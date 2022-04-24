Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25 апреля - 1 мая 2022 года

30 апреля произойдет солнечное затмение в Тельце в 21:41, которое откроет весенний коридор затмений (30 апреля – 16 мая 2022). На этой неделе произойдет много социально значимых событий, которые будут раскручиваться в ближайшие полтора года. В основном это материальные вопросы, деньги, имущество, а также собственные ресурсы – физическое здоровье, иммунитет.

27 апреля Венера соединяется с Нептуном, в этот день реализм и обыденность уйдут на задний план, уступая место романтике, любви, творческому вдохновению. Даже самый сложный вопрос или ситуация примут благоприятный оборот.

28 апреля Меркурий в трине с Плутоном, расследования и исследования окажутся эффективными. Поиски дополнительных ресурсов наверняка приведут к успеху. Потерянные вещи будут найдены, долги уплачены. Обстоятельства способствуют принятию мудрых деловых решений. Вы сможете научиться самодисциплине и тому, как успешно оказывать личное влияние.

30 апреля Меркурий перейдет в знак Близнецы, где имеет статус управления - транзит поможет осознать важные вещи, истинные причины происходящего. Люди спокойнее отнесутся к серьезным переменам, которые будут происходить в ближайшие две недели.

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ОВЕН

Ближайшая неделя — не лучшее время начинать новые дела, но отличный период, чтобы завершить то, что больше не приносит удовольствия. После коридора затмений ваша жизнь изменится, так что нужно подготовиться к новому периоду. Внутренняя жизнь кипит, усиливается интуиция, что помогает получить ответы на самые сложные задачи, которые раньше казались неразрешимыми. Не удивляйтесь странному стечению обстоятельств, череде событий, в которых отсутствует логика.

ТЕЛЕЦ

Обстоятельства этой недели определят будущие 6 месяцев, в ближайшие дни будет формироваться энергетический фон событий. Вечер 30 апреля — идеальный момент, что прописать все свои планы, желания, надежды и мечты. Эта неделя открывает большие перспективы для вас в будущем. Лучше воздержаться от новых знакомств на этой неделе, поездки могут оказаться неудачными. Сосредоточьтесь на себе и своей внутренней жизни, а также уделите внимание существующим взаимоотношениям.

БЛИЗНЕЦЫ

В день затмения ваш управитель Меркурий входит в знак своей силы – в Близнецы, поэтому можете ожидать конструктивных преобразований по многим жизненным сферам. Может возникнуть желание уехать в другую страну и кардинально изменить свою жизнь. Сразу после завершения коридора затмений вы сможете благополучно воплотить в жизнь все свои замыслы. В ближайшие полгода после затмения 30 апреля вам будет сопутствовать везение. Поэтому отнеситесь серьезно к тому, что происходит с вами в течение этой недели.

РАК

Не простая неделя, судьбоносная, т.к. в любом затмении принимает участие ваш управитель – Луна. Возможно ухудшение самочувствия, плохое настроение, вынужденное изменение планов. Лучшее, что можете сделать в ближайшую неделю, – отдохнуть, уделить внимание своему здоровью, и, самое главное - не нервничайте, избегайте общения с токсичными людьми. После окончания коридора затмений у вас появится возможность выхода на новый уровень общения в социуме, особенно с иностранцами.

ЛЕВ

У вас совершенно точно все будет хорошо, но эта неделя еще подкинет вам испытаний. Ваш управитель – Солнце, поэтому солнечное затмение 30 апреля вы будете ощущать больше, чем кто-либо другой. Могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, появиться слабость и нервозность. Это солнечное затмение откроет возможности частых поездок за рубеж. Если вы работаете с иностранными партнерами - сотрудничество будет плодотворным, ощутите результат сразу же после окончания коридора затмений.

ДЕВА

Есть вероятность столкнуться с агрессией со стороны окружающих, поэтому берегите себя, избегайте экстремальных ситуаций, не реагируйте на провокации. Благоприятный период для учебы, работы, требующей точности. Ваш управитель Меркурий с 30 апреля в сильном статусе, поэтому ближайшая неделя и следующая за ней, идеально подходит для интеллектуальной деятельности. Отличное время для глубоких размышлений, серьезных профессиональных перемен, пересмотра жизненных целей.

ВЕСЫ

В личных отношениях может складываться все не так, как бы вам хотелось, не стоит возлагать большие надежды на партнера. Пришло время упорядочить свою жизнь, сделать то, что долго откладывали, спланировать дела на ближайшие 6 месяцев. Хороший период для подготовки к новому витку в карьере, можно подыскать курсы повышения квалификации и определиться с планами на карьеру. Идите вперёд и будьте смелее, приложив немного усилий сейчас, вы сможете попасть в поток удачи уже очень скоро.

СКОРПИОН

Напряженная неделя, как и весь коридор затмений 30 апреля – 16 мая 2022. Будьте осторожны со своими фантазиями, не стоит пребывать в плену своих обид и негативных воспоминаний. Может возникнуть желание предъявить претензии к партнеру или даже напомнить о себе своим бывшим любимым. Вряд ли из этой затеи выйдет что-то полезное для вашего психического здоровья. Могут обостриться некоторые хронические заболевания, особенно связанные с обменом веществ в организме.

СТРЕЛЕЦ

Неделя откровений, обретения смысла жизни в служении высоким идеалам. Перед вами открывается скрытая, истинная сторона человеческой жизни. Возможно, вы окажетесь ответственным лицом по теме реализации социальной миссии, важнейшего проекта, общественного мероприятия. С любой работой вы справитесь, поэтому проявляйте инициативу, будьте активны во внешней жизни. Что касается личной жизни, семейных дел - достаточно благоприятные дни, вы можете быть совершенно спокойны.

КОЗЕРОГ

Неделя насыщенна событиями, особенно связанными с работой и документами. Предстоит много встреч с разными людьми. Максимально затронуты сферы юриспруденции, налогообложения, финансов. Сейчас закладывается фундамент взаимоотношений. Но будьте крайне осторожны при принятии окончательного решения, т.к. после коридора затмений ваши приоритеты могут поменяться. Будьте внимательны к деталям, не ленитесь, иначе изначально хорошие планы могут развалиться.

ВОДОЛЕЙ

Множество разговоров, переписок, встреч с новыми людьми, которые приносят больше усталости, чем реального желаемого результата. Сейчас не самое подходящее время для планирования, лучше сосредоточиться на том, что имеете на данный момент. Неделя подходит для конкретной работы, которая уже прошла этап подготовки, а также для общественной деятельности, международных связей. Если вы уже задействованы в этих направлениях, то большинство планов будут реализованы.

РЫБЫ

У вас могут быть большие взлёты и падения, но при этом неделя очень интересная. В ближайшие дни вы можете максимально реализовывать многие свои жизненные программы, особенно в профессиональной сфере. Также закладывается масса событий, способствующих вашей популярности. Старайтесь работать в команде, проявляйте активную социальную позицию и тогда на протяжении полугода после 30 апреля вы будете в центре внимания. Эмоциональный период для сферы личных взаимоотношений.

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