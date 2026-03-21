Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-29 марта 2026 года

Гороскоп на 23-29 марта 2026 года

Солнце в Овне задаёт тон: импульс, решимость, желание вырваться из зимней инерции. Даже те, кто обычно осторожен, почувствуют лёгкое внутреннее ускорение. Возникает потребность что‑то начать, что‑то изменить, что‑то вернуть в свои руки. В окружающем пространстве появляется больше порядка, и благодаря этому проще двигаться вперёд без лишней суеты, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Солнце в соединении с Сатурном 25 марта структурирует процессы и несёт ощущение внутреннего стержня. Мы яснее чувствуем границы, понимаем, что требует ответственности, а что — зрелого решения. Это соединение помогает увидеть, на что действительно стоит опереться, какие шаги укрепят будущее и где важно проявить выдержку. Возникает спокойная уверенность, что все возможно, если идти последовательно и не распыляться по мелочам.

Солнце в гармоничном аспекте с Плутоном 26 марта добавляет глубины и открывает доступ к внутренним ресурсам, которые обычно скрыты под поверхностью. Это момент, когда решения становятся смелее, а намерения — сильнее. Плутон помогает увидеть суть вещей, отбросить лишнее и почувствовать, где проходит настоящая линия силы. Возникает желание обновить что‑то важное, перестроить, усилить, сделать шаг, который давно назрел.

Главная тема недели — пробуждение. Но при этом важно не спешить несмотря на то, что энергия Овна любит скорость, но выигрывает тот, кто сочетает импульс с осознанностью.

Чего лучше избегать:

затягивания и сомнений

попыток угодить всем

возвращения к старым страхам

пассивного ожидания

ОВЕН

Овны ощутят особенно яркий прилив позитива. Возвращается уверенность, появляется азарт, а обстоятельства становятся более податливыми. Это неделя, когда многое начинает складываться легче, чем раньше. Период пройдет преимущественно в организационных хлопотах. Не исключено, что по ходу работы придётся корректировать планы или вносить изменения, но всё сделанное в этот период в дальнейшем окажется полезным. Тщательно проверяйте информацию и документы, а также внимательно следите за действиями сотрудников и коллег.

ТЕЛЕЦ

В это время удастся завершить начатые дела и наметить новые перспективы. Сейчас действительно можно позволить себе паузу — рабочие задачи никуда не исчезнут. Личная жизнь и взаимоотношения с детьми складываются спокойно и размеренно. У многих Тельцов появится шанс уделить больше внимания домашним делам — вероятны ремонт, строительство или другие вопросы, связанные с жильём. Финансовая ситуация в целом стабильна, но без заметных прорывов. Доходы будут поступать в обычном режиме.

БЛИЗНЕЦЫ

После задержек, путаницы, переноса встреч, для большинства представителей знака, активно занятых профессиональной деятельностью, период станет периодом стремительного продвижения. Помимо основной прибыли возможна поддержка со стороны деловых партнёров или близкого человека — как моральная, так и материальная. Однако некоторые задачи будут решаться медленнее, придётся исправлять ошибки или пересматривать ранее принятые решения. К выходным появится возможность ненадолго отвлечься от работы и посвятить время семье.

РАК

В семьях сохраняется достаточно гармоничная атмосфера — супруги совместно решают бытовые и финансовые вопросы. Влюблённые пары и молодожёны могут при поддержке родителей заниматься жилищными вопросами. Многие почувствуют, что пора переходить от планов к конкретным шагам. Но в профессиональной сфере возможны неожиданные повороты или конфликты в коллективе. Такая ситуация может вызывать раздражение, однако при должной внимательности всё же удастся добиться определённых результатов.

ЛЕВ

Неделя даёт возможность укрепить позиции, навести порядок, расставить приоритеты. Всё, что требует структуры и практичности, будет продвигаться особенно хорошо. Основное внимание будет сосредоточено на задачах, связанных с развитием или расширением дела — это могут быть строительные работы, ремонт, а также различные организационные и хозяйственные процессы. У многих появится возможность отдохнуть в субботу и воскресенье, и этим шансом стоит воспользоваться — восстановление сил сейчас особенно важно.

ДЕВА

Девы ощутят прилив идей и желание общаться. Неделя подходит для переговоров, поиска новых контактов, обучения, обмена информацией. Объём задач заметно возрастёт, а вместе с ним усилится и внимание к финансовым вопросам. Многие представители знака сосредоточатся именно на материальной стороне дел и предпримут конкретные шаги для стабилизации ситуации. Тем, кто занимается расширением, ремонтом или строительством, важно не торопиться: стратегия тщательной проверки каждого этапа окажется самой разумной.

ВЕСЫ

Денежные темы будут напрямую связаны с партнёрами из других городов или стран. Переговоры состоятся, однако принятие решений может затянуться, из-за чего процесс растянется на месяц или даже дольше. В ином варианте средства могут задерживаться по формальным причинам — из-за недостающих документов или ранее допущенных неточностей. Придётся внимательно пересмотреть бумаги и устранить недочёты. Руководители и владельцы бизнеса могут рассчитывать на надёжность сотрудников — коллектив проявит ответственность.

СКОРПИОН

Финансовая динамика неделя в целом благоприятна. Значительную часть денежных вопросов удастся урегулировать уже сейчас, а оставшиеся темы получат развитие позже — фундамент для этого закладывается в третьей декаде марта. Вы можете получить дополнительные задачи и, как следствие, увеличение дохода. Возможен возврат старых долгов или прибыль от операций с недвижимостью. Служащие также почувствуют поддержку коллег и благосклонность начальства. В семейной сфере произойдет много приятных моментов.

СТРЕЛЕЦ

Неделя подходит для переосмысления ошибок и поиска путей их исправления. Если же ситуация себя исчерпала, стоит помнить — возможности для новых встреч всегда есть. Влюблённые заметят улучшение отношений: острые конфликты остаются в прошлом. Эмоции становятся спокойнее, а внутренний мир — устойчивее. Неделя помогает отпустить лишнее, завершить эмоциональные хвосты и перейти в более лёгкое состояние. Интуиция работает особенно тонко. Что бы ни произошло, вероятна не только моральная, но и материальная поддержка.

КОЗЕРОГ

Затянувшаяся и непростая ситуация в делах начнёт постепенно разворачиваться в вашу пользу. Процесс будет идти медленно, с паузами и повторными обсуждениями. Также многие Козероги смогут навестить родственников в другом городе или стране либо пригласить их к себе. Продолжатся и домашние хлопоты, связанные с ремонтом или обустройством жилья — здесь пригодятся терпение и взаимопонимание. В одном случае речь пойдёт о недвижимости, земле или связанных с ними долговых обязательствах.

ВОДОЛЕЙ

Главная рекомендация — сохранять спокойствие, искать компромиссы и не форсировать события. Спешка и подписание важных документов могут обернуться ошибками. Многим Водолеям придется согласовывать условия с партнёрами из других городов или стран. Сейчас вы можете восстановить порядок в коллективе, где ранее возникли сложности с сотрудниками или подчинёнными. Существенную помощь окажут посредники — лояльные партнёры, друзья или, при юридических вопросах, компетентные специалисты.

РЫБЫ

Финансовая картина нейтральна. Значительных успехов не ожидается, но и серьёзных потерь не предвидится. У служащих продолжаются внутренние изменения в организации, но лично вам они не навредят. В личной сфере предстоит разбираться с вопросами, касающимися семьи, детей или партнёра. В урегулировании сложностей с родственниками важную роль сыграет супруг или близкий человек — его дипломатичность поможет сгладить противоречия, пусть даже окончательный результат появится позже.