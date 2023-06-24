Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 июня - 2 июля 2023 года

Неделя напоминает кардиограмму: то вверх, то вниз, то взлет, то падение. Важно научиться лавировать в ситуациях и информационных потоках, переключать свое состояние, вовремя переходить с баланса на гибкость.

Дни растущей Луны помогают преодолеть сложности, поэтому можно спланировать самые важные дела на вторую половину недели (29 июня – 2 июля). В это время хорошо закрывать текущие дела, наводить порядок в своей жизни, исправлять ошибки, посещать государственные инстанции, подписывать юридические документы. День силы – 29 июня.

26 и 27 июня – напряженные дни, планетарные энергии способствует повышенным заторам на дорогах, задержкам при доставке товаров, недопониманию во взаимоотношениях. Все ломается, документы теряются, окружающие раздражают своим поведением. Воздержитесь от эксцентричных поступков и резких высказываний в эти два дня! Велик риск обманов, иллюзий, отравлений и инфекционных заболеваний.

27 июня в 03:23 по киевскому времени Меркурий входит в знак Рака, но сохраняются сложные энергии предыдущего дня. Одиночество и конфликты с родственниками негативно сказываются на состоянии здоровья. Впечатлительность, сонливость и плаксивость могут быть повышены. Откажитесь от сомнительных предложений. Вечером могут нагрянуть мрачные мысли и обиды. Позвольте себе расслабиться, примите расслабляющую ванну с морской солью и выпейте травяной чай.

28 июня соединение Венеры и Черной Луны во Льве. Тайное становится явным, сокровенное – известным. Желания – обманчивы, а первое впечатление – ошибочно. В этот день будьте внимательны, если собираетесь активничать или произвести приятное впечатление на других людей – итог может быть противоположным. Любые действия подсвечены Черной Луной, будьте бдительны!

29 и 30 июня, а также 1 июля – благоприятные дни, которые подходят для новых начинаний и кардинальных перемен. Удачны обновления интерьера в доме, занятия с детьми, общение с родителями. Хорошее время для семейных дел, романтических встреч, душевных разговоров, творчества, киновечеров и фотосессий.

2 июля Уран в напряжении с Венерой может принести неприятности во взаимоотношениях. День может преподнести неприятные сюрпризы. Но при этом он насыщен энергиями, которые помогают преодолевать препятствия, но при условии проявления силы воли, побеждая собственное "не могу" и "не хочу".

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Не пускайте дела на самотек, и прочь излишнюю самоуверенность! Не время лениться и расслабляться. Есть шанс хорошо потрудиться, продвинуть дела вперед, быстро решить какие-то давние вопросы. Повышается сообразительность, усиливаются лидерские качества. Хорошо заниматься интеллектуальной и творческой деятельностью. Пользуйтесь моментом: подавайте документы, размещайте объявления, проходите собеседования.

ТЕЛЕЦ

Аккуратнее с саморекламой и хвастовством, особенно в начале недели, т.к. велик риск открыть себя не с самой приятной стороны – показать изнанку. Может появиться рассеянность и раздражительность, что подпортит настроение и спровоцирует ссоры. Не придирайтесь к близким по пустякам! Во второй половине недели подходящее время для дел, где требуется внимательность и умение сконцентрироваться на важных деталях. Будьте аккуратны на дорогах и смотрите под ноги!

БЛИЗНЕЦЫ

В течение всей недели вы склонны действовать импульсивно, поэтому попробуйте преобразовать свою психическую силу в физическую активность и направить ее в нужное русло. Внутренние эмоции, злость, нетерпимость могут помешать задуманному, создать препятствия и спровоцировать ссоры. Начальство может подкинуть вам работы, семейные – переложить ответственность. Если вам удастся совладать с собой, то есть шанс продавить ситуацию и противостоять враждебным обстоятельствам.

РАК

В начале недели может казаться, что дела стоят на месте, а вы пытаетесь войти в закрытую дверь. Отложите походы по инстанциям как минимум до среды, а лучше – четверга. С этого дня прекрасный период для планирования важных дел, решения финансовых вопросов, сделок купли-продажи. Если вы еще не решили, куда отправиться в путешествие на предстоящий отпуск, то задумайтесь над поездкой сейчас – попадется хороший и недорогой вариант.

ЛЕВ

В течение всего периода придерживайтесь принципа: не получилось сегодня – получится в следующий раз. Наметьте план дел и, если чувствуете, что идет непросто, перенесите на вторую половину недели. Свои планы обдумывайте и проверяйте тщательнее. Могут всплыть ошибки и ситуации, к которым необходимо вернуться и исправить. Постарайтесь закрыть проблемы до полнолуния 3 июля! В целом неделя подходит для общения, обучения и романтических свиданий.

ДЕВА

Если вам нужно произнести красивую речь, произвести положительное впечатление на партнеров, то подготовьте ее и скажите в четверг или пятницу. В течение недели хорошо вспомнить, что те, кто умеет выжидать, свое получит. Время подходит для карьерных достижений и усердной работы. Несмотря на то, что накал чувств и ревность будет витать в воздухе, отложите выяснение личных взаимоотношений на более подходящее время. В этом случае итогами недели будете довольны.

ВЕСЫ

Можно поделиться новыми идеями, внедрить новый проект, заняться рекламой, творчеством или поучиться чему-нибудь новому. Будьте аккуратны в обращении с электроприборами и не превышайте скорость на дорогах! Начало и завершение недели травмоопасное, может принести неприятные неожиданности. Середина недели – хорошее время для обращения за юридической помощью, в судебные инстанции, поездок, взаимодействия с руководством, покровителями.

СКОРПИОН

Период, когда можно чего-то достичь хитростью, уловкой, но не подлостью! Если хотите что-то попросить, воспользуйтесь возможностями этой недели. Только делать это нужно мягко. Хорошее время для написания текстов, диссертаций, публикаций, где требуется воображение и интуиция. Ваше внимание может переключиться на те сферы жизни, которые раньше не требовали особого внимания. Вечера проводите как можно спокойнее! Перегрузки чреваты проблемами со здоровьем.

СТРЕЛЕЦ

Предстоящая неделя как раз подойдет для того, чтобы определиться с отдыхом и поездками. Тем, кто не собирается отдыхать, самое время выбрать направление в интеллектуальных проектах и учебных программах. Если проявить настойчивость, то цель будет достижима. Ваша активность в ближайшие 7 дней будет расти и достигнет пика к концу недели. Будьте готовы к некоторой нестабильности в работе техники и электроники, возможно участие в аварийных ситуациях на дороге.

КОЗЕРОГ

Постарайтесь не унывать и не уходить во внутренние переживания. Можно столкнуться с проблемой выбора. Не время для принятия судьбоносных решений. Не получается вникнуть в документ – просите помощи у коллег. Хорошее время для работы в партнерстве, коммуникаций, обучения, посещения интересных мероприятий, музеев и выставок. Чтобы не уйти в состояние обиды и недовольства, проведите эту неделю активно. Спортивные нагрузки приветствуются!

ВОДОЛЕЙ

"Поспешишь – людей насмешишь"! Этой народной мудрости нужно придерживаться в течение недели. Все, что делаете, должно быть основательно и обдуманно. Могут всплыть старые ошибки или проблемы, которые потребуют решения. Звезды рекомендуют позаботиться о сохранности информации и своих данных, в том числе секретов. Будьте аккуратны на дорогах и в работе с техникой. Мелочность и язвительность могут привести к неожиданным реакциям – следите за своей речью!

РЫБЫ

Жизнь начнет налаживаться! Может неожиданно прийти озарение, следите за своими мыслями. Очень интересная неделя, когда можно найти новые ресурсы, решения для сложных задач и, конечно же, любовь! Обязательно займитесь творчеством, рекомендуется устроить выход в свет, организовать романтическую фотосессию, заняться самообразованием. Но есть риск потратить больше, чем планировалось. Если собираетесь за покупками, то учитывайте это.

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