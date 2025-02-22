Что звезды нам пророчат: гороскоп на 24 февраля - 2 марта 2025 года

Неделя 24 февраля – 2 марта несет в себе дыхание перемен. Марс выходит из ретро фазы, пробуждая силу и решимость, освобождая нас от пут сомнений, а Венера, погружаясь в ретроградное движение, словно зеркало прошлого, отражает забытые чувства и невысказанные эмоции.

Марс, планета энергии и действий, завершает своё ретроградное движение 28 февраля. Это означает, что проекты и инициативы, которые могли буксовать или сталкиваться с препятствиями, теперь получат новый импульс. Уровень конфликтности значительно снизится, а решительность и уверенность в действиях возрастут.

Венера, отвечающая за любовь, отношения и финансы, в течение недели стационарна с разворотом в ретроградное движение в знаке Овна с 4 марта. В этот период возможен пересмотр личных отношений, возвращение к прошлым романтическим связям или переоценка текущих партнёрств. Финансовые вопросы также могут потребовать дополнительного внимания; рекомендуется избегать крупных трат и инвестиций.

Новолуние 28 февраля 2025 года пройдёт в знаке Рыб в 02:45 (gmt+2), придавая этой неделе особую атмосферу глубины, интуиции и переосмысления. Судьба предлагает остановиться, оглянуться назад и пересмотреть свои желания, связи и ценности. Рыбы – знак завершения и перехода, поэтому это новолуние подведёт итоги прошлого и откроет двери в нечто новое, но пока не до конца осознанное. Неделя обещает быть наполненной тонкими знаками, внутренними открытиями и переоценкой того, что по-настоящему дорого сердцу.

Переходный период между завершением ретроградности Марса и началом ретроградности Венеры создаёт атмосферу перемен и переоценки. Это время подходит для анализа своих действий, пересмотра целей и установления гармонии в личных и профессиональных сферах. Будьте внимательны к своим чувствам и финансовым решениям, стремитесь к балансу и внутреннему пониманию своих истинных желаний.

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ОВЕН

Главная тема недели – перезагрузка души и чувств. Это период, когда сознание словно растворяется в потоке эмоций, интуитивных озарений и тонких ощущений. Марс (ваш управитель) выходит из ретроградного движения, пробуждая активность. Ваша энергия начинает набирать обороты, но Венера в ретроградной фазе может вернуть старые любовные истории или заставить задуматься о своих желаниях. Будьте внимательны к финансам – избегайте импульсивных трат.

ТЕЛЕЦ

Неделя несёт в себе перемены и переоценку ценностей. Венера (ваш управитель), становится ретроградной, заставляя пересмотреть отношения и финансы. Новолуние 28 февраля в Рыбах придаёт неделе оттенок мистики, интуитивных озарений и скрытых эмоциональных процессов, пробуждает интуицию и творческую энергию. Вам предстоит заглянуть вглубь себя – доверьтесь внутреннему голосу. Возможно, захочется тишины, отдыха и переосмысления отношений.

БЛИЗНЕЦЫ

Обстоятельства недели подталкивают к пересмотру дружеских связей, духовных и материальных ценностей. Время задуматься о своей роли в коллективе. Кто-то из прошлого может снова появиться в вашей жизни. Поработайте над новым видением целей и мечт. Окружающие могут пытаться навязывать вам свою точку зрения, манипулировать. Главное при принятии решений– прислушиваться к себе, доверять интуиции и не торопить события.

РАК

Фокус на карьере и самореализации. Возобновление полноценной рабочей деятельности. Марс заканчивает ретро движение в вашем знаке, что поможет вам определить своё место в мире, пересмотреть главные цели и амбиции. Конкуренты могут активизироваться, провоцировать, но оставайтесь собой, будьте доброжелательны, даже если вам ставят ультиматум. В личной жизни возможны неожиданные откровения – прошлое не отпускает, но и дает вдохновение.

ЛЕВ

Жажда приключений и духовного роста пробуждается! Вы постепенно возвращаетесь к привычному ритму жизни, на лидерские позиции. Неделя хороша для обучения, поездок, общения с мудрыми людьми, заявления о себе. Однако будьте осторожны в романтических связях – не всё так прозрачно, как вам кажется. Благоприятное время для построения планов, крупных покупок. Если вы думаете о смене работы, стоит это делать сейчас, либо же отложить намерения до середины апреля.

ДЕВА

Возможно, получите позитивную новость, которая скрасит нашу жизнь на довольно продолжительный период. Будьте готовы к компромиссам в личных и деловых партнерствах и сотрудничестве. Под влиянием стационарной Венеры ваши отношения с противоположным полом будут складываться не самым наилучшим образом. Любимый человек может затеять важный разговор с целью перейти на новый уровень (к примеру, съехаться или начать планировать беременность).

ВЕСЫ

Венера – управитель вашего знака – стационарна, поэтому все вопросы любви, партнёрства и гармонии становятся актуальными. Глубокие эмоциональные процессы выходят на первый план. Новолуние в Рыбах акцентирует тему близости, доверия и финансов. Важно навести порядок в отношениях и долгах – что ты готов оставить позади? У одиноких же будут все шансы повстречать наконец свою вторую половину, так что наша главная задача на это время – не прозевать свое счастье.

СКОРПИОН

Вы получите очень много пищи для своего ума, которой вас обеспечат дети и самые близкие люди – приготовьтесь решать задачи. Это время пересмотра личных и деловых отношений: кто вам действительно нужен? Новолуние в Рыбах поможет найти новый ритм жизни, самое время заняться своим здоровьем, режимом дня и работой. Но занятия спортом и любую физическую нагрузку лучше отложить на потом. Могут всплыть старые рабочие вопросы – завершите то, что давно тянется.

СТРЕЛЕЦ

Неделя принесёт романтику, творчество и желание что-то поменять в своей жизни. А это придаст вам уверенности и в собственных силах, усилится ваша привлекательность и способность влиять на мнение других людей. В воздухе будет витать запах роскошной жизни и желание поразить окружающих своей харизмой. Однако стационарно-ретроградная Венера предупреждает: осторожнее с прошлыми привязанностями. Лучше не торопить события и проявлять терпение.

КОЗЕРОГ

Время задуматься о семье, доме и своих корнях. Вопросы недвижимости и места жительства могут снова потребовать внимания. Новолуние в Рыбах поможет избавиться от старых эмоциональных блоков. Избегайте выяснения отношений, уклоняйтесь от ссор и конфликтов. Не стоит предпринимать какие-то серьезные шаги, признания в любви, предложения руки и сердца лучше отложить до более благоприятного момента. Из приятного – вам вернут долги моральные и материальные.

ВОДОЛЕЙ

Вы лишитесь "розовых очков" и вернетесь в немного забытый реализм. К счастью, одновременно любимые и близкие люди добавляют вам жизнерадостности и уверенности в собственных силах. Однако, если возможно, стоит хотя бы ненадолго взять небольшую передышку, отдохнуть и подумать о себе. Период не слишком благоприятен как для романтики, так и для выяснения отношений, вам будет трудно соблюдать чужие личные границы, лучше переждать до более подходящего времени.

РЫБЫ

Ваша коммуникация становится глубже – время важных разговоров. Однако будьте внимательны к деталям: не всё, что говорят, соответствует правде. Пересмотрите свой стиль общения и способы обработки информации. Новолуние в вашем знаке – это точка отсчёта! Подумайте, какие мечты вы хотите воплотить? Будьте честны в вопросах любви и финансов – стационарная Венера может скрывать подводные камни. Всплывают воспоминания, старые чувства, недосказанность в отношениях.

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