Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25-31 декабря 2023 года

Предновогодняя неделя – самая суматошная, наполнена приятными хлопотами, пора предвкушений, больших ожиданий и переполняющих эмоций. В течение этой недели энергии нужно в разы больше, чем в другие периоды, поэтому многим потребуется отдых после ее завершения.

Продолжается период ретроградного Меркурия, а такой транзит не очень способствует интересной и качественной активности. Создать атмосферу и сказочность события сложнее, но желательно это сделать, как бы сложно не было. Что бы ни происходило, время не остановится, а будет течь, солнце взойдет и сядет и снова взойдет, земля как была, так и будет.

25 декабря Венера в гармоничном аспекте с Нептуном создает творческую романтическую атмосферу. Люди настроены позитивно, воспринимают существующую реальность в другом свете и пытаются найти плюсы там, где их сложно обнаружить. А это способствует решению многих вопросов, устранению конфликтов и улучшению ситуаций во всех жизненных областях.

27 декабря полнолуние в Раке в 02:33 по киевскому времени создает повышенный эмоциональный фон, активизирует подсознательную деятельность. Но также это полнолуние благоприятствует сближению с дорогими и любимыми людьми. Ближайшие дни после этого полнолуния прекрасно подходят для семейных торжеств, воссоединения с близкими.

28 декабря Марс и Нептун в напряженном аспекте, а это может привести к обострению дискомфортных ситуаций, негативно отразиться на настроении из-за нервного напряжения. Многие могут ощутить профессиональное выгорание. В этот день важно избегать взаимодействия с неприятными людьми и постараться сохранить жизненный баланс.

29 декабря в 22:24 по киевскому времени Венера входит в позитивный знак Стрельца и создает атмосферу праздника. Транзит рассеивает внимание, усиливает потребности человека в развлечениях, люди склонны получать компенсации, чтобы возместить потерянное чувство удовлетворения.

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ОВЕН

Ваши домашние могут сделать вам замечание, что вы думаете о собственной выгоде, слишком сосредоточены на рабочих делах. А сейчас это энергетически очень затратное занятие, отдачи минимум получаете. На самом деле, в течение недели лучше гнать подальше мысли из серии: «Как много я всего делаю, и как мало меня ценят!». Ни к чему конструктивному такой подход привести не может, а вот наломать дров можно ой как легко! Без суеты занимайтесь своей рутиной и не забывайте про новогодние подарки для близких людей.

ТЕЛЕЦ

До 30 декабря уровень вашей недоверчивости и подозрительности достаточно высок. На работе может преследовать ощущение, что кто-то из коллег хочет занять ваше место и выставить перед начальством в невыгодном свете. Дома нам будет казаться, что близкие недостаточно вас любят и ценят. Все это может привести к мрачному настроению и восприятию жизни, но виной всему будут именно ваши домыслы. Поэтому не программируйте себя на негатив, гоните прочь безрадостные мысли и готовьтесь к встречи Нового года.

БЛИЗНЕЦЫ

Соседи, конкуренты, завистливые коллеги могут спровоцировать вас на конфликт. Но ваша задача устоять и перевести все в шутку, чтобы не испортить себе новогодние праздники. К концу недели планетарные энергии несколько смягчают все действующие неприятные ситуации. Старайтесь не обременять себя никакими заботами и тревогами и провести выходные на диване за просмотром новогодних комедий. А если есть силы и желание, день будет правильно посвятить выбору и покупке подарков, которые вы положите под елку.

РАК

Энергия полной Луны в вашем знаке добавляет творческого восприятия мира, поэтому вам удастся купить то, что действительно порадует ваших близких. Гармония в семье и в личных отношениях зависит от вас. Внешние проявления конфликтности, тревогу, присутствующую во всем мире, вы, безусловно, ощутите, но вот внутреннее состояние будет значительно более спокойным и уравновешенным. Неделя более всего подходит для рутины и занятий привычными делами, уборкой, подготовкой новогоднего стола.

ЛЕВ

Все вокруг делают все, что расшатывает вашу психику. Вам лучше отказаться от всего нестандартного – даже небольших изменений в пути на работу лучше избежать. Воинственность, конфликтность и даже озлобление будут вокруг вас, а нервное напряжение может вырваться наружу. Ваша задача – совладать с собой, не реагируя на токсичных людей, которые в течение недели себя проявляют. С 30 декабря вам станет намного комфортнее, можете рассчитывать на подарки, премии и знаки внимания.

ДЕВА

Не позволяйте себе углубляться в тревожные и неприятные мысли, иначе и до ощущения «все пропало» недалеко. Даже общение с близкими в будние дни лучше свести к минимуму. По возможности проведите выходные дни дома, вступая в контакты с посторонними только в исключительных случаях. С 3 января ваш управитель – Меркурий выйдет из ретроградности, и жизнь заиграет новыми красками. А пока что все, что вы хотите получить, удается с большим трудом, но это временно и продлится недолго.

ВЕСЫ

Будьте готовы услышать горькую правду жизни, столкнуться с критикой в свой адрес. Тревожный внешний климат продолжит влиять на вас до 30 декабря, но будет существенно смягчена уже в субботу. Сейчас не самым благоприятным образом влияют на вас социальные связи, заставляя колебаться и сомневаться даже по самым простым и очевидным вопросам. Помните, что уже скоро вам во всем значительно станет легче, поэтому не отказывайтесь от празднования Нового года.

СКОРПИОН

Ваша чувственность будет на пике, не упустите прекрасное время. вы вполне можете влюбиться и обзавестись второй половинкой. Ну, а если уже состоите в отношениях, то отношения станут еще крепче и ярче. На предстоящей неделе с аккуратностью относитесь к заманчивым предложениям и обещаниям. Проверяйте все логикой и полагайтесь на здравый смысл. При работе с документами и цифрами будьте внимательнее. Держите себя в руках и направьте свою энергию в сторону чувственных удовольствий.

СТРЕЛЕЦ

В целом, позитивная неделя, планетарные энергии наделяют вас целеустремленностью и желанием действовать. Однако возрастает и ваша импульсивность, заставляя принимать опрометчивые решения. К выходным может появиться страсть к брендовым вещам, расширению и увеличению во всем. Главное, чтобы эта энергия не перешла в любовь к чревоугодию. Есть риск набрать лишние килограммы. По возможности откажитесь от экспериментов с внешностью, блюдами новогоднего стола.

КОЗЕРОГ

Перед тем, как сделать что-то неосмотрительное или что-то кому-то сказать, делайте несколько вдохов-выдохов, немного успокойтесь и хорошенько все обдумайте. Только после этих нехитрых манипуляций начинайте действовать! Активно используйте возросший интеллект и работайте на перспективу, а домашние хлопоты могут вас опустошить гораздо больше, чем профессиональные дела. В личной жизни никаких неприятных неожиданностей не должно случиться, скорее даже наоборот – кто-то из домашних вас приятно удивит.

ВОДОЛЕЙ

Хорошее время для того, чтобы умственные способности направить на анализ прошедших событий, причем как на профессиональном поприще, так и в личной жизни. Наверняка у вас получится сделать правильные выводы о себе, осознать свои промахи и достижения и лучше понять свои возможности в различных сферах жизни. Будьте максимально активными, позитивными и общительными. Восстановите контакты с друзьями и родственниками. Общайтесь, веселитесь, можно даже спорить на философские и культурные темы.

РЫБЫ

Для стартов неделя не подходящая. Во-первых, ретро Меркурий не располагает к начинаниям, во-вторых, календарный год завершается. Однако именно в течение недели появится информация, которая даст ясности и повлияет на дальнейшие решения и действия. Поэтому планируйте на первую половину января предстоящие дни встречи, переговоры, обучение, получение консультаций. Обращайте внимание на мысли и идеи. Неделя идеально подходит для пересдачи зачетов и экзаменов, а также восстановления в учебных заведениях или на курсах.

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