Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-29 октября 2023 года

Неделя с 23 по 29 октября 2023 – отличный период для оценки прошлого в интересах будущего. Рассмотрите свои достижения и неудачи, а также определите новые цели и направления, чтобы двигаться вперед.

Для общения и коммуникаций сложная неделя, поскольку людям присуща излишняя подозрительность, недоверие и отстраненность. Концентрация внезапности и непредсказуемости. Но с 29 октября жизнь входит в привычное русло, снижается градус напряжения во внешнем мире, появляется понимание направления деятельности и перспектив развития, оформляются цели.

23 октября в 19:21 по киевскому времени Солнце входит в знак Скорпиона на месяц. Транзит помогает трансформировать ситуации, выбраться из навалившихся проблем. Однако положительные энергии этого транзита ощущаются не раньше, чем в воскресенье. Ведь продолжается коридор затмений, и многие люди чувствуют себя обессилено, вспоминают прошлые ошибки, впадают в депрессивные состояния.

Лунное затмение в Тельце 28 октября перезагрузит нашу эмоциональную и чувственную сферы жизни. Порой, такие энергетически мощные дни готовы перевернуть всю жизнь с ног на голову. Важно отследить происходящие внутренние процессы, осознать причины, стремиться уравновесить материальный и духовный мир. Этот день может стать временем интенсивного роста и понимания.

Все, что планировалось на эту неделю, пойдет, конечно же, не так, как хотелось бы. Мы не знаем, чего хотим, а если знаем, то меняем мнение, путаются мысли, присутствует ощущение потерянности. Желательно использовать это время для размышления и анализа своих целей и жизненного пути. Иногда мысль в правильном направлении – уже половина результата!

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ОВЕН

Финансовое положение сейчас будет не настолько хорошим, как хотелось бы, но деньги будут поступать стабильно небольшими суммами. Хорошая прибыль возможна от недавно начатых проектов и сторонних подработок. В этот период будут удачными проекты, связанные с иностранными инвестициями, дальними странами. Не бойтесь рисковать – ваше упорство будет вознаграждено! Ваш организм достаточно крепок, чтобы преодолеть мелкие недомогания. Однако не отказывайте себе в отдыхе и полноценном сне.

ТЕЛЕЦ

На вас свалится такой объем работы, что вы будете только успевать закрывать «хвосты». В бизнесе и на службе будет царить полный хаос и неразбериха, а также интриги коллег. Череда ошибок, срывов сделок, внезапного выхода из строя техники может подорвать уверенность в себе. Можно заняться обучением, если вам не хватает информации, это откроет перед вами новые перспективы. Полученные знания и навыки помогут обрести больше уверенности в себе и дадут толчок к поиску новых областей для реализации.

БЛИЗНЕЦЫ

Период взлетов и падений, странного стечения обстоятельств, разного рода неожиданностей. Многим близнецам предстоит принять нелегкое решение о смене работы – поступит немало заманчивых предложений. В личной сфере ожидаются серьезные перемены и для некоторых они будут негативными, вплоть до расставания. Ссоры по пустякам могут подорвать доверие, поэтому проявите терпение и мудрость. Может возникнуть сильное желание переехать в другое жилище или даже город, но сейчас не подходящий период для этого.

РАК

В этот период будут одолевать старые хронические недуги. Выполняйте ежедневно физические упражнения, больше гуляйте. В брачных отношениях вероятны проблемы и на их решение потребуется много терпения, выдержки, а в некоторых случаях и денег. Финансовые поступления будут периодичными и довольно нестабильными, однако, не переставайте трудиться! Руководство отметит ваше усердие и предложит вам выгодную командировку. Не стоит отказываться от поездки, это хороший шанс показать себя с лучшей стороны.

ЛЕВ

Отношения в семейной паре будут крутиться вокруг давно назревших проблем недоверия и накопленных обид. Возможны конфликты на почве бытовых расходов и крупных покупок для дома. Вероятны траты на ремонт и расходы на детей. Если вы отвлечетесь от внутренних проблем и сосредоточитесь на профессиональных задачах, то успеете сделать больше, чем сами планировали. И это по-настоящему окрылит вас. Неделя может стать настоящим прорывом. Удача на любовном поприще ждет тех, кто в поиске и готов к новым приключениям.

ДЕВА

Семейные пары сейчас озабочены обустройством домашнего очага, бытовые проблемы будут отнимать все силы. При этом на романтику и страсть остается все меньше сил. Чтобы вернуть былые чувства, неплохо отправиться на романтическое свидание. Дарите своим домочадцам тепло и заботу, и вы получите вознаграждение за ваши старания. Если существует риск развода, переждите бурю в одиночестве. Внимания потребуют родители или ближайшие родственники. Остерегайтесь конфликтов на почве раздела имущества и других финансовых вопросов.

ВЕСЫ

Вероятно, вам захочется оставить все дела и отправиться в отпуск. Позвольте себе на время забыть о работе, вы заслужили полноценный отдых, поскольку вашему трудоголизму позавидуют многие. Предприниматели задумаются о реорганизации своего бизнеса и расширении штата сотрудников. У них появятся прекрасные шансы расширить свое дело, и этот процесс может происходить с помощью иностранных коллег. Переговоры с партнерами по разным причинам затянутся; возможно, придется обсуждать финансовые условия будущего сотрудничества и это будет нелегко.

СКОРПИОН

Не подвергайте организм стрессам! Велика вероятность нервного истощения на почве усталости. В личной жизни будет все неоднозначно. Вас разрывают противоречия между желанием свободы и страстной любви. Ваша привлекательность усугубляет ситуацию, создавая дополнительную турбулентность в виде новых предложений. Уделите внимание своей «половинке», если вы состоите в паре: романтический ужин при свечах может снизить градус напряжения и укрепит ваши отношения. Семья и быт потребует от вас больших финансовых вложений.

СТРЕЛЕЦ

Умеренно благоприятная неделя. Позитивные и негативные влияния Космоса переплетаются в причудливом узоре, и надо надеяться, что позитивных окажется все-таки больше. Эмоциональное напряжение и выгорание будут сбивать с толку. Но все-таки вы удержите планку на «высшем уровне», как впрочем, и всегда. С деньгами проблем не будет, все необходимые средства будут поступать вовремя и в нужном объеме. Служащие захотят поменять место работы, но лучше эту затею лучше отложить до ноября.

КОЗЕРОГ

Одинокие Козероги могут встретить достойного претендента, а может быть возобновят отношения с давним партнером. Главное – как можно больше находитесь среди людей, путешествуйте, будьте в центре событий. Чтобы реализовать свой потенциал в профессии, ищите единомышленников, которые поддержат вас в рискованных начинаниях. Ваше обаяние поможет найти общий язык с нужными людьми и собрать мощную команду для реализации своих идей. Предпринимателям рекомендуется притормозить свои амбиции, сократить расходы, провести ревизию.

ВОДОЛЕЙ

Сложно формулировать мысли, в голове появляется туман, хочется скрыться от всех и побыть в одиночестве. Кое-кто отправится в свободное плавание, решив строить свою профессиональную деятельность в одиночку. У молодых специалистов возможна удачная командировка за границу. Служащие столкнутся с новыми вызовами на работе. Многие проблемы захочется решить «силовым» путем. Бизнес может застопориться из-за нехватки клиентов, сделки встанут на паузу. Но это и к лучшему – отдых вам не помешает.

РЫБЫ

Не бойтесь искать поддержки у сильных мира сего и просить помощи у влиятельных друзей, такое покровительство поможет уладить юридические проблемы. Помните, что внутренний баланс – фундамент, на котором строится не только здоровье, но и работоспособность. Вселенная вас испытывает, но вы сильны, как никогда! Главное – не поддаваться на эмоциональное искушение, контролировать свой стресс и находить приятное в мелочах. В воскресенье благоприятно провести деловые встречи или взяться за новое обучение.

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