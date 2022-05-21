Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-29 мая 2022 года

Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-29 мая 2022 года

Неделя несет в себе положительные энергии, но, чтобы ими воспользоваться, требуется приложение усилий, целенаправленная работа. Меняется фокус восприятия себя и окружающего мира.

С 23 мая Меркурий на ретрофазе возвращается в знак Тельца, поднимает финансовые темы, имущественные дела. До этого дня ретроградная планета перемещалась по Близнецам.

С 25 мая Марс в Овне (до 5 июля 2022), в знаке своего владения, это особая, мощная энергия. Горячая пора - на первый план выходят истинные мужские ценности. В это время люди становятся более энергичными, решительными и деятельными. Пробуждается дух борьбы и соперничества, поэтому их легко можно вдохновить на действия.

25 и 26 мая повторяется гармоничный аспект Меркурия с Плутоном. Первый раз был в конце апреля 2022-го, а сейчас возвращает к темам того периода. Большая вероятность благополучного их разрешения.

27 мая напряженный день, квадрат Венера – Плутон, желания не соответствуют возможностям. Вполне возможны драматические выяснения взаимоотношений, проблемы во всех сферах, касающихся общих ресурсов, совместного владения имуществом. День тяжелый, несет в себе неблагоприятный потенциал.

28 мая в 17:47 Венера входит в знак своего управления – в знак Тельца (до 23 июня 2022-го), с этого дня формируются благоприятные обстоятельства для решения финансовых вопросов, сферы личных и деловых взаимоотношений.

29 мая соединение Марса и Юпитера в Овне – укажет путь к расширению возможностей, возрождения, начинаний, расширений. День важных событий в военной сфере, продвижения. Удача на стороне тех, кто защищается, т.е. на стороне Украины.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя перемен, обновления, улучшения настроения и самочувствия - используйте это время по максимуму. Сейчас не время для отдыха. Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы решить затянувшиеся проблемы. Ваша напористость, активная социальная позиция впечатляет окружающих. Появляется шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице, продвинуть свои интересы, вернуться на выгодных условиях на прежнюю работу.

ТЕЛЕЦ

После предыдущих двух недель наконец-то спокойствие приходит в вашу жизнь, и вы ощущаете себя счастливым человеком. Возможна переоценка ценностей и убеждений, определение новых жизненных приоритетов. К концу недели сможете решить материальные вопросы, получить задолженности по зарплате, найти дополнительные источники дохода. Баланс достигается как в социальной жизни, так и в личной. При желании сможете восстановить давние взаимоотношения.

БЛИЗНЕЦЫ

Активизация деловой сферы, возврата к профессиональным обязанностям уже на новом уровне. Вам может захотеться связать свою деятельность с чем-то красивым, творческим, возможно, связанным с искусством. Настойчивость и предусмотрительность помогут прибыльные проекты, достичь удовлетворения в материальной сфере. Хороший период для того, что серьезно заняться имущественными и финансовыми вопросами, найти способы сохранить и приумножить свои деньги.

РАК

Прислушайтесь к своей интуиции и терпеливо идите к цели. Если пока что-то не так, вам будет не трудно исправить ситуацию. Старайтесь быть на виду, среди людей – общение с окружающими, старыми знакомыми может принести вам удачу в любви и материальное благополучие.

Ваше добросердечие и хорошее настроение заразит окружающих позитивом и придаст вам необыкновенного обаяния. Ваша популярность возрастет.

ЛЕВ

Продуктивна интеллектуальная деятельность, благоприятный период для писательского или журналистского труда. В течение недели подходящее время для того, чтобы вернуться к оставленной ранее работе и закончить её. Это также период поездок, командировок, а также деятельности, связанной с посредничеством, финансовыми вопросами. Если в настоящее время вы не выполняете программу физической подготовки и не занимаетесь спортом, самое время приступить к этому.

ДЕВА

В это время происходит интеллектуальный всплеск, усиливается творческий потенциал. Обстоятельства требуют усиления физической активности, что позволяет лучше осуществлять поставленные задачи. Появляется возможность достижения некоторых целей, но успех более вероятен в случае вашей уверенности в своей физической форме. Хорошее время для решения многих технических вопросов, ремонта оборудования, автомобиля.

ВЕСЫ

Уверенность в своей правоте при любых обстоятельствах помогает вплотную приблизиться к реализации целей. Социальная активность, напористость благоприятствует материальному процветанию, решению вопросов, связанных с собственностью и финансами. Отличный период для бизнеса, возобновления старых партнерских взаимоотношений, заключения выгодных сделок и долгосрочных контрактов или их пересмотра.

СКОРПИОН

Период восстановления после эмоционального прощания с прошлым. Вы открываете новую страницу своей жизни, закладываете некий новый фундамент, поэтому важно быть хорошо информированным во всем, что происходит на внешнем уровне. Пора "выходить из своей ракушки" навстречу миру, людям, себе. Чужая энергия и энтузиазм других людей в том или ином виде, подбодрят вас и помогут в ваших физических достижениях.

СТРЕЛЕЦ

Период рассвета, везения и преумножения успеха. У вас есть шанс найти себя, найти свое, найти своих. Возможность решать трудности и кон­фликты прямолинейно, появляется много идей и энергия заявить о себе миру. Именно в этот период легко удается установить контакты с нужными людьми. Важное условие - избавиться от прошлого и от токсичных людей, это поможет улучшить свой интеллектуальный, финансовый и социальный статус.

КОЗЕРОГ

Поступки окружающих спровоцируют и усилят развитие вашего собственного потенциала или повлияют на нынешние обстоятельства вашей жизни. Хорошее время для глубоко изучения материала, повышения своего духовного и культурного уровня. Усиливается социальная значимость че­ловека, повышается авторитет, положение в обществе. Появляет­ся возможность активно влиять на ход общественных процессов.

ВОДОЛЕЙ

Отчасти ваша работа или физические усилия могут быть связаны с интересами других людей. В этот период ваше стремление к приобретению предметов роскоши усилится вместе со способностью радоваться им. Хорошая возможность для самоутверждения, для того, чтобы добиться че­го-то важного, значительного, схватить звезду с неба. Период активного взаимодействия с власть имущими, начальниками, возможность обрести полезные связи.

РЫБЫ

Хорошее время для поездки за рубеж, знакомства с культурными традициями других народов, расширения кругозо­ра. Нынешние обстоятельства предоставляют возможность продемонстрировать свои знания или опыт. Этот период благоприятен для того, чтобы воспользоваться знакомствами и другими своими возможностями — это приведет к улучшению вашего профессионального статуса, расширению интеллектуального кругозора.

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