприимчивы к новой информации, сопоставляя факты с потрясающей быстротой и логикой. Вас могут озарить идеи, которые будет несложно претворить в жизнь и которые существенно улучшат ваше положение в будущем.

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