Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 июля - 1 августа 2021 года

Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 июля - 1 августа 2021 года

Важно не загружать себя делами и действовать обдуманно.

Три планеты в течение недели меняют знаки Зодиака:

28 июля Меркурий входит в знак Льва

28 июля ретроградный Юпитер возвращается из знака Рыбы в знак Водолея до 29 декабря 2021

29 июля Марс из знака Льва переходит в знак Зодиака - Дева

В целом, завершение июля – начало августа нейтральное. Луна убывающая в течение недели, накоплено достаточно энергии – настало время ее тратить. Главное, распределять силы грамотно и не бросаться в крайности. Сейчас важно не загружать себя делами и действовать обдуманно. Отличное время, чтобы начать худеть - начатые в это время диеты или правильное питание, быстрее принесут результат. Многие люди столкнутся с соблазнами, но нужно проявить силу воли и устоять перед искушениями.

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ОВЕН

Важная неделя, завершаются многие процессы, но после этого обязательно будет новый старт. Уже с 28 июля работы прибавится, потребуется много сил и энергии, чтобы выполнять поставленные задачи, реализовывать новые планы и внедрять давно запланированные проекты.

Вы сможете быстро достичь результатов, получить материальную компенсацию, а также заслужить уважение коллег, партнеров, руководителей. На личную жизнь времени не хватает, поэтому могут возникать недоразумения с родными и близкими. Однако период благоприятен для установления взаимопонимания с детьми, поэтому желательно воспользоваться благоприятными возможностями недели.

ТЕЛЕЦ

В браке, в романтической сфере и семейных отношениях могут возникать разногласия, даже конфликты. Может возникнуть усталость, но скорее от перегруза информацией, обилия деловых контактов и общения. Действуйте решительнее, и вы сможете преодолеть все препятствия на пути достижения целей.

Появляются возможности для реализации задуманного, но для этого приходится забыть об отдыхе и проявлять активность, инициативу. Вы способны подтолкнуть других людей к действию, создать рабочую атмосферу в коллективе. На вас ляжет большая ответственность, однако события этой недели позволят вам создать прочный фундамент на многие месяцы вперед.

БЛИЗНЕЦЫ

Удается сконцентрировать внимание на важных делах, а согласованные действия с окружающими, позволят максимально эффективно использовать мощный потенциал текущей недели. Поскольку Черная Луна, негативная кармическая точка, вошла в ваш знак с 18 июля, то на начальном периоде транзита, может возникать высокомерие, склонность решать проблемы "одним махом", не вдаваясь в детали.

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Желание блистать умом или превосходить собеседника также может способствовать появлению спорных и конфликтных ситуаций, тормозящих важные процессы. Если вы примете правильные решения, сможете сдерживать себя в высказываниях, то обретете хорошие возможности для улучшения своего материального положения.

РАК

Спокойная неделя, без особых ярких событий – все предсказуемо и понятно. Вы обретаете независимость, можете даже удивить окружающих своей смелостью, проявлением индивидуальности. Приходится надеяться только на себя, однако, взяв инициативу в свои руки, вы сможете сдвинуть с мертвой точки любой застоявшийся проект или взаимоотношения.

Стремление к деятельности, позволит вам энергично взяться за дело, вырваться вперед благодаря собственному опыту. Успех благодаря этим стараниям не заставит себя долго ждать. Финансовые сделки в течение недели будут доведены до успешного завершения.

ЛЕВ

Многие отмечают ваш вклад в то или иное дело, вы популярны, востребованы, деятельны. У вас все шансы и возможности, чтобы достичь успеха, занять видное положение. Хорошее время для отдыха, восстановления сил, чтобы уже в скором времени активно приступить к выполнению своих профессиональных обязанностей и построению карьеры.

Солнце – ваш управитель, находится во Льве до 23 августа, оно занимает свой собственный знак, и, следовательно, находится в полной силе. Поэтому именно вы наиболее желанны и привлекательны в этот период. Меркурий с 28 июля в вашем знаке – этот транзит принесет вам активизацию вашего интеллектуального и творческого потенциала.

ДЕВА

С 29 июля Марс, планета активности, силы и энергии, движется по вашему знаку, усиливает стремление к деятельности, инициативность и смелость. Также в течение недели возрастает необходимость денежных затрат. Возможно, вам наконец-то попадется имена та вещь и предмет, которые вы искали давно.

Быстрых и удовлетворяющих результатов вы сможете достичь в мелких жизненных ситуациях, в работе, не требующей глубокого анализа, позволяющей проявить свою волю и творческий потенциал. Проявите свой талант максимально – совместите свои наработки с планированием в условиях настоящего и точным учетом всех деталей.

ВЕСЫ

Возникают ситуации, требующие принятия ответственных решений. Чувства постоянно анализируются, причем даже слишком строго и критически, из-за чего можете часто оказываться в запутанных ситуациях. Усиливается требовательность к себе, а также к социуму и к миру, что может осложнить взаимоотношения с любимыми и дорогими людьми.

Во многих ситуациях не хватает терпения, деловые партнеры вызывают раздражение своей медлительностью. Однако если вы сосредоточитесь на себе, индивидуальной работе, отбросив ненужные мысли, страхи и сомнения, то сможете сделать действительно что-то очень важное и полезное многим людям.

СКОРПИОН

В целом, благоприятная неделя – вы эмоционально сдержаны, чувства повинуются рассудку. Общее повышение жизнелюбия будет благоприятствовать физическому потенциалу организма, однако не следует доводить до стрессовых ситуаций – не берите на себя больше, чем можете выполнить.

Хорошее время для того, чтобы взять наконец-то инициативу в свои руки и завоевать расположение давно желанного партнера, добиться встречи с человеком, который может быть вам полезен в профессиональной сфере, в бизнесе. Даже если вы займете нейтральную позицию, вы все равно будете находиться в центре внимания и задавать тон.

СТРЕЛЕЦ

События недели способствуют необходимым преобразованиям – вы правильно оцениваете границы своих способностей и влияния, не терпите указаний со стороны. Благодаря этому вы можете стать авторитетом в своей области. Неделя интенсивная, поэтому постарайтесь иногда проводить время в одиночестве – это усилит ваш жизненный ресурс.

Вы незаменимы в коллективе в этот период – пользуйтесь моментом, будьте новатором, не бойтесь экспериментировать. Как результат – признание и материальное вознаграждение. В личных взаимоотношениях, в романтической сфере происходят важные события.

КОЗЕРОГ

Благоприятная неделя – все ладится, как в личной жизни, так и в профессиональной сфере. В финансовых делах наступает период стабилизации, укрепления, можно решить имущественные и денежные проблемы. Хорошее время для заключения сделок и договоров, открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых.

Удачное время для политиков, руководителей, предпринимателей. Наметьте на этот период официальные визиты, посещение вышестоящих и официальных организаций, переговоры и ответственные выступления. Если нужно решить юридические вопросы, не откладывайте на потом.

ВОДОЛЕЙ

У вас начался новый жизненный этап, все бесперспективное и тормозящее осталось в прошлом. Хорошее время для решения рабочих вопросов и спорных ситуаций, а также для командировок и путешествий. Возрастает поддержка сотрудников и партнеров, вы сможете заслужить похвалу от начальства, активно воздействовать на мнение компаньонов по бизнесу.

В романтической сфере происходят изменения – либо отношения заканчиваются, либо переходят на новый уровень. У вас появляются новые идеи, а огромное желание свободы может привести к потере полезных партнерских взаимоотношений. Во многих жизненных ситуациях, так как раньше, уже не будет.

РЫБЫ

Неделя не простая – вы часто попадаете в двусмысленные ситуации, требуется постоянно искать компромиссные решения, часто уступать в тех вопросах, в которых раньше поступили бы иначе. Не исключено, что вы столкнетесь с сильным сопротивлением других мнений и интересов. Творческий подход к делам и готовность принять противоположную точку зрения, поможет вам решить многие проблемы и задачи.

Благоприятный период для спорта, активного отдыха, физического труда, любой деятельности, требующей решительности и ответственности за других людей. Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола.

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