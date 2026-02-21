Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-28 февраля 2026 года

Гороскоп на 23-28 февраля 2026 года / © Associated Press

24 февраля — срединная точка между затмениями. Это ключевой день недели. Срединная точка — момент, когда энергия коридора достигает максимальной плотности. Всё, что скрыто, поднимается на поверхность. Всё, что назрело, требует решения. Всё, что больше не работает, начинает рассыпаться само, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

С 23 по 25 февраля важно быть внимательным к знакам, словам, встречам, внутренним ощущениям. Это дни повышенной чувствительности, а значит — время наблюдать, отпускать и позволять переменам происходить естественно. Часто именно в срединной точке приходит понимание того, что на самом деле происходит и куда ведёт текущий цикл.

26 февраля Меркурий, планета, управляющая знаками Близнецы и Дева, переходит в ретро фазу, поэтому возможны заминки, ошибки, недоразумения, особенно в документах и договорах. Могут возвращаться старые темы, незавершённые разговоры, внутренние сомнения. Это финальная проверка перед новым этапом. Хорошо наблюдать, а не спешить. Интуиция усиливается, сны становятся ярче, а ощущения — острее и точнее.

ОВЕН

Неделя открывает возможности для сброса зимнего напряжения к мартовским обновлениям. Энергии становятся подвижнее, мягче, но при этом требуют честности с собой. Это время, когда многое начинает «проясняться» не через внешние события, а через внутренние ощущения. Появляется лёгкость, вдохновение, желание двигаться дальше. Вы уже чувствуете первые проблески будущего цикла — того, что окончательно проявится после завершения коридора затмений.

ТЕЛЕЦ

Провокационная неделя, но есть возможность увидеть, где пора поставить точку или изменить подход. Пространство словно проверяет вас на устойчивость: кто вы, чего хотите на самом деле и насколько готовы оставаться в своём центре, даже когда внешние обстоятельства подталкивают к резким реакциям. События могут складываться так, будто кто‑то нажимает на ваши внутренние «кнопки» — старые эмоции, забытые обиды, нерешённые вопросы. Но именно поэтому спешка сейчас — худший советчик.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя требует внимательности, внутренней паузы, умения смотреть глубже, чем поверхностные слова и жесты. Информация может приходить фрагментами, через намёки, через интуитивные вспышки. Всё, что кажется провокацией, на самом деле — подсказка, где вы ещё уязвимы, где не закрыли тему. Это период, когда выигрывает тот, кто умеет замедляться, наблюдать и выбирать осознанно, а не реагировать автоматически. Эмоции могут быть глубже обычного, но они работают на очищение.

РАК

Период активизации на всех уровнях. В течение недели возникают новые идеи, появляются первые шаги к тому, что давно хотелось изменить. Хорошее время для планирования, переговоров, поиска союзников. Но помните, что сейчас время искажений, поэтому судьбоносные решения лучше отложить до 4 марта. В отношениях — больше открытости, но и больше требований к искренности. Постарайтесь завершить незакрытые дела, освободить пространство — и в голове, и вокруг себя.

ЛЕВ

Внешние обстоятельства могут подтолкнуть к выбору, но этот выбор созревал внутри уже давно. Период открывает перед вами множество социальных и профессиональных возможностей. Хорошие дни для работы, концентрации, перезагрузки финансовых вопросов. Появляется вдохновение, желание двигаться дальше, менять ритм, пробовать новое. Люди будут к вам тянуться, а внимание окружающих окажется скорее поддерживающим, чем критичным. Хорошо начинать проекты, связанные с творчеством, обучением, личным ростом.

ДЕВА

Обстоятельства заставляют проявить упорство и преданность своим замыслам. Время благоприятно для деловых встреч, налаживания партнёрств, обсуждения новых проектов. Вас могут поддержать влиятельные знакомые или верные друзья. Однако в конце февраля возможны перемены: некоторые направления бизнеса могут потребовать корректировок или даже полной переделки. Это идеальный момент, чтобы укрепить полезные связи и расширить круг единомышленников.

ВЕСЫ

Интенсивная общественная жизнь способна отодвинуть личные дела на второй план. Впрочем, близкие проявят понимание и не станут предъявлять претензий. Финансовая сфера в течение недели будет неспокойной. Хотя доходы возможны, основная сложность — в расходах: они будут регулярными и ощутимыми, особенно ближе к концу недели. Планируйте траты заранее и старайтесь избегать импульсивных решений. Кто-то из друзей может обратиться к вам за поддержкой — эмоциональной или материальной.

СКОРПИОН

Несмотря на затменный период, большую часть недели вы будете ощущать прилив сил. Только к воскресенью возможен небольшой спад энергии. Это повод уделить больше внимания здоровью: наладьте режим сна, включите в распорядок дня умеренные физические нагрузки и не игнорируйте сигналы организма. В выходные дни внимание переключится на бытовые вопросы: ремонт, обустройство жилья, семейные дела. Это хорошее время для завершения начатого ранее и планирования изменений в быту.

СТРЕЛЕЦ

Много событий, подталкивающих к переоценке реальности. Будьте внимательны к деталям — во второй половине недели энергия становится более разбросанной. Но это хорошие дни для неспешной работы, корректировки планов, пересмотра финансовых вопросов, глубинного структурирования хаоса. Появляется желание действовать, наводить порядок, расставлять приоритеты. Это время, когда можно увидеть реальные последствия решений, принятых в середине февраля.

КОЗЕРОГ

Неделя открывает для вас новые перспективы в профессиональной сфере. События этого периода задают направление на ближайшие месяцы. Возможны предложения, которые потребуют смелости и готовности выйти за пределы привычного. Тем, кто ищет работу, удача может улыбнуться в других городах или даже странах. А те, кто давно задумывался о переезде или смене рода деятельности, смогут сделать решительный шаг. Служащим предоставится шанс подняться по карьерной лестнице.

ВОДОЛЕЙ

Главный вызов этой недели — стремление упираться в собственное мнение и продавливать свою позицию. Важно сохранять гибкость и не идти в лобовые столкновения, особенно если речь идёт о начальстве или людях, от которых зависит развитие ваших планов. Предпринимателям стоит внимательнее относиться к предложениям друзей и авторитетных знакомых. К концу февраля ваши идеи или участие могут неожиданно сдвинуть проект с мёртвой точки и дать ему новое направление.

РЫБЫ

На фоне активной занятости и деловых задач личная жизнь может временно отойти на второй план. Однако у тех, кто поддерживает отношения на расстоянии, появится возможность наконец‑то увидеться. Финансовая ситуация в течение месяца остаётся устойчивой. Доходы поступают вовремя и даже немного превышают привычный уровень. Расходы также будут предсказуемыми и не выйдут за рамки запланированного — всё под контролем. Также вероятны поездки к родственникам, особенно если они живут в других городах или странах.