Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25-31 октября 2021 года

Эта неделя благоприятна для создания стратегического плана на ближайшие два месяца, постановки реалистических задач.

Главное астрологическое событие недели - 30 октября в 17:21 Марс входит в знак Скорпиона на полтора месяца, где имеет статус второго управителя. На первый план выходят самые сильные эмоциональные желания, страсть, а также стремление к скрытому влиянию и обходные пути достижения целей.

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В управлении Марса знаком Скорпиона на первый взгляд может сложиться противоречивое соответствие, так как знак Воды и планета Огня при первом рассмотрении не имеют общих характеристик. Учитывая качество Скорпиона, как знака фиксированной воды, содержащей энергию внутри, но в активном состоянии для оформления взаимодействия с внешней средой, становится понятным родство Марса и Скорпиона.

Эта неделя благоприятна для создания стратегического плана на ближайшие два месяца, постановки реалистических задач. В этот период принимаются взвешенные решения, что поможет избежать ошибок в дальнейшем. С 30 октября многие люди станут импульсивны, будут склонны делать выводы на основе эмоций, а это практически исключает эффективный результат от приложенных усилий. Но если иметь перед собой план достижения целей, руководство к действию, то возможности благоприятного исхода любого процесса, значительно увеличатся.

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ОВЕН

Возрастает тонус, энергия, ощущение собственной силы. Налаживается финансовая сфера, возможны долгожданные поступления средств. Внутренне может возникать стремление подчинить окружающих людей, что может способствовать ухудшению взаимоотношений. Очень важно согласовывать свои действия с партнером, осторожно проявлять инициативу, грамотно распоряжаться совместными ресурсами. Уже в субботу – воскресенье, в жизни многих Овнов произойдут серьезные перемены. Начинается очень продуктивный период, времени на отдых не будет, поэтому необходимо к нему подготовиться, все распланировать.

ТЕЛЕЦ

Интересный период, сопровождается эмоциональными изменениями, в основном в лучшую сторону. Приподнятое, взволнованное настроение способствует заключению дружеских отношений, а любовные желания находят свое воплощение. Это дни гармонии чувств, расширения, а также ускорения текущих проектов. Хороший период для удачного решения многих проблем. Можно получить выгоду от участия в общественной деятельности и деловых контактов. Особенно благоприятны дела с зарубежными партнерами, дальние поездки. Возможно знакомство, завязывание романтических отношений с иностранцем.

БЛИЗНЕЦЫ

Период прекрасных идей, удачных партнерских отношений, эффективной посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел с властями и бизнеса любого рода. Оптимизм помогает достичь популярности, улучшить деловое и финансовое положение. Появляются прекрасные обозримые перспективы, в том числе сотрудничества с иностранными организациями. Период благоприятен для любого вида интеллектуальной деятельности. Удачно протекают связи со средствами массовой информации и правовыми органами, рекламные мероприятия, поездки.

РАК

Получение важной информации, приятных новостей. Хороший период для подписания контрактов, важных и юридических документов, выступлений, связей с общественностью. Происходящие перемены влияют на финансовую сферу, коснутся совместных ресурсов, деловых взаимоотношений. Возможны также перемены в карьере, в коллективе, что приносит переживания, вынужденные расставания, завершение бесперспективных проектов и отношений. К выходным почувствуете приятную расслабленность и душевный комфорт, сможете получить долгожданные результаты от приложенных усилий.

ЛЕВ

Вы ощущаете необычный прилив энергии, повышение активности и силы воли. В эти дни вам подвластны практически любые начинания. Возможны крупные изменения на профессиональном поприще или в бизнесе. Имеете возможность решить важные финансовые вопросы, получить признание ваших деловых и профессиональных качеств. Появляется возможность воздействия сразу на многих людей, что помогает подчинить себе всю ситуацию в целом, преобразить её. Возникает огромная энергия, которую можно хорошо использовать, но главное – удержать себя от негативных проявлений.

ДЕВА

Период умственной активности, физический действий и получения реальных результатов. Повышается работоспособность, коммуникабельность, сопутствует везение в контактах, поездках. Удается разрешить многие проблемы, повысить эффективность своих усилий. Однако возможны разногласия и противостояние, особенно с представителями противоположного пола. Личные и семейные отношения могут пострадать, т.к. на них не хватает времени, а любимый человек это не понимает. Хорошее время для начала комплекса физических упражнений, проведения профилактических мероприятий.

ВЕСЫ

Обстоятельства требуют активности и энергичности. Обилие социальных контактов и связей способствует реализации целей. Хорошо проявляете себя в своей профессии, у вас появляется уверенность в себе, творческие идеи. Возможны важные поездки, командировки. С начальством и влиятельными лицами вы легко найдете общий язык, сможете высказать свои соображения. При этом старайтесь воздержаться от опрометчивых обещаний. Возможен небольшой финансовый успех. Общение с детьми или возлюбленными поможет достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях.

СКОРПИОН

Период преумножения финансов и развития бизнеса. Дела купли-продажи, поиск решений, обсуждение более выгодных условий на работе, благополучно завершаются. Хорошее время для демонстрации своих умственных способностей и творческих талантов. В эти дни можно разрешить споры или разногласия с партнерами путем переговоров. Подходящее время для романтической поездки, пикника, семейных прогулок. Благоприятны интеллектуальные игры с детьми, развивающие занятия, поучительные беседы. Удачно протекают связи со средствами массовой информации и правовыми органами.

СТРЕЛЕЦ

Данный период может принести много хороших достижений. Ваше умение, настроение и таланты в рабочей команде, способствуют слаженной работе и улучшению денежного положения. Уважение к окружающим, способность брать ответственность не только за себя, а также планирование дел и проектов, помогают продвинуться по карьерной лестнице. В отношениях с близкими и любимыми могут возникать разногласия и сложности, но в основном из-за вашей социальной занятости. Стрельцы, ведущие пассивный образ жизни, не представляют, как распорядиться прибавившейся вдруг энергией.

КОЗЕРОГ

Общественные интересы выходят на первый план. Некоторые привычные, ранее предсказуемые ситуации внезапно меняются и требуют прояснения. Благоприятный период для начала дальних и длительных поездок и путешествий. Хорошо проходят научные исследования и технологические разработки. Подходящее время для обращения в официальные органы и проведения масштабных мероприятий. Можно назначить ответственное выступление или визит к руководству. Возможно, вы обнаружите, что ваши деловые, партнерские и служебные отношения требуют преобразований.

ВОДОЛЕЙ

Период характеризуется значительным повышением энергии и желанием развития, и это будет ведущим мотивом вашего поведения в профессиональной сфере. Кроме того, обстоятельства складываются благоприятно для того, чтобы занять ведущие позиции, как в личных отношениях, так и в кругу друзей. Вы можете ощутить новую волну в любовных отношениях и поддержать ее влияние, а можете в своем стремлении к обновлению, сбросить путы старых отношений. Хороший период для образования, получения знаний и повышения квалификации, а также подведения итогов и подготовки базы для новых стартов.

РЫБЫ

Удачный период для разработки стратегии вашей деловой активности, решения юридических, правовых, финансовых вопросов. Активизируются отношения с близкими и любимыми, эти дни можно использовать для их гармонизации, а также для объяснений, для семейных торжеств, бракосочетания. Больше общайтесь, встречайтесь с друзьями – вы получите удовлетворение от развлечений, прогулок, участия в культурных мероприятиях. Оказанная помощь и благотворительность, принесет пользу в дальнейшем. Хорошее время для творческой деятельности, демонстрации своих работ, продвижения проектов.

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