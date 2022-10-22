Что звезды нам пророчат: гороскоп на 24-30 октября 2022 года

Очень сложная и напряженная неделя. Сейчас важно сохранить свои ресурсы, прежде всего физическое и психическое здоровье, поэтому необходимо укреплять иммунитет, избегать переохлаждения и избегать общения с токсичными людьми.

Возможно, пришло время разорвать отношения, которые приносят только одни страдания. Займите выжидательную позицию, посмотрите, как будет себя вести вторая половина.

Венера и Солнце вошли в знак Скорпиона – транзит принесет сложности в сферу взаимоотношений, поскольку каждый из партнеров сосредоточен только на своих желаниях. Не ожидайте денежной стабильности в течение недели, могут возникнуть проблемы с родственниками по имущественным вопросам.

Стационарный Сатурн тормозит развитие социально важных процессов, возможны остановки в работе государственных сайтов, могут ограничиваться различные права граждан в связи с внешней опасностью, блокироваться возможности связи.

Солнечное затмение в Скорпионе 25 октября откроет осенний коридор затмений, после завершения которого жизнь многих людей изменится кардинально.

28 октября в 08:11 Юпитер на ретрофазе возвращается в знак Рыбы до 21 декабря 2022 года. Прошлое настойчиво стучится в дверь и заставляет обратиться к традициям, разобраться в своих чувствах, переоценить свои возможности.

29 октября в 22:22 Меркурий войдет в знак Скорпиона, и с этого момента известия и поступающая информация становятся причиной глубоких размышлений и переживаний. Стоит с осторожностью заводить новые знакомства и как можно меньшее количество людей посвящать в свои планы.

С 30 октября Марс переходит в ретроградное движение, и это окажет влияние на течение боевых действий. Война меняет свою форму – переходит в пассивную фазу на некоторый период.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Неделя терпеливого, неторопливого продвижения и развития, однако в воскресенье любой начавшийся процесс может остановиться на два-три месяца. Ближе к выходным попробуйте отпустить то, что вы так активно продвигали в предыдущие месяцы. Позвольте себе отдых, понаблюдайте за происходящим вокруг, пообщайтесь с детьми или с младшими родственниками. Ваш жизненный опыт поможет близким людям найти себя и проявить свою индивидуальность.

ТЕЛЕЦ

Пришло время самостоятельно принимать решения и тем самым мотивировать других людей менять свою жизнь и искать более комфортные условия. В течение недели постарайтесь накопить ресурсы и ценную информацию, которые понадобятся в скором времени. Возможно, стоит что-то подправить, изменить детали реализации своего замысла. Но не рвитесь агрессивно вперед - иначе испытаете лишь разочарование из-за большого количества задержек и неудач. Понаблюдайте, как дела созревают и развиваются.

БЛИЗНЕЦЫ

Вполне возможно, что вы подвергнете сомнению некоторые из инициатив прошлого года и некоторые из них признаете нереалистичными. Это совершенно нормально: далеко не каждому из семян, брошенных в почву, суждено принести плоды. По возможности аккумулируйте финансовые средства, ищите специалистов для сотрудничества. Сейчас надо стать дипломатом, найти своих стратегических союзников и установить с ними взаимовыгодные, сбалансированные отношения.

РАК

Приготовьтесь ждать - то одного, то другого. Сложно достичь равновесия, что может стать причиной значительных эмоциональных переживаний. Молодые, которые давно встречаются, почувствуют готовность перейти на новый уровень взаимоотношений, решиться на совместное проживание. Тех, кто состоит в браке, ждет непростой период. Музыка и живопись хорошо помогут вам восполнить запасы вдохновения. Используйте любую возможность для занятий спортом и игр на свежем воздухе.

ЛЕВ

Это хорошая, продуктивная неделя для тех, чьи творческие увлечения связаны с какой-либо кропотливой деятельностью, требующей значительного внимания к деталям и в то же время хорошей интуиции. Период важных встреч, интересных новых знакомств, которые могут стать судьбоносными. Для людей финансово-экономических профессий, занимающихся бизнесом – дни потерь и тревог. И все равно не поддавайтесь пессимизму. А когда предоставляется возможность отдохнуть, старайтесь максимально восстанавливать силы.

ДЕВА

Атмосфера не предполагает значительных достижений, однако в целом жизнь в ближайшие дни становится более интересной и романтичной. Время оригинальных идей, которые могут получить свое развитие, благодаря друзьям или единомышленникам. Вполне вероятно, что вы будете ограничены в ресурсах, но, если постараетесь и будете смелее, решите этот вопрос. Попробуйте написать тем из ваших приятелей, с кем вы давно не общались – вы найдете себе помощников и хороших советчиков.

ВЕСЫ

Неделя, требующая от вас значительного терпения, поскольку придется много и упорно работать над увязыванием различных не очень значительных деталей. Возможны задержки с оплатой за проделанную работу, отмены встреч, отказы в приеме на работу. Сейчас важно не отказываться от намеченных планов и не унывать. Не занижайте свою самооценку! Природа поможет вам "перезарядить аккумуляторы", если вы будете отдыхать за городом, на свежем воздухе.

СКОРПИОН

В вашей жизни появляется большое количество потенциальных партнеров, сотрудников, союзников, и может быть непросто решить, кто из них больше подходит для вас. Не спешите принимать окончательное решение и связывать себя какими бы то ни было обязательствами, иначе погрязнете в бесконечных колебаниях и сомнениях. Позвольте себе побыть переменчивым, необязательным и поверхностным человеком - конечно, полагаясь при этом на свое чувство меры. Считайте, что судьба предоставила вам возможность как следует оглядеться.

СТРЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для трансформации взаимоотношений, если есть стремление к взаимопониманию, эмоциональной близости, душевному комфорту. У вас может возникнуть стремление проверить свои отношения с другими людьми на прочность, разобраться, все ли в них обстоит нормально. Если речь идет о деловом партнерстве, это вполне разумное стремление, некоторая доля въедливости поможет вам избежать неприятных сюрпризов в будущем.

КОЗЕРОГ

Не упускайте возможность отправиться в поездку - там вас тоже может ждать новая встреча, которая впоследствии окажется важной. На этой неделе право решающего голоса принадлежит вашему партнеру, и не все складывается так, как хотелось бы вам. Давние личные эмоциональные отношения могут не выдержать "разборки на винтики". Если вы дадите волю своей ревности и подозрительности, то просто осложните жизнь - и себе, и близкому человеку. Неделя требует от вас спокойствия, терпения и понимания.

ВОДОЛЕЙ

Этот месяц может принести завершение каких-либо взаимоотношений, деловых или личных, или же вы захотите избавиться от обременяющей вас зависимости. Лучше всего сменить обстановку и несколько отвлечься от забот. У вас есть возможность проявить свою силу, использовать свое влияние на окружающих, показать, что вы умеете распоряжаться деньгами и управлять ситуацией. Возможно, вам придется помериться с кем-то силами, и, даже если при этом победите не вы, постарайтесь показать все лучшее, на что вы способны.

РЫБЫ

Смените масштаб, взгляните на свою нынешнюю ситуацию с точки зрения Вселенной. Если есть время и финансы - отправьтесь в далекое путешествие. Если вы ограничены в средствах – займитесь творчеством и создайте то, что потрясет окружающих. Возможно, в результате вам удастся найти решение для давней проблемы. Могут обнаружиться источники поддержки, которые вы раньше не замечали. В вашу жизнь обязательно придет что-то новое, но для этого от вас может потребоваться сделать шаг навстречу кому-то, проявить инициативу.

Читайте также: