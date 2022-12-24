Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 декабря - 1 января 2022 года

Вот и наступила последняя неделя 2022 года, который оказался очень тяжелым для всех. Новый год будет позитивнее, но он также имеет и свои особенности. Некоторые прошлогодние вопросы перейдут в 2023 год, и во многом это обусловлено транзитами ретроградных планет – Марса и Меркурия, в конце 2022-го – начале 2023 года, т.е. декабрьские дела и задумки пока что вряд ли сдвинутся с места.

С 29 декабря 2022-го по 18 января 2023-го Меркурий снова войдет в ретроградную фазу, а это значит, что дела, идеи, предложения, новые знакомства, вдруг затормозятся, потеряют на время свою актуальность и привлекательность. До 13 января продолжается период ретроградного Марса, поэтому мы будем то возвращаться к делам 2022 года, то снова отходить от них, приостанавливаться в силу обстоятельств. В течение недели каждый может столкнуться с препятствиями из-за обилия искаженных фактов и противоречивой информации. Могут обнаружиться подводные камни, появиться новые, но пока еще не очень ясные мысли и идеи. Пословица "Тише едешь – дальше будешь" очень актуальна в этот период.

Последние дни 2022 года благоприятны для возобновления взаимоотношений. 1 января 2023 года соединение Венеры и Плутона в Козероге способствует счастливым трансформациям давних связей. Планетарные влияния в течение недели обещают прогрессивный период, связанный с некоторыми моментами, которые можно охарактеризовать как непростые, но интересные.

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ОВЕН

Период характеризуется необходимостью мобилизации сил для финального броска. Если у вас свой бизнес, попробуйте решить рядовую задачу нестандартным методом. Вам нужен принципиально иной опыт, чтобы правильно оценить ситуацию. Обстоятельства не потребуют критического напряжения сил, но чуть больше гибкости не помешает. Если трудитесь в офисе, прислушайтесь к совету коллеги, который вам наиболее близок. Совместно вы будете действовать успешнее, но вполне возможно, что не успех определит ваше положение в будущем.

ТЕЛЕЦ

Неделя размышлений и важных осознаний. Правильно оценив перспективы, вы поймете, что нужно поменять здесь и сейчас. Уровень доходов сейчас полностью зависит от вашей работоспособности, а она на достаточно высоком уровне, если не поддадитесь искушению предаваться лени и развлечениям. Одинокие представители знака Тельца окажутся перед выбором, который многое определит. Не бойтесь сделать первый шаг, даже если все очень сложно. Важнее чистота ваших намерений, остальное приложится в процессе.

БЛИЗНЕЦЫ

Во второй половине месяца вы будете заняты кропотливой работой с документами и наведением порядка в проектах. Не упускайте ни одного предложения, которое сулит дополнительный заработок. Наступает очередной судьбоносный цикл. Настаивайте на своем несмотря ни на что. Действуйте мягко и тактично, не переходите границы, но ваше намерение должно быть недвусмысленным. В целом, если кто-то сейчас явно давит на вас, разорвите с этим человеком всякую связь, иначе вы просто не обретете желаемого.

РАК

В личной жизни у вас по-прежнему не все гладко: вы все еще сомневаетесь – сохранять ли старые отношения или пуститься в свободное плавание. Свободные получат шанс встретить интересного человека, с которым можно залечить старые сердечные раны. Постарайтесь не привязываться и не строить далеко идущих планов, наслаждайтесь друг другом без лишних ожиданий. Подпортят нервы конфликты с родней на почве финансовых вопросов. Ощущение легкой тоски предвещает скорые перемены, поэтому приготовьтесь к новым возможностям.

ЛЕВ

Период будет относительно стабильным в плане финансов, однако желаемого уровня ждать пока не приходится. Предприниматели смогут повысить прибыльность компании, но для этого придется пойти на небольшой риск и взять кредит, или же попросить в долг у друзей. Удачными будут проекты, связанные с интернетом и цифровыми технологиями. Служащим стоит менять работу только в том случае, если поступило более выгодное предложение. Усталость на работе сильно ослабляет ваш организм, поэтому не пренебрегайте сном.

ДЕВА

В этот период вы будете много ездить по рабочим вопросам, контактировать с новыми людьми. Возможно удачное сотрудничество с иностранными компаниями, расширение бизнеса с открытием филиалов в других городах. Молодые специалисты получат поддержку влиятельных лиц. Перед праздниками вас будет заботить только финансовый вопрос, поэтому хорошо бы найти подработку – здесь вам помогут давние коллеги. К концу года ожидайте прихода крупного вознаграждения, премии или дорогого подарка.

ВЕСЫ

В личной жизни сейчас все неоднозначно. Возвращаются на горизонт бывшие партнеры, появляются новые объекты для романтических увлечений. В этом вихре любовных историй легко запутаться. Если вы свободны от брачных уз, позвольте себе новый бурный роман. Семейным парам стоит постараться сблизиться, чтобы сохранить союз. Возможно, совместное путешествие или решение о рождении ребенка возродят былые чувства. Берегите свой организм от переохлаждения и стрессов. Не рекомендованы дальние поездки и авиаперелеты.

СКОРПИОН

В этот период вы будете по-настоящему любимы и желанны, а предчувствие праздника подарит вам хорошее настроение. Вы можете получить выгодные предложения, которые увеличат ваши доходы в разы. Однако наберитесь терпения, это произойдет не раньше последних чисел месяца. Звезды советуют задуматься над сменой места работы или получением новой профессии. Предприниматели будут вынуждены заняться налоговыми декларациями, рекомендуется с осторожностью заполнять бумаги, проверяя все пункты.

СТРЕЛЕЦ

В работе сделайте временную паузу, она необходима для переоценки своих способностей. Предчувствие положительных перемен не покидает вас в последнее время, но для поддержания стабильных доходов вам придется усердно и кропотливо трудиться, не отвлекаясь на новогодние развлечения. Возможно, ваши отношения переживают сложные времена, но это может только сплотить вашу семью и объединиться. В это период вам удастся уладить имущественные споры с родственниками, купить новую квартиру или сделать удачный размен.

КОЗЕРОГ

Все ваши силы будут отнимать домашние дела и бытовые заботы. Ведите здоровый образ жизни, откажитесь от дурных привычек и, вообще, больше отдыхайте. Наступает удачное время для налаживания личной жизни, особенно у одиноких людей. В остальном придется серьезно потрудиться. Многие пары примут решение о совместном проживании, предложение о бракосочетании будет осознанным и укрепит отношения. Возможно получение вознаграждения за дополнительную работу, вам могут вернуть старый долг.

ВОДОЛЕЙ

Многие из вас могут неожиданно сменить не только место работы, но и направление прежней деятельности, но для этого придется обучаться новым навыкам и осваивать цифровые технологии. Бизнесменов ожидает каскад удачных сделок, связи с крупными инвесторами укрепятся, а также появятся новые партнеры. Наемные сотрудники испытают острый приступ желания уволиться, но это лучше отложить, по крайней мере до середины января. Одинокие представители знака ощутят романтическое настроение.

РЫБЫ

Многие из тех, кто расстался из-за пустяка, вновь помирятся. Мимолетное свидание может перерасти в серьезные отношения. Супруги смогут укрепить свой союз, если найдут общее дело или то, что интересно двоим, например, новое хобби. Единственное, что может омрачать семейную идиллию, - это непрошеные советы родственников. Проблемы могут возникнуть во взаимоотношениях с детьми подросткового возраста. Берегите свое здоровье, особенно нервную систему – это поможет предотвратить множество других проблем.

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