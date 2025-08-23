Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25-31 августа 2025 года

Гороскоп на 25-31 августа 2025 года / © Associated Press

Реклама

Венера во Льве символизирует любовь, которая хочет быть увиденной. Страсть, которая требует сцены. Творчество, которое жаждет аплодисментов. Это период, когда романтика, красота и самовыражение выходят на первый план, наполняя пространство яркими красками.

Новый лунный месяц, начавшийся с новолуния в Деве продолжает настраивать нас на порядок, заботу о теле и внимание к деталям, но Венера во Льве добавляет огня, роскоши и желания быть любимыми и признанными. Но также появляется и легкая гордыня, мешающая конструктивному диалогу. Поэтому старайтесь слушать других, а не только блистать самим.

К концу августа многие почувствуют потребность поставить точку в старых историях, отпустить людей или привычки, которые препятствуют росту.

Реклама

Энергия недели похожа на переход через светлый мост: с одной стороны — Солнце и тепло, с другой — новые вызовы и новые надежды. Важно закрыть август с благодарностью. Даже если лето было непростым, оно принесло опыт, подарило встречи и свои дары.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Перемещаясь по знаку Льва, Венера образует гармоничный аспект к вашему натальному Солнцу, пробуждая вашу харизму и желание блистать. Отличное время для романтики, творчества и публичных выступлений. Украшайте свою жизнь красотой — пусть это будет одежда ярких цветов, букет на столе или слова благодарности и любви. Неделя хороша для того, чтобы «развязать узлы», освободиться от токсичных отношений и открыть двери в счастливую осень.

ТЕЛЕЦ

Ваш управитель — Венера, перемещаясь по знаку Льва напоминает, что не все должно быть практичным. Позвольте себе немного роскоши, удовольствия и игры. Возможны яркие романтические встречи, особенно в неожиданных местах. Внутренний огонь требует выхода — займитесь спортом или начни новый проект. Отличное время для самовыражения: рисуйте, танцуйте, говорите — вас услышат и увидят именно те, кто вам действительно нужен.

Реклама

БЛИЗНЕЦЫ

Вы чувствуете, как лето уходит, и вместе с ним — старые эмоции. Позвольте себе прожить их красиво, поймать последние летние ветры творческих идей. Венера во Льве в гармоничном аспекте с вашим солнцем, что дает вам шанс выразить себя ярко — через стиль, слова, флирт. Отличное время для коротких поездок, общения и новых знакомств. Люди тянутся к вам — будьте щедры на комплименты и вдохновение. Ваши слова имеют силу — публикации, письма и разговоры будут особенно убедительными.

РАК

Венера во Льве активирует вашу финансовую сферу и зовет к удовольствиям. Возможны приятные бонусы, подарки или предложения. Хочется красоты — вложитесь в то, что радует душу: искусство, уют, стиль. В отношениях — шанс достичь стабильности, и даже с элементом роскоши. Отличное время для мини-путешествий, встреч с друзьями и флирта. Отличное время для презентаций, переговоров, публичных выступлений. Возможен роман на работе или признание от авторитетного человека.

ЛЕВ

Ваша сцена освещена прожекторами: Венера входит в ваш знак, и вы становитесь магнитом для внимания. Время заботы о себе: обновите гардероб, сделайте фотосессию, побалуйте себя. Венера во Льве может вдохновить вас на глубокие разговоры о чувствах и на создание чего-то душевного. Возможны творческие прорывы — особенно если вы работаете с визуалом или дизайном. Ваша привлекательность на пике — используйте это для личных и профессиональных целей.

ДЕВА

Ваш сезон начинается, и вы чувствуете прилив сил. Возможны неожиданные инсайты, которые стоит записать — они пригодятся осенью. Идеи, рожденные в команде, могут стать основой для будущих успехов. Возможны тайные симпатии или воспоминания о прошлой любви. Но также это отличное время для перезагрузки — как физического, так и чувственно-эмоционального. Отпустите старое, откройтесь новому. Дружба или совместная работа может перерасти в нечто большее.

Реклама

ВЕСЫ

Вы расцветаете в обществе, повышаются ваши амбиции, появляется вера в себя. Возможны яркие вечеринки, встречи, новые знакомства — поводов для радости будет предостаточно. Ваша эксцентричность притягивает — будьте собой, и вас полюбят за это. Отличное время для деловых поездок, обучения, расширения кругозора. Вас тянет к глубоким темам — философия, искусство, культура. Командировки за рубеж будут удачны и даже могут кардинально изменить вашу жизнь.

СКОРПИОН

Неделя обновлений в личной жизни, которые приходят после кризиса. В партнерстве — все достаточно ярко — присутствует страсть, но и желание контроля. Учитесь отпускать и меньше подозревать. Важно не сжигать мосты, даже если ревность вас разъедает изнутри. Вы можете столкнуться с необходимостью сделать выбор между новыми и существующими отношениями. Благоприятны финансовые вложения, связанные с красотой или искусством — это откроет вам новые горизонты.

СТРЕЛЕЦ

Семья, дети, супружеские отношения выходят на первый план и требуют внимания. Венера во Льве образует гармоничный аспект к вашему Солнцу, активируя сферу партнерства. Если вы в поиске — возможно возникновение симпатии к коллеге, любовь на расстоянии или с человеком из другой культуры. Благоприятно знакомиться через интернет или в путешествиях, создавать новые союзы или обновлять старые — это касается как личных, так и деловых взаимоотношений.

КОЗЕРОГ

Ваш настрой становится менее воинственный, появляется желание сделать все красиво и с душой. Вы получаете вдохновение от повседневных мелочей. Захочется уюта, тепла, красивых вечеров с близкими. Вы завершаете лето в кругу тех, кто вам дорог, укрепляя корни. Неделя дает возможность найти гармонию между личной жизнью и карьерой. Важно говорить о чувствах — даже если это непривычно. Отличное время для ухода за телом, режима сна, питания.

Реклама

ВОДОЛЕЙ

Вы завершаете лето в движении и общении. Венера во Льве образует оппозицию к вашему Солнцу, оживляя ваши разговоры и требуя компромиссов. Это прекрасное время для свиданий, знакомств и творческих проектов. Не бойтесь блеснуть остроумием и искренностью — к вам потянутся люди. Но обязательно учитывайте их мнения и пожелания, порой, уступая в некоторых вопросах. Лето завершаете с осознанием: богатство не только в кошельке, но и в сердечных связях.

РЫБЫ

Неделя окрашена темой ценностей, но также может подарить интересные встречи, поддержку, вдохновляющие разговоры. Обстоятельства заставляют обратить внимание на финансы, подарки, удовольствие. Неожиданно появляются новые перспективы в профессиональной сфере. Вы можете получить приятный сюрприз, ощутить благодарность за проделанную работу. Последние дни лета приносят чувство умиротворения: вы оставляете за спиной тревоги, готовясь к обновлению.