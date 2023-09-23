Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25 сентября - 1 октября 2023 года

Неделя радует нас хорошими аспектами, завершение сентября – начало октября – время очень даже неплохое! Общий энергетический фон – благоприятный, появляется определенность по многим вопросам. Люди более трезво смотрят на партнеров, на финансы и необходимые траты.

Практически всю неделю гендерные планеты – Венера и Марс в гармоничном взаимодействии, но точный аспект между ними произойдет не сейчас. А это значит, что в любовной сфере желаемое событие происходит не так быстро. Не торопите события, стройте планы в соответствии с астрологической погодой и тогда все сложится наилучшим образом!

25 сентября ретро-Юпитер в гармоничном аспекте с Меркурием, что способствует получению полезной информации, оформлению документов, подписанию договоров. Появляется возможность правильно сфокусировать свои желания и потребности, что позволить грамотно трансформировать свою жизнь.

29 сентября полнолуние в Овне в 12:57 по киевскому времени благоприятствует достижению желаемого через активность, руководящие и организационные способности и независимость. Раскрывая лидерские качества и творческий потенциал можно добиться грандиозных успехов.

В субботу и воскресенье можно решить сложные задачи, устранить проблемы, применяя неординарный подход. В этом случае, позитивный результат не заставит себя долго ждать.

Гармоничный аспект между ретро-Ураном и Меркурием 30 сентября завершит дела, начавшиеся еще в третьей декаде августа 2023.

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ОВЕН

Повышенная интуиция, высшее бессознательное и ваши внутренние желания объединяются, будни становятся намного позитивнее. Имеет смысл уделить внимание самопознанию, работе над собой, анализу своих слов и поступков. Неделя идеально подойдет для самосовершенствования, причем как физического, так и нравственного или интеллектуального. Полнолуние в вашем знаке Зодиака открывает перед вами множество новых возможностей! Завершение сентября благоприятно для вас, особенно по личным вопросам.

ТЕЛЕЦ

Меланхолическое состояние души будет побуждать вас как к самоанализу, так и к анализу окружающих людей и происходящего вокруг, в результате чего вы сможете прийти к правильным выводам. До полнолуния хорошее время для того, чтобы строить далеко идущие планы и запускать долгосрочные проекты. Проведите неделю максимально активно, не упуская всех открывающихся перед вами возможностей. Единственное ограничение – избегайте авантюр и азартных игр, будьте аккуратными и предельно внимательными в финансовых вопросах.

БЛИЗНЕЦЫ

Планетарные энергии в течение недели будет заряжать вас энергией, и побуждать к покорению новых вершин. Постарайтесь сосредоточиться и направить все силы на максимально эффективное времяпрепровождение, сосредоточившись на достижении результатов в профессиональной сфере. К концу недели, даже самых скептически настроенных Близнецов будет переполнять необъяснимая радость, а хорошее настроение и позитивный настрой будет притягивать к вам внимание других людей, особенно представителей противоположного пола.

РАК

Неделя насыщена событиями, в основном, положительными. Вы просто обязаны использовать все открывающиеся перед вами возможности с удвоенной силой. Гармоничные аспекты между планетами помогут развить ваши умственные и творческие способности до максимального уровня, наделят способностью к их реализации, одарит силой воли и сделает вас открытыми и откровенными. Выходные лучше посвятить не беззаботному времяпрепровождению, а заполнить их до отказа решением всевозможных накопившихся вопросов.

ЛЕВ

В течение недели вы испытываете прилив жизненных сил, увеличивается концентрация, появляется способность к многозадачности. Весь этот довольно благоприятный период вы будете находить подтверждение правильности своих убеждений и горячо отстаивать их при необходимости. Хорошее время для выполнения всех подвисших профессиональных задач, кардинальных действий в социальной жизненной сфере. Ваши харизма и красноречие будут на высоте, существенно облегчая вам решение как бытовых, так и рабочих вопросов.

ДЕВА

С одной стороны, энергии планет помогут вам раскрыть запрятанные глубоко таланты, а с другой – будут терзать ваш разум противоречиями и сомнениями в собственных силах. Повышается ваша тяга к комфорту и обустройству дома. Ближе к выходным, ноги сами понесут вас в магазин бытовой техники, где вы будете подробно обсуждать с консультантом плюсы и минусы современных инженерных разработок. Неделя идеально подходит для наведения уюта и красоты, как в вашем жилище, так и на рабочем месте.

ВЕСЫ

Полнолуние в оппозиционном знаке и дни до и после (28 – 30 сентября), в некоторой степени будет раздражать ваше восприятие жизни, расшатывая нервы и увеличивая импульсивность. Появляется склонность совершать опрометчивые поступки и говорить необдуманные слова, а через минуту сожалеть о своей поспешности, пытаясь исправить положение. Чтобы не испортить намечающиеся благоприятные тенденции вначале недели, лучше всего провести день полнолуния 29 сентября в одиночестве или ограничив свой круг общения до минимально возможного.

СКОРПИОН

Не отказывайте себе в удовольствии пробежаться по магазинам и совершить полезные покупки, в том числе, дорогостоящие. Полнолуние зарядит вас бодростью и желанием реализовать свой потенциал. При этом появится неконтролируемое метание от одного дала к другому, не позволяющее закончить ничего из ранее начатого. С суетой, наведенной ошалевшей в Овне Луной можно справиться только с холодной головой, придерживаясь плана и одергивая себя при попытке переключиться с не до конца решенного вопроса, на другой.

СТРЕЛЕЦ

Обстоятельства заставляют вас принимать бескомпромиссные решения и рубить «правду-матку» всем кому ни попадя не только среди близких в домашней обстановке, но и людям, связанным с вашей профессиональной деятельностью. От этого зависит ваше финансовое благополучие в ближайшее время. В день полнолуния стоит даже через силу заставлять себя быть мягче и внимательнее к окружающим. Если хотите сохранить мир и покой в семье, в сфере деловых взаимоотношений – считайтесь с мнением и потребностями других людей!

КОЗЕРОГ

Редкая возможность предоставляется в ближайшие дни – наконец-то вы отдохнете и наберетесь сил перед новым интересным периодом. Постарайтесь поехать к родителям, провести время с детьми или романтическим партнером. Можно только порадоваться, что не нужно решать никаких важных рабочих задач и большую часть недели можно поваляться на диване за просмотром фильмов, не думая ни о чем глобальном. Также неделя отлично подходит для начала нового этапа, как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

ВОДОЛЕЙ

Самоуверенность станет самодостаточностью, а нерешительность – способностью трезво оценивать ситуацию и совершать взвешенные поступки. Провести неделю в активном общении, окружив себя и единомышленниками, и несогласными с вашим мнением, будет максимально правильным и эффективным. Вы станете тактичнее и обходительнее, общение будет расслабленным и плодотворным, договориться и найти приемлемый компромисс смогут даже непримиримые стороны. Неделя благоприятна и для романтики.

РЫБЫ

Неделя особенно благоприятна для тех, кто находится в поиске второй половины или хочет существенно улучшить отношения с теперешним партнером, достичь гармонии в семейной жизни. Если все хорошо в личной жизни, можно использовать это время для поиска сотрудничества, поездок за рубеж, рекламы и продвижения бизнеса. Финансовые вложения и умственный труд в этот период принесут максимальную отдачу уже в скором времени, а получение новых знаний будет даваться без особых усилий.

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