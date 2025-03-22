Что звезды нам пророчат: гороскоп на 24-30 марта 2025 года

Неделя наполнена мощными астрологическими событиями, каждое из которых открывает новые возможности для трансформаций и переосмысления. Это время перемен, глубоких инсайтов и начала новых циклов.

События этих дней напоминают о важности осознанности и гармонии между внутренним миром и внешними действиями. Каждое событие несёт в себе потенциал для роста и вдохновения, если использовать его с мудростью, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Основные влияния оказывают активный Меркурий в Овне, который задаёт тон смелости в мышлении и коммуникации, возвращение Венеры в Рыбы с её мягкостью и романтизмом, а также мощное Солнечное затмение в Овне, пробуждающее лидерские качества и энергию новых начинаний. Ингрессия Нептуна в Овна завершает неделю, открывая новый этап духовного вдохновения и действия.

24 марта: новый цикл Меркурия в Овне 21:48 (gmt+2)

Начало четырёхмесячного цикла Меркурия в Овне задаёт энергичный тон для мыслительных процессов. Овен, символизируя лидерство и инициативу, подталкивает к активному выражению своих идей. Это время, когда важно быть смелым в принятии решений, но избегать поспешности и импульсивности.

25 марта: ретро Меркурий в гармоничном аспекте с Плутоном

Этот день приносит энергию глубокой аналитики. Ретро Меркурий в союзе с Плутоном помогает заглянуть в суть вещей, осознать скрытые проблемы и прийти к важным инсайтам. Это идеальный момент для завершения давних дел и восстановления баланса в мыслях.

27 марта: Возвращение Венеры в знак Рыбы и вхождение Лилит в Скорпиона

в 10:40 ретроградная Венера возвращается в знак Рыбы, наполняя пространство нежностью, мечтательностью и повышенной эмпатией. Отношения приобретают особую чувственность и глубину, а прошлые чувства могут напомнить о себе. Это хороший момент для работы над духовным ростом и исцелением.

в 02:31 Черная Луна (Лилит) на 9 месяцев входит в знак Скорпиона, отвечающий за вопросы жизни и смерти, большие деньги и власть. Лилит в Скорпионе привносит интенсивность, открывая кармические темы и погружая в глубинное осознание страстей и страхов. Важно осознавать свои тёмные стороны и не позволять им управлять.

29 марта: Солнечное затмение в Овне 12:47

Кульминация недели – мощное Солнечное затмение в знаке Овна, символизирующее новый виток. Это время для смелых шагов, зарождения новых идей и проявления лидерских качеств. Затмение освещает путь к началу важных жизненных изменений. Однако его энергия требует ответственности и продуманного подхода, чтобы избежать конфликтов.

30 марта: Возвращение Меркурия в Рыбы и ингрессия Нептуна в знак Овна

в 04:18 ретро Меркурий возвращается в знак Рыбы, привнося интуитивность и усиленную связь с внутренним миром. Этот транзит даёт возможность углубиться в духовные аспекты общения и мышления.

в 14:00 ингрессия Нептуна в знак Овна становится ключевым транзитом месяца. Нептун, символ иллюзий и вдохновения, в Овне открывает новую эру, наполненную смелыми мечтами и интуитивными прорывами. Эта энергия пробуждает в людях желание действовать, опираясь на свои идеалы.

Овен

Неделя знаменательна, благодаря началу нового 4-х месячного цикла Меркурия в вашем знаке, а также солнечному затмению 29 марта. На этой неделе вы почувствуете прилив сил и ясность в мыслях, что поможет двигаться вперёд с уверенностью. Используйте этот период, чтобы начать новые проекты, связанные с саморазвитием, карьерой или личными целями. Ретроградные планеты помогут завершить старые дела, прежде чем двигаться дальше.

Телец

Венера, ваш управитель, возвращается в знак Рыбы, что сделает ваши эмоции более яркими, а интуицию – сильной. Внимание будет сосредоточено на дружбе, коллективах и творческих инициативах. Особенно важно слушать свою интуицию, которая может подсказать нестандартные решения для старых задач. Важные изменения произойдут в вашем внутреннем состоянии – вы сможете пересмотреть свои приоритеты и найти новые источники вдохновения.

Близнецы

Вы ощутите интеллектуальный подъем, благодаря активному положению Меркурия, вашего управителя. Вас ожидают глубокие инсайты, особенно во второй половине недели, когда ретро Меркурий образует аспект с Плутоном. Этот период удачен для завершения долгосрочных проектов и укрепления своих позиций. В личной жизни возможны интересные встречи или новые знакомства, которые приведут к более глубокому пониманию своих эмоций и желаний.

Рак

Неделя подарит возможности для карьерного роста и укрепления своих амбиций. Солнечное затмение подчеркнёт ваши лидерские качества и поможет направить энергию на работу над долгосрочными целями. Не бойтесь брать на себя ответственность и инициировать перемены. Возвращение Венеры в Рыбы сделает этот период благоприятным для романтических и духовных поисков. Позвольте своему сердцу руководить вами, особенно в вопросах семьи и близких отношений.

Лев

Солнечное затмение в дружественном знаке Овна подарит вам возможность выйти из зоны комфорта, путешествовать или расширять свои горизонты. Возможно, вы найдёте себя в новых проектах, связанных с обучением или преподаванием. Ретро Венера в Рыбах настраивает на глубокий анализ ваших финансов и личных ценностей. Найдите время, чтобы обдумать, чего вы хотите достичь, и как вы можете использовать свои ресурсы максимально эффективно.

Дева

Девы, внимание этой недели будет сосредоточено на финансах и отношениях. Солнечное затмение в Овне подчеркнёт вопросы, связанные с совместными ресурсами и долгами – это время взять под контроль материальную сферу. Гармоничный аспект ретро-Меркурия с Плутоном поможет вам глубже разобраться в себе и своих эмоциональных привязанностях. Возвращение Венеры в Рыбы внесёт романтику в вашу жизнь, позволяя укрепить партнёрские связи или открыть для себя новую глубину отношений.

Весы

Внимание сосредоточено на отношениях. Венера, ваш управитель, возвращается в знак Рыб, что поможет вам проявить чуткость и эмпатию в партнёрстве. Солнечное затмение может инициировать перемены в личной жизни, предлагая вам новые перспективы в отношениях или сотрудничестве. Используйте гармоничный аспект ретро Меркурия с Плутоном, чтобы проработать старые конфликты и укрепить взаимопонимание с окружающими.

Скорпион

Черная Луна (Лилит), входящая в ваш знак, поднимает вопросы страстей, страхов и кармических узлов. Это период для глубоких размышлений и осознания того, что нужно изменить в себе для дальнейшего роста. Солнечное затмение фокусирует внимание на вопросах здоровья и рабочих обязанностях – это отличное время для наведения порядка и создания новых привычек. Ваши интуиция и внутренние ресурсы будут особенно сильны.

Стрелец

Период вдохновения и стремления к новым знаниям. Хорошая возможность начать работать над внутренним миром – прислушайтесь к своим снам и подсознанию. Солнечное затмение даёт импульс для новых проектов или увлечений, которые могут стать важной частью вашей жизни. Возвращение Венеры в Рыбы напомнит о важности семейных ценностей и укрепления связей с близкими. Обратите внимание на свои мечты – они могут содержать подсказки для будущих решений.

Козерог

Домашние дела и семья потребуют внимания. Солнечное затмение предлагает задуматься о том, как создать комфорт и стабильность в своём окружении. Гармоничные аспекты ретро Меркурия и Венеры помогут урегулировать семейные вопросы или завершить давние конфликты. Лилит в Скорпионе открывает возможность для внутреннего роста через осознание своих истинных желаний и потребностей. Неделя станет временем внутренней трансформации.

Водолей

Неделя предоставит шанс укрепить свои связи с окружающими, принесёт моменты размышления и переоценки. Солнечное затмение в Овне подарит вам энергию для общения, обучения и передачи своих идей. Гармоничный аспект ретро Меркурия с Плутоном подскажет, как лучше проработать старые проблемы, связанные с коммуникацией. Актуальны темы финансов – возможно, вам стоит пересмотреть свои траты и найти новые способы увеличения доходов.

Рыбы

Прекрасное время для возвращения к своим истокам и глубоким чувствам. Венера, возвращающаяся в ваш знак на ретро фазе, принесёт гармонию и усилит вашу привлекательность. Солнечное затмение акцентирует внимание на финансах – это время для переоценки ваших ресурсов и установления новых целей. Лилит в Скорпионе пробуждает ваше стремление к духовному развитию и глубокому пониманию себя.

Читайте также: