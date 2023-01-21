Что звезды нам пророчат: гороскоп на 23-29 января 2023 года

Всю неделю Черная Луна во Льве в оппозиции с Солнцем в Водолее, на первый план выходит стремление хорошо выглядеть в глазах окружающих, у многих людей проявляется острая потребность в подтверждении своего превосходства. Это время лести, тщеславия, игры и авантюр, примерки на себя различных образов.

Черная Луна искажает солнечную энергию, делает ее разрушающей. Но подобные устремления сразу заметны и в основном пресекаются вовремя. Т.е. Солнце высвечивает абсолютно все, как хорошее, так и плохое.

Неделя растущей Луны принесет благоприятные возможности для установления долгосрочных взаимоотношений, заключения контрактов, подписания договоров и любым социальным связям. Не перекладывайте дела на "потом". Ибо предпринять какое-либо действие нужно "здесь и сейчас". Проявляя упорство и осознанность, можно воплотить в реальность задуманное, даже если на пути встречается множество препятствий. Главное, не терять бдительность и помнить о влияниях негативной кармической точки – Черной Луны. Не поддавайтесь искушениям, избегайте соблазнов!

К концу недели формируются благоприятные обстоятельства для решения имущественных вопросов, проделанная работа дает результаты. Дела, которые требовали внимания в середине декабря и вначале января, благополучно завершаются. Избавьтесь от того, что не дает вам сделать шаг вперед.

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ОВЕН

Неделя достижений, именно сейчас должны проявить себя и принести плоды все ваши действия. Используйте всю имеющуюся у вас энергию, все накопленные знания и опыт, чтобы произвести максимальный эффект, достичь наивысшей результативности. Обратите особое внимание на материальные, финансовые итоги вашей деятельности за прошедший год. Будьте внимательны и практичны, ничего не упускайте из виду. Важно и то, какое впечатление вы производите на окружающих.

ТЕЛЕЦ

Возможно, вы захотите вложить деньги в более престижный автомобиль или дорогой костюм, чтобы ваш имидж соответствовал уровню, на который вы претендуете. Постарайтесь видеть в каждой проблеме, которая возникает на вашем пути, потенциальную возможность самоутверждения, источник ценного опыта. Будьте уверены в себе – сейчас для вас нет ничего невозможного. Эта неделя - своего рода экзамен. Многое будет зависеть от вашей личной психологической силы, обаяния и умения привлечь других людей на свою сторону.

БЛИЗНЕЦЫ

Не жалейте сил, используйте все доступные средства и постарайтесь получить как можно более высокую оценку за свою работу. Возможны небольшие потери или непредвиденные затраты, но не поддавайтесь сомнениям и страху - проявите серьезность, мудрость и тогда в скором времени сможете компенсировать потери. Сейчас важно понять, что впереди ответственный период вашей жизни, поэтому надо избавиться от всех дел и взаимоотношений, которые просто вытягивают из вас силы и энергию, ничего не давая взамен.

РАК

Визуализируйте свои идеалы, представьте, чего вам хотелось бы достичь, мобилизуйте весь свой творческий потенциал для начинаний. Уже весной 2023 года вы сможете подвести первые итоги своих достижений и наметить новые перспективы. Важная неделя вашей жизни, и то новое, что вы начнете сейчас, будет поддержано всем опытом и всеми ресурсами предшествующих лет. Начните новый бизнес или возьмитесь за другой крупномасштабный проект. Будьте честолюбивы и верьте в успех, в полной мере используйте свое влияние на окружающих.

ЛЕВ

Хорошая неделя, относительно спокойная. Однако полезно помнить, что в скором будущем в вашем распоряжении окажется не так много энергии, средств и влияния. Поэтому постарайтесь сделать как можно больше именно сейчас, создать мощный импульс вперед, который позволит вашему замыслу просто двигаться по инерции, когда настанут более трудные времена. Несмотря на всю доступную для вас сейчас силу и влияние, может быть выгоднее пойти на компромисс и привлечь на свою сторону сильных союзников – это облегчит вам жизнь в ближайшие несколько месяцев.

ДЕВА

Немного отдохните и подготовьтесь к новому профессиональному циклу. Наберитесь сил, уделите внимание своему здоровью, т.к. времени для этого не будет в следующем месяце. Уже со следующей недели обстоятельства сложатся наилучшим образом для того, чтобы совершить все то, что вы задумали еще в 2022 году. В течение этой недели нужно замедлить темп и оглянуться: как бы не оставить на обочине что-то действительно важное, не остаться без поддержки. С одной стороны, вы в это время стоите, но с другой - обеспечиваете себе возможность пополнить ресурсы.

ВЕСЫ

Не самое результативное время с точки зрения работы, если только вы не заняты чисто творческим делом. Но зато, общаясь с окружающими, загораясь различными идеями, вы обеспечиваете себе запас энергии и энтузиазма на многие месяцы. Неплохо также объяснить предстоящую задачу коллегам и партнерам, ваши слова сейчас будут звучать особенно доступно и убедительно. Кроме того, если сейчас вы примете на себя повышенную ответственность, то вскоре получите возможность подняться на ступеньку-другую по лестнице карьеры.

СКОРПИОН

Достигаете пика мощности и способны буквально горы свернуть. Правда, окружающие не сразу оценят ваши достижения. В течение недели происходит много перемен в различных жизненных сферах, поездок и большое количество разнообразных дел. У вас сейчас есть возможность создать нечто очень надежное, долговечное, то, что потом будет служить вам опорой в течение многих лет. Это хорошее время, чтобы заниматься рекламой своего бизнеса, вкладывать средства в развлечения и путешествия, привлекать финансовые ресурсы других людей.

СТРЕЛЕЦ

Благоприятны поездки, командировки, курсы повышения квалификации и семинары по специальности. Будьте готовы к тому, что ваши планы на будущее изменятся, и совсем не обязательно у вас будет возможность повлиять на происходящие изменения. Будьте гибкими, учитесь приспосабливаться к новым условиям, какими бы они ни были, не тратьте время и нервы на напрасные споры. Успехи будут еще более впечатляющими, если вы привлечете себе на помощь близких людей и поможете им почувствовать, что они делают вместе с вами большое и важное дело.

КОЗЕРОГ

Возможно, в вашем проекте обнаружатся какие-то слабые места, и их придется срочно ликвидировать, а заодно перепроверять и все остальное. Не пренебрегайте мнением коллектива, предпримите шаги для того, чтобы сделать его благосклонным. Попробуйте организовать клуб или сообщество тех, кто искренне интересуется вашей деятельностью и может помочь вам стать более популярным. Гоните от себя внутренние сомнения, уверенно двигайтесь вперед – вас хотят видеть в центре. Еще не время для отдыха, рано делать паузу – действуйте и достигайте результатов именно сейчас.

ВОДОЛЕЙ

В течение недели вы достигаете пика своего авторитета и способности влиять на ситуацию, так постарайтесь оправдать оказанное вам доверие. Смело берите на себя руководящую роль и масштабные ответственные задачи, умело распоряжайтесь финансами. Возможно, вам предложат особенно сложную задачу в качестве испытания. Помните, что важно не то, как много работы вы взвалите лично на себя, а то, насколько успешно вы сможете организовать ее исполнение другими людьми. У представителей творческих профессий появляется шанс повысить свою популярность.

РЫБЫ

Вас ждет много нового и интересного. Направьте энергию на достижение поставленных перед вами целей. И уже в следующем месяце вы сможете увидеть плоды ваших трудов. Не позволяйте лени и медлительности стоять у вас на пути. Будьте самими собой, не бойтесь подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность, оригинальность и способность к творчеству. Сотрудничество с другими людьми очень желательно для вас. Вполне вероятно, что те, кто появится в вашем поле зрения в течение недели, впоследствии станут вашими долговременными партнерами.

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