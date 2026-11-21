Гороскоп на 23-29 ноября 2026 года / © Associated Press

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Полнолуние в Близнецах 24 ноября может сделать особенно заметными вопросы, которые долго оставались без ответа. Одни разговоры помогут прояснить ситуацию, другие покажут, где люди неправильно поняли друг друга или опирались на неполные сведения, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В начале недели легче находить общий язык, обсуждать сложные темы и смотреть на происходящее с разных сторон. Однако не стоит принимать каждое обещание за окончательное решение. Информация может дополняться, а прежние договорённости потребуют уточнений.

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25 ноября появится возможность разобраться с вопросами, связанными с финансами, работой, полномочиями и распределением ответственности.

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С 26 ноября активность переместится в практическую плоскость. Марс начинает движение по знку Девы, где и перейдет в ретро движение в январе. С этого дня возрастёт потребность навести порядок в делах, пересмотреть рабочие процессы, заняться здоровьем и повседневными обязанностями. Лучше всего будут продвигаться задачи, в которых важны точность, последовательность и внимание к деталям.

Завершение недели обещает быть более приятным для общения, личных встреч и финансовых договорённостей. Появятся поводы для поддержки, примирения и сотрудничества.

Овен

Неделя принесёт новые идеи, интересные знакомства и желание расширить привычные горизонты. Возможно обсуждение поездки, обучения, сотрудничества с людьми из других городов или стран. Полнолуние может поставить точку в вопросе, связанном с документами, переговорами, экзаменами или важной информацией. Не торопитесь делать выводы, если пока известна только часть обстоятельств. Во второй половине недели займитесь рабочими задачами и здоровьем. В выходные вероятны приятные встречи, романтическое знакомство или хорошие новости от человека, который вам дорог.

Телец

На первый план выйдут финансовые вопросы, совместные расходы, кредиты, налоги и обязательства перед другими людьми. Полнолуние поможет увидеть, насколько справедливо распределены деньги и ответственность в отношениях или деловом партнёрстве. Возможно завершение финансового вопроса, получение ответа по выплате или необходимость пересмотреть условия договорённости. После 26 ноября станет проще заниматься делами, требующими инициативы и конкретных действий. В конце недели благоприятно обсуждать семейный бюджет, крупные покупки и вопросы недвижимости. В отношениях появится больше поводов для тепла и взаимной поддержки.

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Близнецы

Полнолуние в вашем знаке сделает неделю особенно значимой для личных планов, отношений и важных решений. Вы можете получить известие, которое изменит ваше представление о ситуации, завершить затянувшийся разговор или наконец определиться с дальнейшим направлением. Внимания потребуют партнёрские отношения. Не исключено, что придётся открыто обсудить то, что раньше оставалось без внимания. В профессиональной сфере полезно проявлять инициативу, но не брать на себя слишком много. В выходные удачно складываются переговоры, поездки, знакомства и общение с людьми, которые способны поддержать ваши идеи.

Рак

Основное внимание будет направлено на работу, повседневные обязанности и состояние здоровья. Полнолуние может показать, какие задачи отнимают слишком много времени, где накопились нерешённые вопросы и какие привычки мешают нормальному самочувствию. Хороший момент, чтобы пересмотреть график, отказаться от лишней нагрузки и разобраться с рабочими недоразумениями. С 26 ноября появится больше энергии для решения бытовых и профессиональных вопросов. В конце недели благоприятно обсуждать оплату труда, финансовые условия и дополнительные источники дохода. Возможны приятные покупки или материальная поддержка.

Лев

Неделя обещает быть насыщенной событиями в личной жизни, творчестве и общении с друзьями. Полнолуние может принести важные новости, завершение творческого проекта или определённость в отношениях с человеком, который вам симпатичен. Возможно обсуждение планов, связанных с детьми, отдыхом или совместным досугом. В профессиональной сфере не стоит отказываться от интересных предложений, особенно если они позволяют проявить способности и получить признание. После 26 ноября возрастёт желание действовать самостоятельно и быстрее добиваться результата. Выходные подходят для романтических встреч, праздников и приятного общения.

Дева

В центре внимания окажутся дом, семья, жильё и отношения с родственниками. Полнолуние может завершить важный семейный разговор, поставить вопрос о переезде, ремонте или распределении домашних обязанностей. Возможно получение новостей, связанных с недвижимостью или близкими людьми. С 26 ноября ваша активность заметно возрастёт. Появится желание разобраться с накопившимися делами, завершить отложенные задачи и навести порядок там, где давно требовались перемены. Не перегружайте себя чужими проблемами. В выходные лучше оставить время для отдыха, спокойного общения и восстановления сил.

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Весы

Неделя будет активной в вопросах общения, обучения, поездок и деловых контактов. Полнолуние может принести важную информацию, завершение переговоров или решение вопроса с документами. Возможны встречи с родственниками, соседями, знакомыми, а также разговоры, которые помогут изменить прежний взгляд на ситуацию. В профессиональной сфере удачно обсуждать новые проекты и искать людей для сотрудничества. После 26 ноября полезно немного снизить темп и завершить дела, которые требуют сосредоточенности. В выходные особенно благоприятны романтические встречи, дружеские мероприятия и общение с людьми, которые разделяют ваши интересы.

Скорпион

Финансовая тема станет одной из главных на этой неделе. Полнолуние может обозначить результаты работы, показать перспективы заработка или заставить пересмотреть расходы. Возможны разговоры о повышении оплаты, дополнительном доходе, покупке дорогой вещи или распределении семейного бюджета. Не стоит принимать финансовые решения под влиянием чужих обещаний. После 26 ноября возрастёт активность в коллективных делах, общении с друзьями и профессиональных сообществах. В конце недели могут появиться интересные предложения, связанные с заработком, сотрудничеством или реализацией давней идеи.

Стрелец

Солнце в вашем знаке усиливает стремление к переменам, самостоятельности и новым достижениям. Полнолуние в противоположном секторе может привлечь внимание к партнёрским отношениям. Важный разговор поможет понять, насколько совпадают ваши планы с намерениями другого человека. Возможны решения о продолжении сотрудничества, изменении условий или завершении отношений, которые себя исчерпали. В работе не исключены новые обязанности и необходимость быстро включиться в процесс. В выходные благоприятно заниматься личными проектами, встречаться с друзьями и обсуждать перспективы. Ваша инициативность может привлечь внимание нужных людей.

Козерог

Неделя подходит для завершения старых дел, решения вопросов, которые долго откладывались, и пересмотра привычного распорядка. Полнолуние может напомнить о необходимости отдыха, восстановления сил и более внимательного отношения к своему состоянию. Не стоит игнорировать усталость ради дополнительных рабочих задач. Во второй половине недели появится возможность разобраться с профессиональными вопросами и получить полезную информацию. Хорошее время для планирования, обучения и подготовки к будущим проектам. В выходные могут возникнуть приятные обстоятельства, связанные с поездкой, общением с близкими или поддержкой со стороны человека, которому вы доверяете.

Водолей

На этой неделе важную роль сыграют друзья, коллективные проекты, профессиональные связи и планы на будущее. Полнолуние может принести результат совместной работы, известие от человека из вашего окружения или определённость в вопросе, связанном с группой единомышленников. Возможно завершение одного проекта и переход к следующему. После 26 ноября придётся уделить больше внимания финансовым обязательствам, совместным ресурсам и вопросам доверия. В конце недели вероятна поддержка со стороны друзей или партнёров. Хорошее время для обсуждения долгосрочных планов и поиска людей, готовых участвовать в их реализации.

Рыбы

Профессиональные вопросы и отношения с руководством выйдут на первый план. Полнолуние может обозначить итоги работы, завершение важного этапа или необходимость принять решение относительно дальнейшей карьеры. Возможны новости о новой должности, изменении обязанностей или профессиональном сотрудничестве. Не исключено, что ваши усилия получат заслуженное признание. После 26 ноября активнее станут вопросы партнёрства. Потребуется договариваться, распределять ответственность и учитывать интересы другого человека. Выходные благоприятны для личных встреч, примирения, романтических планов и укрепления отношений.

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