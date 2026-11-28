Гороскоп на 30 ноября - 6 декабря 2026 года / © Associated Press

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Марс символизирует конфликты, военные действия и разрушения, а Уран связан с электричеством, энергетическими системами, связью, технологиями и инфраструктурой. Поэтому неделя может сопровождаться внезапными тревожными новостями, техническими сбоями, перебоями в работе систем связи и электроснабжения, а также неожиданными происшествиями, затрагивающими энергетические объекты, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Особенно важно сохранять осторожность там, где речь идет о безопасности, поездках, использовании техники и планировании важных дел. События способны разворачиваться стремительно, ломая привычные сценарии и вынуждая быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. Сейчас полезно иметь запасной план, заранее заряжать устройства, не откладывать важные задачи на последний момент и внимательно относиться к предупреждениям служб безопасности.

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На фоне такой напряженной обстановки 4 декабря Венера переходит в знак Скорпиона в 10:13, и внимание людей постепенно смещается с внешних событий в сферу чувств, желаний и отношений. Истинные мотивы людей начнут проявляться гораздо заметнее.

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В течение недели много непредсказуемости и нервозности, психологический климат тяжелый. Однако пока внешний мир проходит очередную проверку, тригон Солнца и Сатурна помогает тем, кто сохраняет выдержку, дисциплину и способность принимать взвешенные решения даже в условиях опасности и неопределенности.

Овен

Вы увидите реальные результаты своих усилий и поймете, что же требует внимания, имеет перспективы развития, а что пора оставить в прошлом. На работе возможны неожиданные изменения планов. Не стоит действовать импульсивно или вступать в конфликты с руководством и коллегами. Любая поспешность может обернуться дополнительными проблемами. После 4 декабря тема финансов выходит на первый план. Венера в Скорпионе поднимает вопросы кредитов, совместного бюджета, долгов и распределения ресурсов.

Телец

Главные события недели будут связаны с отношениями. Появляется возможность укрепить союзы, которые выдержали кризис в предыдущие несколько недель. Окружающие готовы проявлять больше ответственности и выполнять данные обещания. С 4 декабря ваш управитель — Венера, входит в оппозиционный знак и акцентирует партнерские отношения, как личные, так и деловые. В любви станет больше страсти и притяжения, но вместе с этим возрастет чувствительность к вопросам доверия, верности и финансовой ответственности.

Близнецы

Неделя подходит для наведения порядка в работе и повседневных обязанностях. Многие вопросы наконец-то удастся систематизировать. Солнце и Сатурн помогают повысить эффективность и избавиться от хаоса даже при том, что внешние обстоятельства могут периодически нарушать планы. Возможны задержки транспорта, сбои техники или неожиданные изменения графика. Лучше заранее предусмотреть запас времени. С 4 декабря очень важно уделить внимание здоровью и повседневному образу жизни.

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Рак

Неделя обещает принести приятные результаты в делах, связанных с творчеством, детьми и личными проектами. Многие Раки почувствуют, что их усилия начинают приносить плоды. Однако напряженный Марс с Ураном предупреждает о возможных разногласиях с друзьями или единомышленниками. Не все будут разделять ваши взгляды и методы достижения целей. С 4 декабря для вас наступает один из наиболее романтичных периодов года. Возрастает вероятность новых знакомств, ярких признаний и эмоциональных переживаний.

Лев

Основное внимание будет сосредоточено на доме, семье и вопросах недвижимости. И это хорошее время для завершения ремонта, решения бытовых вопросов и укрепления семейных отношений. Ваш управитель — Солнце, образует гармоничный аспект с Сатурном, что помогает зафиксировать прочное положение. Однако будьте готовы к тому, что многие события будут развиваться не так, как ожидалось. Не исключены резкие повороты в профессиональной сфере. Во внешней среде агрессия и разрушения, но вы получаете поддержку планет.

Дева

Неделя наполнена переговорами, перепиской и важной информацией. Многие Девы смогут получить ответы на вопросы, которые долго оставались открытыми. Солнце и Сатурн помогают заключать серьезные договоренности и строить реалистичные планы на декабрь. Однако Марс с Ураном предупреждают о возможных неожиданностях и опасностях в поездках и при оформлении документов. Переход Венеры в Скорпион 4 декабря сделает общение более эмоциональным. Разговоры станут откровеннее, а случайные знакомства могут оказаться судьбоносными.

Весы

Главной темой недели становятся деньги и материальная стабильность. Солнце с Сатурном помогают трезво оценить ресурсы, расходы и будущие финансовые перспективы. Напряженный аспект Марса и Урана может создавать внезапные траты или непредвиденные финансовые обязательства. Лучше избегать рискованных покупок и финансовых авантюр. С 4 декабря Венера (ваш управитель) покидает ваш знак и переходит в Скорпион. Фокус внимания смещается в сферу денег, накопления, ценностей. Актуальны вопросы личной финансовой независимости.

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Скорпион

Вы окажетесь в центре событий. Солнце в вашем секторе ресурсов образует гармоничный аспект с Сатурном, помогая укрепить позиции и почувствовать уверенность в будущем. Однако отношения могут потребовать большей гибкости. Марс и Уран способны провоцировать неожиданные поступки со стороны партнеров и окружающих. 4 декабря Венера входит в ваш знак. Впереди несколько недель особой привлекательности, магнетизма и усиленного внимания со стороны других людей. Это благоприятное время для перемен во внешности и улучшения личных отношений.

Стрелец

Неделя подходит для завершения старых дел, подведения итогов и подготовки к новому жизненному этапу. Солнце перемещается по вашему знаку и придает вам жизненной энергии. А Сатурн помогают избавиться от лишнего груза прошлого. Многие ситуации окончательно прояснятся. С 4 декабря могут происходить события двусмысленного характера в сфере личных отношений. В субботу и воскресенье полезно уединение. Старайтесь не рассказывать о своих планах и больше заниматься внутренней работой над собой.

Козерог

Неделя способствует достижению долгосрочных целей. Ваш управитель Сатурн в гармоничном аспекте с Солнцем. Вы сможете увидеть реальные результаты работы, проделанной за последние месяцы. Марс и Уран могут внести хаос в сферу романтических отношений или дел, связанных с детьми. Старайтесь оставлять место для непредвиденных обстоятельств. С пятницы значительно активизируется социальная жизнь. Появится больше полезных знакомств, а поддержка единомышленников окажется весьма своевременной.

Водолей

Главное внимание уделяется карьере, статусу и общественному положению. Солнце и Сатурн помогают укреплять профессиональный авторитет и принимать важные стратегические решения. Однако Марс и ретроградный Уран (ваш управитель) предупреждают о напряженной атмосфере дома и в семье. Бытовые обстоятельства могут неожиданно потребовать вашего участия. После 4 декабря Венера в Скорпионе усиливает деловую привлекательность. Ваша работа и достижения будут получать больше внимания и признания.

Рыбы

Неделя приносит возможность взглянуть на многие события с более зрелой позиции. Солнце и Сатурн помогают строить долгосрочные планы, связанные с обучением, путешествиями и профессиональным развитием. Напряжение Марса с Ураном требует осторожности в дороге, при работе с техникой и в переписке. Не исключены неожиданные переносы встреч и изменение договоренностей. После 4 декабря Венера в Скорпионе открывает благоприятный период для поездок, получения новых знаний и общения с людьми из других городов и стран.

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