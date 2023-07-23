Что звезды нам пророчат: гороскоп на 24-30 июля 2023 года

Неделя с 24 по 30 июля намного спокойнее, по сравнению с предыдущей. Венера вошла в фазу ретроградности до 4 сентября, а это значит, что непросто развивать взаимоотношения, договариваться, общаться с партнерами, начальством, коллегами. Финансовая ситуация не так хороша, как хотелось бы, поэтому постарайтесь сохранить имеющиеся ресурсы.

27 июля соединение Меркурия и ретро Венеры во Льве, в этот же день Уран в конфликте с Черной Луной – день конфликтов. Также, такой "микс" может дать склонность к идеализации отношений, образованию любовных треугольников, подтолкнуть к лишним тратам. Люди склонные приукрашать действительность 26 – 28 июля, примерять различные образы, играть на публику, что может сыграть злую шутку.

29 июля в 21:31 в 00:31 Меркурий входит в знак Девы, где имеет сильные статусы. Этот транзит помогает структурировать работу, т.к. мышление становится более сфокусированным, конструктивным и продуктивным, а речь – точной. На фоне петли ретроградности Венеры перемещение Меркурия по Деве облегчает процесс обработки информации и применения ее на практике, благоприятствует общению и взаимодействию с другими людьми.

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ОВЕН

Неделя подходит для наведения порядка во всех жизненных сферах. Сейчас не время отдыхать – отложите отпуск до следующего месяца, чтобы заработать как можно больше. Хорошее время для того, чтобы очистить свое пространство, избавиться от всего ненужного и несущественного. Способность анализировать становится куда сильнее, что помогает выражать мысли максимально ясно. У вас, наконец, появляется шанс добиться реальных успехов, главное, не закикливайтесь на недостатках.

ТЕЛЕЦ

Ваш управитель – Венера, перешел в фазу ретроградного движения, жизнь немного замедляется, но у вас будут силы для того, чтобы напряженно работать и приступить к реализации замыслов, которые так долго откладывали. Действуйте не торопясь, но уверенно, бережно расходуя свои ресурсы, как личные, так и материальные. Не ждите от партнеров больше, чем они реально могут дать, следите за тем, как общаетесь с окружающими, и тогда разочарований не будет, а неделя окажется продуктивной.

БЛИЗНЕЦЫ

Одинокие люди могут рассчитывать на новые чувства, а существующие взаимоотношения получают глоток свежего воздуха. Семейным парам придется разрываться между домом и работой. Те, кто сейчас влюблен, становятся чересчур эмоциональными, но старайтесь не спешить с решениями. Приступы ревности и обид могут сильно испортить романтический настрой, поэтому наберитесь терпения и не спешите с выводами. Возможны проблемы с родней на почве конфликтов вокруг наследства.

РАК

Семейным людям не придется страдать от скуки: бытовые хлопоты и заботы о детях поглотят так, что вы забудете про всякую романтику. Зато удастся завершить ремонт, приобрести новые предметы интерьера, завести домашнего питомца и навестить дальних родственников. Могут возникнуть ситуации, которые вам уже знакомы, но они не имеют решения. Вместо того, чтобы оставаться в ловушке тупиковых идей или разговоров, сосредоточьтесь на деталях и полезной информации.

ЛЕВ

Удача окрыляет и вам не терпится приступить к реализации новых проектов, однако эту затею пока придется отложить, потому что скопилось множество нерешенных проблем, требующих вашего внимания. Наемные сотрудники сумеют проявить свои способности и таланты, что позволит получить небольшую прибавку к заработной плате. Бизнесменам необходимо серьезно экономить и оптимизировать имеющиеся ресурсы, чтобы сохранить свои активы. Наведите порядок в документах и декларациях, поскольку проверки избежать не получится.

ДЕВА

Если будни на этой недели пройдут без конфликтов, то вы сможете задать благоприятный тон и на следующую неделю. И, наоборот. Вы проницательны, скрыть что-либо от вас не просто, но лучше избегать прямых разговоров, по крайней мере, с понедельника по пятницу. Есть шанс преодолеть жизненный кризис, если правильно оценить свои возможности и то, как они соответствуют запросам. В это время ваш энергетический потенциал невысок, что может отразиться на вашей нервной системе.

ВЕСЫ

Горячая неделя, можете попасть в ситуацию, которую можно назвать "между двух огней". Ситуация с финансами достаточно напряженная из-за возросших желаний, которые на самом деле, преувеличены. Неделю трудно назвать счастливым временем, а тем более, продуктивной. Возможны и происки конкурентов, интриги тайных врагов. В семьях получат продолжение проблемы с детьми, и как обычно, все это выразится в крупных расходах. Внимания потребуют подростки – подарите им немного тепла.

СКОРПИОН

Период имеет ярко выраженную профессиональную направленность, поэтому любовная сфера отойдет на второй план. Находитесь в состоянии постоянного выбора, особенно между отдыхом и активной работой. При этом появляется шанс отправиться в увлекательную поездку с партнером или же найти интересного человека в этом самом путешествии. Те, кто в поиске, могут оказаться на перепутье из-за внезапного возвращения бывшего партнера. Поспешность и суета могут принести множество проблем, решать которые придется вам долгое время.

СТРЕЛЕЦ

Возможны неожиданные проблемы, вызванные оплошностями кого-то из коллег. Если чувствуете, что расти больше некуда, то смело пишите заявление на увольнение или отправьтесь на курсы повышения квалификации. Рассмотрите варианты переезда в другой город или страну, возвращения в те места, где когда-то чувствовали себя хорошо. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете. Не вовлекайтесь в конфликтные ситуации в коллективе, чтобы не навредить своей репутации.

КОЗЕРОГ

В течение недели вы сможете сделать многое – энергия будет бурлить ключом. И неспроста — время действовать, на кону – успешная реализация давней мечты. Возможна удачная деловая поездка в другой город, укрепление связей с иностранными коллегами. Владельцы бизнеса могут рассчитывать на неожиданную поддержку влиятельных лиц или же давних друзей, инвестиционные вливания от богатых партнеров. Партнерство с иностранными компаниями поможет выйти на новый уровень.

ВОДОЛЕЙ

Предстоит вернуться к старым проектам, часто обращаться к документам, которые вы оформляли или подписывали в прошлом. Представители знака, работающие по найму в крупных корпорациях, смогут поменять работу на место с лучшими условиями труда. Лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в новые проекты. Подработка или хобби принесут дополнительную финансовую прибыль. Владельцам своего дела важно рекламировать свой товар и услуги, провести презентацию, ознакомительный вебинар.

РЫБЫ

Финансовые поступления будут нестабильными. Откажитесь от дорогих покупок, планируйте расходы, отложите немного на всякий случай. Но старайтесь бывать среди людей, посещать различные мероприятия и дружеские вечеринки. Ваша сила в течение недели – в вашем обаянии, что окажет магическое действие на всех, кого вы повстречаете и с кем захотите установить прочную связь или возобновить давние отношения. Социальная активность окажет положительное воздействие на вашу личную жизнь.

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