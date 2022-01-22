Что звезды нам пророчат: гороскоп на 24-30 января 2022 года

Неделя очень яркая, в целом – позитивная, насыщена событиями любовного плана и высокими результатами в других жизненных сферах. Хорошее время для того, чтобы объединиться с единомышленниками и найти ресурсы для интересного совместного проекта.

Солнце движется по знаку Водолея, на первый план выходят вопросы личной свободы и независимости, дружеских отношений, исследований. Возможны резкие изменения внешнеэкономических условий, непредвиденные ситуации в финансовых делах – ведь управитель Водолея – Уран, движется по знаку Тельца, что дает напряжение с Солнцем в Водолее.

24 января в 14:53 по киевскому времени, Марс входит в знак Козерога, где имеет статус экзальтации. С 25-26 января – кульминация тем, начатых 14 января, прояснение, но, возможно, с потрясением. Черная Луна в напряжении с Нептуном, обстоятельства будут складываться таким образом, что каждый покажет свое истинное лицо в конце января.

26 января ретро-Меркурий возвращается в знак Козерога в 05:05 и будет двигаться по этому знаку до 15 февраля. Возникнет много вопросов, дел, связанных с работой, карьерой, официальными бумагами, документами.

27 января Венера замедляет ход и готовится перейти в директное движение с 31 января. Стационарность Венеры происходит на гармоничном аспекте с Ураном, однако точного аспекта не произойдет. А это значит, что темы января будут отложены до декабря 2022 года. Т.е. благополучное завершение будет на следующем таком же транзитном аспекте.

28-30 января ретро Меркурий соединяется с Плутоном, точный аспект 29 января. Планетарные энергии дают возможность воздействовать словами на массы людей. Поднимаются на поверхность сложные темы, которые трансформируются. Возникает необходимость искать иные способы взаимодействия с той областью своей жизни, в которой происходят изменения. Будут высвечиваться все темы, которые были забыты и оставлены в прошлом. В период ретро-Меркурия – до 5 февраля, правильнее будет воспользоваться опытом и применять отработанные навыки при решении любых вопросов. Ранее намеченные планы придется корректировать, в соответствии с новыми ритмами социума и жизненными обстоятельствами.

30 января Солнце в напряжении с Ураном осложняет взаимоотношения людей и государства, возникает сильное желание трансформировать существующие порядки и заменить их новыми, более прогрессивными и перспективными, полезными для человека. Могут возникнуть революционные общественные движения, в конце января люди особенно склонны к радикальным решениям.

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ОВЕН

Много работы, которая обязательно даст хорошие материальные результаты уже в ближайшее время. Действуйте решительно, но проявляйте терпение и дисциплину – это поможет получить дополнительные возможности, заручившись поддержкой руководства и влиятельных людей. Возможен карьерный рост, получение выгодного контракта, благоприятное завершение долго текущих проектов. Окружающие отмечают вашу способность концентрировать внимание и стратегически планировать свою деятельность. Возможны предложения о сотрудничестве, возврат на прошлую работу.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы выгодно применить свою энергию и ресурсы. Общение четко и по делу сейчас особенно приветствуется, способствует решению многих трудно разрешимых вопросов. Время подходит для серьезных разговоров с деловыми партнерами, особенно с теми, с кем был положительный результат сотрудничества в прошлом. На этой неделе можно снова обсудить возможность создания совместного проекта. Практичность, конкретность, консерватизм, желание добиться успеха, приблизит вас вплотную к заветным целям.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя существенных и влиятельных перемен не только в личной жизни, но и в социальной сфере, общественной деятельности. Постарайтесь распланировать свои действия, чтобы не потерять ни одной благоприятной возможности, т.к. сейчас закладывается база будущих успехов. Откажитесь от краткосрочных работ, не распыляйтесь на мелкие дела, т.к. сейчас лучшее время для более перспективных, долгосрочных проектов. Это период внутренних, фундаментальных процессов, на основе которых в феврале будет создано что-то значимое и очень важное.

РАК

От вас потребуется быстрая реакция, активность, проявление инициативы, однако старайтесь найти баланс, чтобы не было избыточного расхода вашей энергии, а также материальных ресурсов. Возможны провокации со стороны партнеров или конкурентов, постарайтесь избежать конфликтов, найти общее среднее удовлетворяющее всех участников взаимоотношений. Может быть постоянное чувство усталости, ухудшение самочувствия, поэтому важно не забывать о необходимости соблюдать режим и здоровый образ жизни.

ЛЕВ

Сложная неделя, присутствует чувство неуверенности, происходит осознание того, что все хорошее когда-нибудь заканчивается. Не время для конкурентной борьбы, продвижения своих интересов, т.к. сейчас нет четкого видения перспектив и легко допустить ошибку. Сведите к минимуму возможность личных столкновений, противостояния с начальством и властями, официальными организациями. Общественная деятельность не принесет удовлетворения, а поиск поддержки, покровительства и понимания со стороны влиятельных лиц вряд ли даст желаемые результаты.

ДЕВА

Станет легче во всех жизненных областях - скованность будет ощущаться меньше, дела начнут двигаться быстрее. Но сейчас не время для получения быстрых результатов. Воспользуйтесь этим периодом для того, чтобы произвести изменения изнутри, в той среде, в которой вы находитесь постоянно. Реорганизация производства пройдет успешно, если основную работу сделать в течение этой недели. Также будут акцентированы темы личной жизни, поэтому и в этой сфере можно многое исправить, вернуть дорогие вам отношения.

ВЕСЫ

Могут проясняться тайны, секреты, выявляться ошибки или заведомо ложная и искаженная информация. Добавятся акценты на внутренние, скрытые процессы. Присутствует ощущение напряжения, возникает много вопросов и дел, связанных с работой, карьерой, статусом. Возможно, для решения текущих задач потребуется больше времени, чем вы запланировали. К выходным ситуация поменяется, появится уверенность в прекрасном будущем, перспективы станут очевидны. В личной жизни все налаживается, наступает прояснение.

СКОРПИОН

Легче будут преодолеваться препятствия, а общий фон событий будет определяться конкретикой и динамикой. Пользуетесь популярностью у противоположного пола, находите способы гармонично сочетать в себе мужской и женский принципы. Присутствует огромное количество энергии, которой необходим выход, поэтому эффективна любая физическая работа, спорт, конкурентная борьба, активный отдых. Большинство вопросов решаются нужным образом, настроение хорошее и качество жизни в целом, значительно улучшается.

КОЗЕРОГ

Сил и энергии значительно больше, чем в предыдущий период. Но высвобождаться эта энергия может не самым лучшим способом – через ссоры и выяснения отношений с партнерами. Возможны острые противоречия и конфликты с коллегами и сотрудниками. Лучшее, что вы можете сделать, – свести к минимуму общение и максимум погрузиться в самостоятельную работу. Результат от этих действий превзойдет все ожидания. Если были проблемы со здоровьем, то все неприятные симптомы исчезнут, а вы полноценно погрузитесь в социальную сферу.

ВОДОЛЕЙ

"Качели" в любовных отношениях, сомнения, ревность, претензии друг к другу. Однако, когда накал страстей стихает, романтические партнеры снова бросаются друг к другу в объятия. Происходит огромная внутренняя работа над собой, приходит осознание по многим фундаментальным вопросам. В профессиональной сфере без особых перемен, но могут появиться люди из прошлого, давние деловые партнеры и вы сможете идейно вдохновить всех участников на совместную работу. Открываются новые перспективы в сотрудничестве, но пока они не очень понятные.

РЫБЫ

Вы ощутите возрастание активности, энергичности, инициативности и самоуверенности. Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Благоприятный период для бизнеса, внесения изменений в действующие проекты, в рабочие взаимоотношения. Спорт, физический труд, любая деятельность, требующая применения силы, решительности, предприимчивости, доставит вам удовольствие. Период благоприятен для любовных свиданий и возобновления взаимоотношений. Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола.

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