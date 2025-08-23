- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 185
- Время на прочтение
- 5 мин
Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25-31 августа 2025 года
Лето завершается на ярком финальном аккорде: 25 августа в 19:27 (gmt+3) Венера входит в знак Льва, и это событие окрашивает всю неделю в золотые, страстные и творческие тона. В воздухе ощущается особая прозрачность, легкая грусть и ожидание новых дорог. Время словно замирает на границе сезонов.
Венера во Льве символизирует любовь, которая хочет быть увиденной. Страсть, которая требует сцены. Творчество, которое жаждет аплодисментов. Это период, когда романтика, красота и самовыражение выходят на первый план, наполняя пространство яркими красками.
Новый лунный месяц, начавшийся с новолуния в Деве продолжает настраивать нас на порядок, заботу о теле и внимание к деталям, но Венера во Льве добавляет огня, роскоши и желания быть любимыми и признанными. Но также появляется и легкая гордыня, мешающая конструктивному диалогу. Поэтому старайтесь слушать других, а не только блистать самим.
К концу августа многие почувствуют потребность поставить точку в старых историях, отпустить людей или привычки, которые препятствуют росту.
Энергия недели похожа на переход через светлый мост: с одной стороны — Солнце и тепло, с другой — новые вызовы и новые надежды. Важно закрыть август с благодарностью. Даже если лето было непростым, оно принесло опыт, подарило встречи и свои дары.
Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).
ОВЕН
Перемещаясь по знаку Льва, Венера образует гармоничный аспект к вашему натальному Солнцу, пробуждая вашу харизму и желание блистать. Отличное время для романтики, творчества и публичных выступлений. Украшайте свою жизнь красотой — пусть это будет одежда ярких цветов, букет на столе или слова благодарности и любви. Неделя хороша для того, чтобы «развязать узлы», освободиться от токсичных отношений и открыть двери в счастливую осень.
ТЕЛЕЦ
Ваш управитель — Венера, перемещаясь по знаку Льва напоминает, что не все должно быть практичным. Позвольте себе немного роскоши, удовольствия и игры. Возможны яркие романтические встречи, особенно в неожиданных местах. Внутренний огонь требует выхода — займитесь спортом или начни новый проект. Отличное время для самовыражения: рисуйте, танцуйте, говорите — вас услышат и увидят именно те, кто вам действительно нужен.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы чувствуете, как лето уходит, и вместе с ним — старые эмоции. Позвольте себе прожить их красиво, поймать последние летние ветры творческих идей. Венера во Льве в гармоничном аспекте с вашим солнцем, что дает вам шанс выразить себя ярко — через стиль, слова, флирт. Отличное время для коротких поездок, общения и новых знакомств. Люди тянутся к вам — будьте щедры на комплименты и вдохновение. Ваши слова имеют силу — публикации, письма и разговоры будут особенно убедительными.
РАК
Венера во Льве активирует вашу финансовую сферу и зовет к удовольствиям. Возможны приятные бонусы, подарки или предложения. Хочется красоты — вложитесь в то, что радует душу: искусство, уют, стиль. В отношениях — шанс достичь стабильности, и даже с элементом роскоши. Отличное время для мини-путешествий, встреч с друзьями и флирта. Отличное время для презентаций, переговоров, публичных выступлений. Возможен роман на работе или признание от авторитетного человека.
ЛЕВ
Ваша сцена освещена прожекторами: Венера входит в ваш знак, и вы становитесь магнитом для внимания. Время заботы о себе: обновите гардероб, сделайте фотосессию, побалуйте себя. Венера во Льве может вдохновить вас на глубокие разговоры о чувствах и на создание чего-то душевного. Возможны творческие прорывы — особенно если вы работаете с визуалом или дизайном. Ваша привлекательность на пике — используйте это для личных и профессиональных целей.
ДЕВА
Ваш сезон начинается, и вы чувствуете прилив сил. Возможны неожиданные инсайты, которые стоит записать — они пригодятся осенью. Идеи, рожденные в команде, могут стать основой для будущих успехов. Возможны тайные симпатии или воспоминания о прошлой любви. Но также это отличное время для перезагрузки — как физического, так и чувственно-эмоционального. Отпустите старое, откройтесь новому. Дружба или совместная работа может перерасти в нечто большее.
ВЕСЫ
Вы расцветаете в обществе, повышаются ваши амбиции, появляется вера в себя. Возможны яркие вечеринки, встречи, новые знакомства — поводов для радости будет предостаточно. Ваша эксцентричность притягивает — будьте собой, и вас полюбят за это. Отличное время для деловых поездок, обучения, расширения кругозора. Вас тянет к глубоким темам — философия, искусство, культура. Командировки за рубеж будут удачны и даже могут кардинально изменить вашу жизнь.
СКОРПИОН
Неделя обновлений в личной жизни, которые приходят после кризиса. В партнерстве — все достаточно ярко — присутствует страсть, но и желание контроля. Учитесь отпускать и меньше подозревать. Важно не сжигать мосты, даже если ревность вас разъедает изнутри. Вы можете столкнуться с необходимостью сделать выбор между новыми и существующими отношениями. Благоприятны финансовые вложения, связанные с красотой или искусством — это откроет вам новые горизонты.
СТРЕЛЕЦ
Семья, дети, супружеские отношения выходят на первый план и требуют внимания. Венера во Льве образует гармоничный аспект к вашему Солнцу, активируя сферу партнерства. Если вы в поиске — возможно возникновение симпатии к коллеге, любовь на расстоянии или с человеком из другой культуры. Благоприятно знакомиться через интернет или в путешествиях, создавать новые союзы или обновлять старые — это касается как личных, так и деловых взаимоотношений.
КОЗЕРОГ
Ваш настрой становится менее воинственный, появляется желание сделать все красиво и с душой. Вы получаете вдохновение от повседневных мелочей. Захочется уюта, тепла, красивых вечеров с близкими. Вы завершаете лето в кругу тех, кто вам дорог, укрепляя корни. Неделя дает возможность найти гармонию между личной жизнью и карьерой. Важно говорить о чувствах — даже если это непривычно. Отличное время для ухода за телом, режима сна, питания.
ВОДОЛЕЙ
Вы завершаете лето в движении и общении. Венера во Льве образует оппозицию к вашему Солнцу, оживляя ваши разговоры и требуя компромиссов. Это прекрасное время для свиданий, знакомств и творческих проектов. Не бойтесь блеснуть остроумием и искренностью — к вам потянутся люди. Но обязательно учитывайте их мнения и пожелания, порой, уступая в некоторых вопросах. Лето завершаете с осознанием: богатство не только в кошельке, но и в сердечных связях.
РЫБЫ
Неделя окрашена темой ценностей, но также может подарить интересные встречи, поддержку, вдохновляющие разговоры. Обстоятельства заставляют обратить внимание на финансы, подарки, удовольствие. Неожиданно появляются новые перспективы в профессиональной сфере. Вы можете получить приятный сюрприз, ощутить благодарность за проделанную работу. Последние дни лета приносят чувство умиротворения: вы оставляете за спиной тревоги, готовясь к обновлению.