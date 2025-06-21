Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-29 июня 2025 года

Гороскоп на 23-29 июня 2025 года / © Associated Press

Реклама

23 июня — день проверки на стойкость и прояснения иллюзий: Солнце в Раке сталкивается с суровым Сатурном и высокодуховным Нептуном в Овне, поэтому возможны временные ограничения, ощущение давления, повышение ответственности, особенно в сфере семьи, безопасности, дома. Также и эмоциональные спады, ощущение одиночества или разочарования. Сброс напряжения возможен через веру, творчество или помощь другим.

24 и 25 июня Солнце в аспекте соединения с Юпитером создает поток расширения, оптимизма и внутренней веры и желание делать что-то «по-настоящему». Формируется мощная конфигурация «Перст Судьбы» с ретро Плутоном на вершине — это день судьбоносных поворотов, выборов, которые могут изменить вектор движения. Внезапные события или встречи могут задать вектор на месяцы вперед. Это момент

25 июня в 13:32 (gmt+3) новолуние в Раке в соединении с Юпитером. Это момент рождения новых чувств, мечтаний и стремлений. Начинается цикл обновления, основанный на вере в себя, доброте и заботе о близких.

Реклама

26 июня Меркурий переходит во Льва в 22:09 на долгий период — до 2 сентября, ускоряя мыслительные процессы. После напряжения — прилив энергии! Транзит дает уверенность, мотивацию действовать, стремление к самовыражению и признанию. Период благоприятен для презентаций, общения, вдохновляющих выступлений. Солнце в Раке в секстиле с Марсом в Деве усиливает энергии активности, целенаправленности и мы чувствуем себя способными на конкретные шаги.

27 и 28 июня Меркурий во Льве делает гармоничные аспекты к Сатурну и Нептуну, что усиливает воображение, интуицию и зрелое мышление. Но одновременно — оппозиция к ретро Плутону: могут возникнуть словесные споры, скрытые манипуляции, давление в переговорах. Это дни, когда правда может стать освобождением, а сильное слово — поворотным моментом. Главное — держать внутренний центр и не играть в чужие игры.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Для вас наступает время переосмысления приоритетов. Важно не стремиться к новому во что бы то ни стало, а укрепить уже достигнутое. Энергии недели вытаскивают на свет внутренние конфликты, что может принести острые разговоры, манипуляции или откровения, которых вы давно избегали. Тем не менее, задачи решаемы: не теряйте контроль и действуйте оперативно. Вокруг вас есть союзники, способные поддержать в нужный момент.

Реклама

ТЕЛЕЦ

Неделя может оказаться весьма продуктивной. Успешно пройдут переговоры с влиятельными партнерами, деловыми союзниками и людьми, способными повлиять на ваше профессиональное развитие. В центре внимания — планы по расширению бизнеса, особенно для тех, кто уже занимает руководящие позиции. Однако на пути могут возникнуть трудности. Для кого-то они проявятся в виде юридических проволочек, особенно если речь идёт о зарубежных проектах.

БЛИЗНЕЦЫ

Финансовый фон нестабильный. Доходы есть, но и траты внушительные — как на профессиональные нужды, так и на личные и семейные расходы. Баланс можно сохранить, если тщательно планировать бюджет и избегать необоснованных затрат. Возможны также споры с партнерами, связанные с финансами и направлением развития. В отдельных случаях не исключено внимание со стороны проверяющих органов, что может создать дополнительные осложнения.

РАК

Обстоятельства недели складываются для вас в целом благоприятно, что дает возможность договориться с другими людьми, выстроить стратегию, настроить всех на достижение общей цели. Личная жизнь в июне может принести неожиданные перемены. Для многих Раков в центре внимания окажутся вопросы, связанные с жильем и выбором: с кем и где строить будущее. Особенно остро эти темы встают у тех, кто недавно пережил развод или смену партнера.

ЛЕВ

То, что долго не решалось, наконец-то получает темп. Ваша сила влияние возрастает, и вы получаете признание. Вдохновляющие мысли, мечты, воображение, притягательные речи, все это способствует успеху. У служащих ближе к концу недели возможны напряжения в отношениях с руководством. Причина — излишняя самоуверенность, прямолинейность и недостаток такта. Даже если вы уверены в своей правоте, важно соблюдать субординацию и избегать конфликтного тона!

Реклама

ДЕВА

Неделя обещает быть благоприятной, особенно в сферах карьеры и финансов. Однако расслабляться не стоит — держите руку на пульсе и соблюдайте разумные границы. Заканчивается один этап профессионального пути, и уже на горизонте маячит следующий — не менее ответственный. Подготовьте аргументы, документы и сохраняйте спокойствие. Пока это лишь наброски будущего, но к концу июня они могут воплотиться в конкретные шаги.

ВЕСЫ

Руководители и предприниматели начнут смотреть шире: возможно, появятся идеи о развитии дела в других регионах или странах. Стабильные пары будут обсуждать планы по обустройству дома или покупке жилья. Для тех, кто задумывается о переезде за границу, июнь может принести первые сигналы о сложности задуманного — бюрократические и юридические моменты могут потребовать отложить реализацию плана на несколько месяцев.

СКОРПИОН

Завершаются ранее начатые проекты, принося хорошие результаты — как в денежном выражении, так и в виде профессионального роста. Однако не все гладко: в июне вероятны ситуации, требующие юридической подкованности. Особенно осторожными стоит быть тем, кто склонен к риску — интерес со стороны контролирующих структур может усилиться. В середине недели возможны проверки, а также напряженные эпизоды с представителями власти или руководством.

СТРЕЛЕЦ

Это одна из лучших недель в году в финансовом плане. Доходы будут регулярными и стабильными, включая как официальные поступления, так и частные источники. А вот личная сфера готовит перемены. Не исключены и сложности с иностранными партнерами или коллегами из других городов — при гибком подходе их можно сгладить и даже использовать себе на пользу. Расходы окажутся умеренными и, в целом, предсказуемыми — экстренных трат не ожидается.

Реклама

КОЗЕРОГ

Энергии к концу июня значительно больше, чем обычно. Но учитывайте то, что не все за вами успевают. Некоторым Козерогам любовь может подарить повод для переезда, а семейные начнут строить планы по смене жилья или даже страны. Первые шаги в этом направлении будут сделаны уже в конце июня. Но будьте готовы к сложностям: оформление документов, визовые вопросы, законодательные тонкости. Все это можно решить, но потребуется время и терпение.

ВОДОЛЕЙ

Этот период можно считать переломным. Меняется и ваше восприятие дел: появляется желание обновления и расширения. У многих Водолеев стартует новый этап: кто-то займется строительством, ремонтом или другими важными хозяйственными задачами. Для офисных работников наступает период выбора: сменить ли место работы, уйти ли в свободное плавание. Подобные шаги стоит тщательно обдумать и принимать решение только в середине июля.

РЫБЫ

Доходы будут, но и траты возрастут — особенно на поездки, детей и бытовые расходы. Также возможны незапланированные затраты, связанные с недвижимостью. Новые перспективы открываются и в общении с партнерами из других городов или стран. Вероятны деловые поездки, восстановление прежних контактов, возвращение к сотрудничеству с проверенными союзниками. Не исключены разногласия с родственниками, но серьезных конфликтов можно избежать.