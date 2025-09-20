Что звезды нам пророчат: гороскоп на 22-28 сентября 2025 года

Гороскоп на 22-28 сентября 2025 года / © Associated Press

Важнейший день — 22 сентября, он задает тон до конца месяца. Это время, когда действия перестают быть поверхностными. Все, что мы делаем, несет глубинные последствия. Особенно в темах власти, финансов, сексуальности и психологических тем. День, когда мы можем почувствовать раздвоенность: желание мира и одновременно — страх потерять себя в чужих ожиданиях. Но если найти точку баланса, можно превратить этот туман в зеркало, отражающее глубинные смыслы.

22 сентября в 10:55 (gmt+3) Марс входит в знак Скорпиона до 5 ноября. Планета будет действовать точно, глубоко и без компромиссов. Энергия становится интенсивной, направленной во внутрь. Под влиянием этого транзита повышается инстинкт самозащиты, желание контролировать. Возникает тяга к раскрытию тайн, разоблачению, трансформациям существующего положения вещей.

22 сентября в 21:20 Солнце входит в знак Весы и наступает осеннее равноденствие. В этом году при оппозиции с ретро Нептуном, что делает момент двойственно напряженным. С одной стороны — стремление к гармонии, дипломатии, эстетике. С другой — туман, иллюзии, эмоциональная дезориентация и в итоге очищение через кризис.

С 22 по 24 сентября Солнце в гармоничных аспектах с ретро Ураном и Плутоном — как алхимическая формула, формирующая мощный энергетический узел. Вместе они дают возможность выйти из тупика. Эта конфигурация дает шанс на глубокую трансформацию и прорыв. Можно почувствовать, что все меняется — быстро, неожиданно, но в нужную сторону.

ОВЕН

Неделя потребует от вас умения сохранять равновесие в отношениях с окружающими. Некоторые ситуации будут складываться удачно, другие — вызывать напряжение. Это нормальная динамика жизни, и главное — сохранять здравый подход. В деловой сфере период будет отмечен появлением новых людей в вашем окружении. Эти контакты могут сыграть заметную роль в будущем, поэтому важно с самого начала выстраивать конструктивное взаимодействие и не быть категоричными.

ТЕЛЕЦ

Руководителям и предпринимателям стоит быть особенно внимательными к финансовой части поступающих предложений. Не стоит поддаваться на внешнюю привлекательность — лучше все проверять дважды. Межрегиональные и международные контакты остаются значимыми, однако пока в этой сфере ощущается неустойчивость — многое в стадии становления. Если вы имеете незакрытые юридические вопросы, неделя станет временем подготовки, а не финального решения.

БЛИЗНЕЦЫ

Имущественные и финансовые вопросы выходят на первый план. На помощь могут прийти как новые партнеры, так и старые проверенные связи. Возможны как удачные вложения, так и необходимость решать старые денежные вопросы. Многие получат поддержку извне — от родных, партнеров или через кредиты и спонсорские схемы. Основной пик расходов приходится на последнюю треть сентября — у кого-то это будет возврат долгов, у кого-то — сложные траты в личной сфере.

РАК

В течение недели произойдут изменения в отношениях, как в личных, так и в деловых. Старые связи могут завершиться, а на смену им придут новые. Это будет непросто, но вполне закономерно. Пары, находящиеся в процессе расставания, будут решать имущественные и финансовые вопросы. В счастливых семьях возможны крупные вложения в дом: ремонт, обустройство, строительство. Отношения с родственниками, особенно в начале и конце месяца, могут обостриться — возможны претензии или непонимание.

ЛЕВ

Изменения, внезапно ворвавшиеся в вашу жизнь в сентябре, продолжают влиять на вашу профессиональную жизнь. У некоторых это связано с переездом или началом работы в другом городе или стране. У других — с активным укреплением контактов с иногородними или зарубежными партнёрами. Не стоит втягиваться в конфликты: большинство вопросов решатся сами собой, если не подливать масла в огонь. Ваш энергетический запас невелик, так что не стоит испытывать организм на прочность.

ДЕВА

Неделя неоднородна, может принести трудности, тогда как завершение недели обещает быть особенно продуктивным. Тем не менее, в критический момент вы можете рассчитывать на поддержку близких: супруга, родителей или друзей. Также возможны поступления из альтернативных источников — например, сделка с недвижимостью или оформление выгодного кредита. Высыпайтесь, не перегружайте себя работой и избегайте эмоционального перенапряжения.

ВЕСЫ

В начале недели возрастает риск травм, ссор по пустякам и усталости. Если есть возможность — минимизируйте общение и поездки, будьте особенно аккуратны за рулем. Вопросы, связанные с жильем, становятся особенно значимыми. Однако не обойдется без сложностей. Даже если переезд не планируется, можно смело осваивать новые направления в своей сфере. Скорее всего, к концу текущего года возникнет необходимость смены места жительства из-за новой работы.

СКОРПИОН

Возможно, кто-то из окружения ведет закулисную игру. Финансовая картина остается нестабильной. Расходы высоки, и это может вызывать стресс. В течение недели могут возникнуть недопонимания с друзьями или с теми, кто когда-то вам помогал. К счастью, эти проблемы несущественны и не нарушат общую позитивную динамику сентября. Ваши усилия будут поддержаны: возможна помощь от влиятельных лиц или друзей, и это позитивно скажется на всех направлениях деятельности.

СТРЕЛЕЦ

Эмоциональная обстановка скорее стабильная, но без особых изменений. У родителей могут возникнуть сложности, связанные с детьми — как моральные, так и материальные. Это может быть временная разлука или ситуация, требующая вашего участия. Для влюбленных возможны споры и конфликты, возможно, под влиянием третьих лиц. Главное — не терять гибкость и не обострять и без того хрупкий баланс. Все вопросы решаемы, если проявить терпение и такт. Энергии достаточно, чтобы справляться с задачами.

КОЗЕРОГ

В первой половине недели возрастает риск аварийных ситуаций, особенно за рулем или в поездках. На этой неделе важно сбавить темп и сосредоточиться на текущих задачах, не перегружая себя глобальными проектами. Главный акцент недели — переосмысление рабочих связей, особенно с партнерами из других городов или стран. Ситуация в этой области развивается неожиданно, появляются новые люди, с которыми удастся по‑новому выстроить взаимодействие и, возможно, закрыть проблемы прошлого.

ВОДОЛЕЙ

Возможны затруднения в рабочих вопросах. Они не критичны и будут решены в стандартном порядке, однако потребуют вашей вовлеченности. В целом деловая динамика положительная. Если у вас есть незавершенные юридические дела, в сентябре они могут снова дать о себе знать — особенно в части финансовых обязательств. Будьте аккуратны в отношениях с коллегами: велика вероятность недопонимания, мелких конфликтов и интриг. Одиноким Водолеям стоит ожидать новых знакомств, особенно в рабочей среде.

РЫБЫ

Финансовая стабильность под вопросом: расходов предвидится больше, чем обычно. Основная часть трат придется на сферу семьи, детей или помощь близким. Особенно ощутимые затраты возможны в последнюю треть сентября — подготовьтесь заранее, чтобы избежать стресса. Внезапно симпатия к коллеге или старому знакомому может перерасти во что-то большее. Тем, кто недавно завершил ремонт или обустройство дома, предстоит довести все до идеала — финальные штрихи будут в центре внимания.