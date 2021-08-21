Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-29 августа 2021 года

Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-29 августа 2021 года

Этот период благоприятен для любого рода заботы о здоровье, похода по врачам и косметологам.

Неделя 23-29 августа 2021 – это период 3 четверти лунных фаз, Луна убывающая. В этот период людям комфортно входить в уже запущенный рабочий, действующий проект. Успеха достигнет тот, кто действует в команде, в совместном взаимодействии. Это время лучше всего использовать для борьбы за реализацию своих идей и замыслов.

23 августа в 00:35 по киевскому времени, Солнце входит в рациональный и практичный знак Девы - повышается рассудительность, работоспособность, чувство ответственности, люди становятся более расчетливыми, критичными, тщательнее следуют установленным правилам, выполняют инструкции и обязательства. Также этот период благоприятен для любого рода заботы о здоровье, похода по врачам и косметологам, для медицинских обследований, проведения курса массажа.

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ОВЕН

Вы обретаете основательность и стойкость к любым внешним неприятностям. Важная неделя, события которой будут еще долгое время напоминать о себе. От того, что будет сделан в этот период, во многом, будет зависеть ваш комфорт, в ближайшие месяцы.

Небольшие обновления полезны, однако, кардинальных решений принимать не стоит. В финансовой сфере наступает определенность, возможны также дополнительные источники дохода. Что касается любовных взаимоотношений – все тихо и спокойно. Бытовые вопросы, домашние дела, отнимают много времени.

ТЕЛЕЦ

Благоприятный период для продвижения нестандартных творческих идей – это поможет привлечь нужных людей и финансовую выгоду. Складываются удачные обстоятельства для того, что достичь согласия в партнерских отношениях, найти компромиссные решения. В вопросах совместных финансов, кредитов, долгов, а также алиментов и наследства, наступает прояснение и стабилизация.

Подходящее время для серьезных разговоров с любимым человеком, заключения брака, начала совместного проживания. В целом, вы будете довольны результатами недели.

БЛИЗНЕЦЫ

Личные и деловые отношения развиваются гладко, поэтому можно поднять острые вопросы и договориться, найти удобное для всех решение. Однако, не стоит жертвовать собственными интересами ради того, чтобы сделать кого-то счастливым. Неформальное общение полезно, увеличивает благоприятные шансы.

Если правильно воспользоваться возможностями этого периода, то вы сможете извлечь выгоду и пользу не только для себя, но и для всех участников взаимоотношений. Личное обаяние поможет вам, поэтому приложите максимум усилий, чтобы хорошо выглядеть.

РАК

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, что способствует реализации давно намеченных замыслов. Легче будут преодолеваться препятствия, а общее развитие дел, будет позитивным. В партнерстве и браке происходят положительные изменения, вы способны повлиять на окружающих, подтолкнуть к действиям, вдохновить на подвиги любимого человека.

Финансовые сделки будут доведены до завершения, при этом, успех зависит от скорости вашей реакции. Сейчас не время откладывать на потом, не упускайте ни единого шанса - нужно сделать по максимуму в течение этой недели.

ЛЕВ

Материальный аспект жизни выходит на первый план, обстоятельства складываются наилучшим образом для проявления своих талантов и способностей. В это время повышается вероятность получить повышение или достойное вознаграждение за ранее выполненную работу.

Благоприятный период для решения жилищных вопросов, сделок купли-продажи, переезда. Удается решить большинство сложных вопросов, договориться с людьми, даже с теми, с кем в принципе это сделать сложно. Возможно возобновление старых связей, переход их в разряд наиболее перспективных.

ДЕВА

Активизируется умственная сфера, окружающие люди прислушиваются к вам, ваш вклад в общее дело оценивается высоко. Возможны новые знакомства, деловые контакты, получение важной информации, публичные выступления. Благоприятное время для обучения, поездок, интересного общения, подписания документов.

У вас появляются причины гордиться своим интеллектом, идеями и навыками. Подходящее время для разговоров с руководством о повышении зарплаты или перспективах в карьере. Новые предложения о работе следует тщательно изучить – возможно это лучший вариант.

ВЕСЫ

Благоприятная неделя по всем аспектам жизни. В финансовых делах складывается все наилучшим образом. Устанавливаются прочные, длительные контакты с партнерами и сослуживцами, начальством, влиятельными людьми. Возможна поддержка ответственных лиц, поэтому не стесняйтесь просить у таких людей совета и помощи.

Пробуждение творческого мышления позволит принять мудрые решения или разработать новые оригинальные методики. Усиливается способность к серьезной работе, созданию солидного фундамента будущих успехов.

СКОРПИОН

Хорошее время для укрепления производственной и финансовой дисциплины, а также для визитов в официальные инстанции, поиска понимания и финансовой поддержки. Вам удастся произвести благоприятное впечатление на партнеров, коллег, руководителей, эффектно выразить ваши идеи, ввести на работе некоторые новшества и усовершенствования, оптимальным образом организовать рабочий процесс.

Продуктивен обмен мнениями, конференции, командировки. Обращайте внимание на детали, не торопитесь – сейчас это очень важно при работе с документами.

СТРЕЛЕЦ

Накоплено достаточно энергии – настало время ее тратить. Усиливается фантазия и интуиция, подсознательная деятельность, могут открыться новые творческие перспективы. Повышается контактность, подвижность, вы ощутите легкость в выражении ваших идей, чувств, пожеланий.

Романтические поездки, пикники, активный отдых, благотворно отразится на ваших отношениях. В плане семейных дел, период благоприятен для переезда, налаживания взаимоотношений с детьми. Хорошее время для крупных покупок, приобретения техники и оборудования.

КОЗЕРОГ

Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение деловых партнеров. Хороший период для укрепления связей в обществе, начала работы на новой должности, профессиональной переориентации.

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Вы активны в общении, в утверждении собственного мнения и выражении своих интересов, но все это может оказать неоднозначное влияние на ваши семейные и любовные отношения. Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к родным и близким.

ВОДОЛЕЙ

Пришло время подвести итоги и начать новый жизненный цикл. Вас ждут признание и вознаграждение за усердную работу, однако, не стоит придавать слишком большое значение ощущению собственной значимости. Начинается активное время в деловой сфере, при этом, важно учитывать мнение других людей – только так вы сможете создать фундамент будущих успехов.

Помешать могут собственные слабости – лень, непредсказуемость, вспыльчивость, опоздания, невыполнение обязательств в назначенный срок. Успеху способствует общественная деятельность, поездки и путешествия, обучение.

РЫБЫ

Напряженная неделя – период повышенной конфликтности в семье и в личных отношениях. Решение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Следует внимательно отнестись к своим ощущениям – могут проявиться заболевания.

Подходящее время для отдыха, уединения от посторонних глаз - на даче, например. Уже скоро большинство неприятностей исчезнут бесследно, главное не усугубить ситуацию на этой неделе своими необдуманными действиями и решениями.

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