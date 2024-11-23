Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25 ноября - 1 декабря 2024 года

Эта неделя обещает быть насыщенной: Марс и Плутон формируют оппозицию, добавляя динамики в развитие мировых процессов. Аспект приносит всплеск интенсивной энергии, конфронтаций и мощных трансформаций, а также усиление противостояний между странами или крупными политическими игроками.

Первая неделя напряженного аспекта между Плутоном и Марсом, энергия которого постепенно нарастает и достигнет максимума в период с 1 по 6 января 2025 года. Начинается период жестких решений и рискованных шагов, риторика и действия становятся более провокационными. Давление на мировую экономику, проблемы в энергетической сфере, а также споры вокруг ресурсов могут стать ключевыми темами ближайших 1,5 месяцев.

27 ноября Солнце и Марс в гармоничном аспекте (тригон) даст мощный поток позитивной энергии. Это единственный благоприятный день недели, поэтому стоит запланировать максимум дел на этот период. Солнце символизирует жизненную силу, уверенность и самовыражение. Марс отвечает за инициативу, активность, смелость и физическую энергию. Тригон между ними создает гармоничный союз, когда воля (Солнце) и действие (Марс) находятся в идеальном согласии.

На фоне ретроградного Меркурия, 1 декабря произойдет новолуние в 10-м градусе знака Стрельца открывает новый лунный месяц и дает прилив энергии, способствует повышению мотивации. У каждого появится возможность сделать шаг вперед к своим целям.

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ОВЕН

Аспекты недели дают прилив энергии, делают Овнов более выносливыми и решительными. Благоприятный период для занятий спортом, активного отдыха, физической деятельности. При взвешенном подходе и самообладании, сможете достичь успеха в личных инициативах. Любые действия, требующие смелости или решительности, будут даваться легче. Это касается как карьеры, так и личных отношений. Возможно ускорение или успешное завершение сложных проектов.

ТЕЛЕЦ

Неделя сложная, но и "сидеть сложа руки", точно не стоит. Это время для финансовых вопросов и укрепления материальной базы. Активность стоить направить на решение кризисных ситуаций. Действуйте смело, но продуманно. Занятия спортом помогут сбалансировать поток энергии. Делайте акцент на стратегическое планирование и постарайтесь найти баланс между импульсивностью и логикой. Избегайте излишней расточительности. Сейчас не время для крупных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале недели концентрируйтесь на карьерных задачах, а с пятницы переходите на личные дела. Открываются двери для общения и обучения. Хороший период для переговоров и краткосрочных поездок. Но избегайте серьёзных споров и принятия важных решений, особенно связанных с деньгами и властью. Во второй половине недели присутствует атмосфера романтики и лёгкости. Постарайтесь провести хотя бы один вечер с любимым человеком или займитесь творческой деятельностью.

РАК

Вы полны энергии в начале недели, но не переусердствуйте. Многие Раки столкнутся с внутренними кризисами, связанными с переработкой старых травм, обид или желанием избавиться от ограничений. Это период мощной личной трансформации. Во вторник займитесь финансами, а в пятницу – своими проектами. Воскресенье лучше посвятить дому и близким. Используйте энергию неделю для освобождения от ненужного, будь то в личной жизни или профессиональной.

ЛЕВ

Львы в центре внимания, но коммуникация с окружающими удается с трудом. Менее склонны к компромиссам, но желание добиться справедливости, возрастает. Делайте акцент на обучении и развитии. Избегайте открытых конфликтов. Сосредоточьтесь на личных целях. Понедельник принесёт вдохновение для новых проектов. Четверг требует осторожности в переговорах, особенно с иностранцами. Выходные подходят для отдыха, восстановления сил и укрепления семейных уз.

ДЕВА

Не поддавайтесь на провокации, сохраняйте спокойствие и ищите конструктивные решения. Сосредоточьтесь на преобразованиях и изменениях, но осторожность в действиях, не помешает. Учитывая напряженность периода, важно быть внимательным к деталям, особенно в работе с техникой. Этот период несет уроки, связанные с управлением мощными энергиями. Он побуждает представителей знака Девы находить баланс между силой воли и способностью к глубокому обновлению.

ВЕСЫ

Будьте активны и деятельны в начинаниях – успех не заставит себя ждать. Период не простой, но если ответственно работали в течение предыдущих нескольких недель, то фортуна одарит вас своим вниманием. Возможно, удастся получить неожиданную премию, продвинуться по карьерной лестнице, заключить выгодный контракт. Возобновится интерес к проектам идеям, которые по разным причинам были отложены. Появится вдохновение для творческой деятельности, улучшатся отношения с коллегами.

СКОРПИОН

В коллективе вас ждут конфликты на фоне столкновения интересов, стремления создать для себя выгодные условия. В бизнесе сейчас период неопределенности и рутинных хлопот. Проявите терпение, переждите это время с мудростью, и вы будете вознаграждены новыми возможностями, которые звезды обещают в следующем месяце. Если найдете поддержку в лице влиятельного человека, то надолго застрахуете себя от проблем. Предпринимателям бояться нечего, вложенные ранее в бизнес деньги начнут "работать" на вас.

СТРЕЛЕЦ

Заработать поможет ваше творческое мышление. Если вы в тупике, найдите нестандартный подход в своей работе. Есть вероятность, что вам вернут старый долг. В жизни семейной покой и гармония, во всяком случае, супруги проживут эту неделю без споров и ссор. Возможны недоразумения с детьми, которые в каждом конкретном случае могут выглядеть по-разному, здесь все зависит от возраста детей, а также и от прошлых ситуаций. Но в любом варианте от вас потребуются не только внимание, но и деньги.

КОЗЕРОГ

Возможно, придется столкнуться со старыми проблемами, которые напомнят о себе в очередной раз. Одиноким людям стоит назначать свидания. Устраните страхи из-за давних неудач – они мешают вам открыть сердце для новой любви. Для влюбленных этот период неплох, возможен возврат прежнего партнера или бурное развитие нового романа. Ссоры могут чередоваться с примирениями, но, скорее всего, ситуация будет развиваться в стиле "милые бранятся – только тешатся".

ВОДОЛЕЙ

Аспекты недели добавляют стабильности и уверенности. Слушайте свою интуицию. Работа потребует внимания. Сосредоточьтесь на новых связях и идеях. До выходных уделите время налаживанию взаимовыгодного сотрудничества. Неделя подходит для работы над партнёрскими отношениями. Вторник и пятница – лучшие дни для решения финансовых вопросов. Суббота принесёт романтическое настроение. С воскресенья займитесь домом и эмоциональным восстановлением.

РЫБЫ

Для вас неделя весьма продуктивна. Трудности, конечно, имеются, но благодаря вашим усилиям, они будут преодолены. Как говорится, дорогу осилит идущий. Ежедневная рутина сильно тяготит, но без нее не получится реализовать масштабные проекты. Зато в творчестве остановки не предвидится. Наступает период серьезных перемен, поэтому успейте завершить начатые в прошлом месяце дела. Вас ожидают новые интересные проекты, обучение, повышение квалификации, доходные подработки.

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