Что звезды нам пророчат: гороскоп на 24-30 ноября 2025 года

24 ноября — Венера соединяется с ретро Меркурием в Скорпионе.

Начало недели окрашено в тона тайных переговоров, скрытых договоренностей и возвращения к старым темам. В личной жизни это может проявляться как разговоры о чувствах, которые долго откладывались, а в общественном контексте — как всплывающие документы, утечки информации, разоблачения в сфере финансов и власти. Скорпион усиливает драматизм: то, что скрывалось, начинает выходить наружу.

28 ноября — Венера соединяется с Лилит в Скорпионе.

К концу недели напряжение усиливается. Лилит поднимает тень, вытесненное и табуированное. В отношениях — это кризис доверия, в обществе — скандалы, связанные с большими деньгами, коррупцией, тайными схемами. Венера здесь символизирует ценности и ресурсы, а ее союз с Лилит может проявиться как разоблачение скрытых финансовых потоков, теневых союзов или «грязных» договоренностей.

30 ноября — Венера в оппозиции с ретро Ураном в Тельце.

Финал недели — кульминация напряжения. Оппозиция Венеры и Урана приносит неожиданные развороты, кризисы в финансовой сфере, резкие перемены в отношениях на всех уровнях. В личной жизни — это желание свободы, разрыв старых связей, а в коллективном контексте — громкие скандалы, связанные с деньгами и властью, внезапные разоблачения, которые могут потрясти общество.

30 ноября в 22:14 по киевскому времени Венера входит в знак Стрельца, и это символизирует переход: после кризиса приходит стремление к правде, открытости и новым горизонтам. Стрелец несет энергию очищения через честность и поиск смысла.

ОВЕН

Вам предстоит проявить собранность и выдержку: на вас будут ориентироваться коллеги и руководство, особенно в стрессовых ситуациях. Ближе к концу месяца темп работы ускорится, и это потребует от вас четкости и системного подхода. Тем, кто занимает ответственные посты, придется вернуться к ранее начатым делам и устранить недочёты. Период не самый удачный для подписания соглашений и принятия важных решений — возможны ошибки в расчетах, сбои в переписке и технические трудности.

ТЕЛЕЦ

Фокус недели — подготовка базы для дальнейших шагов: анализ процессов, структурные корректировки, внутренний аудит. Новые проекты лучше запускать не раньше декабря. В финансовой сфере важно сохранять благоразумие. Возможны значительные траты — как личные, так и деловые. Особенно осторожно следует подходить к вопросам, связанным с юридическими и имущественными делами, налогами или регистрацией. Есть вероятность, что в ноябре вы получите средства, которых давно ждали.

БЛИЗНЕЦЫ

Обращайтесь за поддержкой, если это необходимо: надежные контакты помогут справиться с временными трудностями. Не рекомендуется брать кредиты или участвовать в рискованных инвестициях. Лучше перенести принятие таких решений на декабрь. Эмоциональная сторона жизни может отойти на второй план: работа и обязанности требуют максимальной вовлеченности. Но важно не игнорировать потребности близких — даже короткие, но искренние разговоры помогут сохранить теплоту в отношениях.

РАК

Если в личных или деловых отношениях накопились нерешенные вопросы, стоит спокойно их обсудить. Особенно актуально это будет в период ретроградного Меркурия — могут напомнить о себе старые разногласия. Многим Ракам предстоит заняться домашними делами, обустройством пространства, навестить родных или организовать семейные мероприятия. Сбалансированный режим дня, полноценный сон и умеренная физическая активность помогут сохранить стабильность.

ЛЕВ

Неделя обещает быть относительно спокойным периодом, особенно для тех, кто устал от перегрузок и постоянных вызовов. Это подходящее время, чтобы сосредоточиться на текущих делах и не ввязываться в чужие конфликты. Сдержанность в оценках и деликатность в общении станут вашими лучшими союзниками. Подходящее время для профилактики, диагностики и щадящих оздоровительных процедур. Если вы работаете в крупной организации, важно сохранять уважительный тон в общении с руководством.

ДЕВА

Даже самые перспективные идеи могут быть восприняты неправильно. Лучше немного подождать: после 27 ноября обстоятельства будут более благоприятными для обсуждений и инициатив. Материальное положение останется стабильным, а у некоторых представителей знака даже появится возможность погасить старые обязательства. Это отличное время для того, чтобы навести порядок в платёжных документах и налоговых вопросах. Могут поступать небольшие суммы «из прошлого»: возвраты, бонусы или случайные подработки.

ВЕСЫ

Неделя потребует от вас стратегического подхода и готовности к внутренней перестройке. В личной жизни возможны неожиданные повороты. Кто-то из прошлого может снова напомнить о себе, и у некоторых представителей знака Весы возникнет соблазн дать этим отношениям второй шанс. Если подойти к этому осознанно, можно заложить новую основу для общения. Что касается денег и имущества — стоит быть осторожнее с тратами, особенно с импульсивными покупками в состоянии эйфории (часто можете ощущать в течении недели).

СКОРПИОН

Возникает необходимость обновить систему, устранить слабые места, перестроить процессы. Меркурий движется в обратном направлении в вашем знаке, и в этот период особенно важно не торопиться с новыми проектами, сделками или подписанием документов. Вместо активного старта лучше сосредоточиться на доработке и анализе текущей ситуации. Для тех, кто руководит, занимается вопросами безопасности, финансовыми потоками или административными делами, ноябрь станет временем напряженной, но продуктивной работы.

СТРЕЛЕЦ

Предстоит пройти процесс завершения старых задач. Аудит и структурные корректировки будут полезнее, чем запуск чего-то нового. Денежные вопросы требуют осторожного подхода. Не исключены незапланированные расходы — на дом, здоровье, помощь близким или ремонт. Также возможен возврат к прежним обязательствам, будь то задолженность или отложенные платежи. С другой стороны, возможно получение денег за выполненную ранее работу: премии, компенсации или возврат долгов.

КОЗЕРОГ

Это неделя серьезных решений, пересмотра целей, деловых контактов и бизнес-моделей. Но избегайте сомнительных вложений и рискованных схем — сейчас важно сохранять устойчивость и финансовую осмотрительность. Эмоциональный фон в личной жизни может быть напряженным. На поверхность могут всплыть старые конфликты, скрытые обиды или вопросы доверия. Старайтесь избегать давления и дайте себе и партнеру время на переосмысление. В стабильных парах важно сохранять уважение к личному пространству и не усиливать контроль.

ВОДОЛЕЙ

Неделя может потребовать повышенного внимания к своему состоянию. Уязвимыми остаются нервная система, гормональный фон и мочеполовая сфера. Также возможны перепады настроения, усталость и снижение работоспособности. У одиноких Водолеев может появиться шанс на повторное общение с человеком из прошлого. Прислушайтесь к себе: это возможность закрыть старую главу или переосмыслить ее. Хороший период для глубокой внутренней работы, прояснения чувств и разговоров по душам.

РЫБЫ

Регулярный отдых, снижение темпа работы, практики восстановления, помогут сохранить баланс и справиться с внутренним напряжением. Неделя подходит для постепенного отказа от вредных привычек. В семейной жизни появится стремление к большей свободе и личному пространству. Главное — не отдаляться эмоционально. Лучше объяснить партнеру свои чувства и потребности, чем хранить молчание. Возможны встречи с родственниками, обсуждение поездок или бытовых изменений. Некоторые решатся на ремонт или задумаются о смене жилья.