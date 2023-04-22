Что звезды нам пророчат: гороскоп на 24-30 апреля 2023 года

Коридор затмений, начавшийся 20 апреля, усиливает влияние ретроградного Меркурия, поэтому многие люди ощущают упадок сил, тяжесть и апатию, также вероятны неудачи на работе и в отношениях с родными и близкими.

В течение недели важно проанализировать то, что сделано в первой и второй декадах апреля. Возможно, будут обнаружены ошибки, которые сейчас можно исправить без особого вреда, тем самым избавившись от неприятностей в будущем.

Солнце перемещается по знаку Тельца, акцентируя имущественные и денежных вопросы на всех уровнях. Благоприятное время для глубокого изучения любого материала, для определения того, что мешает улучшить финансовое положение и повысить уровень комфорта в своей жизни. Неделя важна для подготовки фундамента нового материального цикла, который у многих людей начнется со следующей недели.

Гармоничный аспект Урана с Марсом в Раке усиливает способность к самоанализу, обучению и сопоставлению. Не торопитесь сделать много, стремитесь к качеству, а не к количеству. Энергетика второй половины недели идеально подходит для планирования своего будущего, используя уже имеющуюся базу, полученный жизненный опыт. Но, помните, что прошлое – это не то, куда нужно стремиться.

В период ретроградного Меркурия, который совпадает с коридором затмений, полезно перебрать старые вещи и выбросить, либо отдать другим людям то, чем вы уже давно не пользовались. Это поможет сбросить негативные или бесполезные программы прошлого, энергетически очиститься и обновиться.

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ОВЕН

В окружении могут появиться люди из прошлого, которые помогут воплотить кое-что из ранее задуманного. Однако будьте осмотрительнее - ваша фантазия может превышать финансовые возможности. Главные изменения данного периода – движение вперед и отличное настроение. Активизируются связи с коллегами из других городов или стран, возможна поездка, либо конструктивные переговоры с партнерами издалека. Обновление коснется всех сфер вашей деятельности.

ТЕЛЕЦ

Разногласия с оппонентами, имевшие место в прошлом, будут выглядеть вполне преодолимыми. Возможно, помощь придет от влиятельных людей или от старых друзей и знакомых. Бизнесменам стоит помнить о налогах и вести свое дело максимально прозрачно. У наемного сотрудника появится реальная перспектива получить другую, более интересную работу или укрепить свои позиции на прежнем месте. Лучшим решением станут вложения в недвижимость на вторичном рынке.

БЛИЗНЕЦЫ

Хорошая прибыль возможна у тех, кто занимается логистикой и внешнеэкономической деятельностью. Неделя окажется более продуктивной в плане доходности. В семейной жизни сейчас будет все спокойно. Хорошее время для того, чтобы всячески заботиться друг о друге, призывая на помощь мудрость и любовь. В случае проблем на работе или со здоровьем вы можете смело рассчитывать на своего партнера – он сделает для вас все, что в его силах. Если вы молодожены, то возможна напряженность из-за финансовых вопросов.

РАК

Сложные отношения с родственниками постепенно урегулируются, и этот позитивный процесс вдохновит вас на укрепления связей. Одинокие сердца смогут наконец-то пойти на свидание и показать себя во всей красе. Старайтесь проявлять активность в соцсетях. Вполне возможна встреча с давним знакомым, которая перерастет в романтические отношения. В данный период иммунная система будет несколько ослаблена, поэтому как можно больше отдыхайте и не забывайте о здоровом питании.

ЛЕВ

Помощь ближнему, добрые дела, благотворительность, способствуют очистке от кармических долгов, которые сейчас преследуют представителей этого знака Зодиака. Весьма удачное время для получения новых знаний и расширения мировоззрения. Звезды советуют отдать предпочтение не модным марафонам личностного роста, а чему-то более практическому и утилитарному, например, курсам по дизайну интерьера. Но для похода к стилисту или косметологу неделя абсолютно не подходит.

ДЕВА

Обостряется самокритичность, особенно по отношению к собственной внешности. Но ни в коем случае не стоит посещать салоны красоты – результат точно не порадует. Физических и психических сил не хватает для достижения эффективных практических результатов. Постарайтесь не дать воображению увести вас в мир иллюзий. Несмотря на весь хаос, в личной жизни все замечательно. Люди из прошлого помогают посмотреть иначе на происходящее и найти дополнительные ресурсы.

ВЕСЫ

Ваше недовольство собой и результатами своей работы может достигнуть такой степени, что потребуется сочувствие и участие в ваших делах со стороны близких. Поступки все более импульсивные и спонтанные, а желания – эгоистичные. Страсть и романтика могут поманить вас, но вряд ли взаимный порыв сохранится надолго. Избежать конфликтов будет очень непросто в течение недели, поэтому постарайтесь проводить время только с любимыми и родными людьми, отсекая все токсичные связи.

СКОРПИОН

Желаний, подчас совершенно несбыточных, становится все больше. Делитесь своими мыслями с другими людьми, обсуждайте происходящее, и вы сможете найти возможности, обнаружить ключи для того, чтобы начать нового этап в своей жизни. Энергии достаточно для активной физической работы, поэтому желательно направить ее на добрые дела. Во всех делах вы можете рассчитывать на партнеров по совместному делу – их помощь будет действенной, и не только моральной, но и материальной.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит удивляться, если все пойдет наперекосяк: приборы будут ломаться, документы теряться, недопонимание расти. Проявление инициативы и активность в финансовой сфере повлечет за собой множество неприятностей. Лучше всего сейчас отдохнуть, пересмотреть свои отношения с деньгами, найти плюсы и минусы в деловом партнерстве, чтобы для себя принять правильные решения. Конкуренты сильны, поэтому если не хотите нажить себе врагов, не афишируйте свои дела.

КОЗЕРОГ

Ваша предприимчивость возрастает, усиливаются лидерские качества. Вы оказываете сильное влияние на ближайшее окружение, можете влиять на их мышление. К вам прислушиваются, но это накладывает на вас дополнительную ответственность. Времени на себя практически не хватает, много работы, бытовых забот и хлопот. Ваши аналитические способности помогают соединить ум и интуицию в единое целое, что способствует принятию верных решений, ведущих к успеху.

ВОДОЛЕЙ

Обилие бытовых неприятностей, вдруг навалившиеся заботы и срочные дела значительно подпортят настроение. Но зато текущая неделя принесет множество восхитительных эмоций и встреч с людьми из прошлого, а также новых знакомств. И даже если вдруг вспыхнувший роман будет недолговечным, он оставит только приятные воспоминания. Не ищите недостатков в своем партнере, не критикуйте коллег и не осуждайте окружающих за медлительность! Наслаждайтесь моментом и не торопите события!

РЫБЫ

Ваши доходы будут напрямую связаны с ранее проделанной работой. Если вы ответственны и пунктуальны – ждите денежных поступлений. Если же все совершенно иначе, то пришло время пересмотреть свое отношение к профессиональной сфере и навести порядок в делах. То, что происходит на этой неделе, будет важным и в следующие несколько месяцев. Возможны юридические сложности, различные штрафы, может возникнуть необходимость посетить официальные инстанции.

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