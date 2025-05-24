Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 мая - 1 июня 2025 года

Гороскоп на 26 мая - 1 июня 2025 года / © Associated Press

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26 мая Меркурий входит в Близнецы и сразу образует гармоничные аспекты с Сатурном и Нептуном. Транзит способствует пробуждению ума, четкости мысли, интуитивному пониманию происходящего и усилению способности понимать скрытые смыслы.

Меркурий в родном знаке — это словно порыв свежего ветра, который очищает сознание, помогает быстро анализировать информацию и находить нестандартные решения. Отличное время для обучения, планирования проектов, осмысления мечт и поиска пути к их реализации.

Ключевой момент недели — новая интеллектуальная энергия Новолуние в Близнецах — это новый цикл мыслей, общения и идей. Время закладывать намерения, особенно связанные с обучением, новыми знаниями, курсами, интеллектуальным развитием, общением, новыми контактами, переговорами, личными проектами, где важна гибкость и адаптация.

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30 мая активный поток информации Солнечный свет сливается с энергией Меркурия — день, когда слово творит реальность. То, что сейчас произнесено, написано или решено, может стать первым шагом в новом жизненном этапе. Благоприятное время для выступлений, публикаций, подписания документов, заключения сделок.

Неделя принесет вдохновение, креатив, любовь и радость, даст импульс для начала творческого дела или романтического знакомства. Отличное время, чтобы делиться идеями и быть в центре внимания.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Если нужно сделать важное заявление, запустить проект или принять серьёзное решение, эта неделя дает лучшую энергию для такого шага. Ваше мышление может стать особенно ясным, а слова — точными. Если вы давно искали нужную информацию — она может прийти именно сейчас. Вы в центре мощных перемен — энергия недели подталкивает к новым знаниям и спонтанным идеям. Новолуние может стать стартом нового проекта или переговоров.

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ТЕЛЕЦ

Неделя начнется с прилива идей и вдохновения: коммуникации, обучение и короткие поездки будут особенно результативны. Вы ищете стабильность, но неделя требует гибкости. Венера в гармоничном аспекте с Марсом поддерживает ваши желания, но новолуние внесет нотку неопределенности. Это время для финансовых решений, но будьте готовы к неожиданным разговорам, которые могут изменить ваше восприятие.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя озарений и открытых дверей! Меркурий в вашем знаке разгоняет мышление, а новолуние открывает новые перспективы. Говорите, общайтесь, учитесь — мир ждет ваших идей. Период интеллектуального обновления и мощных инсайтов: новый транзит Меркурия пробуждает разум, новолуние запускает новый цикл идей, а соединение Солнца с Меркурием усиливает ясность мыслей и способность принимать судьбоносные решения.

РАК

Жизнь меняется и во многом, благодаря сильным интуитивных потоков и осознания глубинных смыслов. Неделя требует логики и системного подхода. Обстоятельства заставят пересмотреть взгляд на привычные вещи. Берите инициативу в свои руки, но слушайте знаки судьбы. Вы чувствуете глубину процессов, но энергия новолуния в Близнецах требует легкости. Интуиция подскажет путь, но старайтесь отделять реальность от иллюзий.

ЛЕВ

Вы на пороге важных разговоров и решений, меняющих судьбу. Соединение Солнца и Меркурия усиливает вашу харизму и влияние. Будьте внимательны к словам 30 мая — вы можете повлиять на чье-то мнение. Мощный период, когда вы увидите истинные направления. Преобразования в профессиональной деятельности и социальном статусе — неизбежны, поэтому принимайте перемены спокойно — энергия требует осознания, а не давления.

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ДЕВА

Перед вами открываются новые горизонты, а также возможности убедительно донести свою мысль. Новолуние 27 мая запускает новый цикл мышления, вдохновляет, но важно найти баланс между свободой и стабильностью. Неделя инсайтов, общения, поездок и мощных решений. Ловите моменты, будьте гибкими и следите за знаками! 30 мая — кульминация интеллектуальной активности. Используйте этот период для обучения, общения, поиска новых перспектив.

ВЕСЫ

Эта неделя наполняет пространство легкостью мысли, остротой ума и стремлением к переменам. Энергии воздушной стихии усиливаются, принося с собой новые идеи, важные разговоры и неожиданные открытия, новые знакомства и увлечения. Все указывает на то, что начинается новый цикл быстрой адаптации и многозадачности. Прекрасное время для запуска курсов, презентаций, написания текстов, деловых переговоров и интеллектуальных проектов.

СКОРПИОН

События недели имеют интеллектуальную и ментальную окраску. Для вас это момент, когда мечты можно перевести в план, а идеи — оформить в реальность. Финансовая тема принесет волнения. Время подходит для постановки целей, связанных с информацией, обучением, общением, перемещениями, связями и любознательностью. Настрой недели: кто владеет информацией — тот владеет ситуацией. Пишите, спрашивайте, обучайтесь, налаживайте контакты.

СТРЕЛЕЦ

Начало важного интеллектуального цикла. Сейчас ваше слово может многое изменить — и в вашей жизни, и в жизни других. Возможность объединить мечты с реальностью, найти новые источники заработка. Прислушайтесь к своей интуиции: сочетание практичности и воображения даст мощный результат. Энергии недели усиливают личную харизму, дают ясность мысли и дар убеждения. Также появляется шанс начать все заново: обновить имидж, цели или образ жизни.

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КОЗЕРОГ

Вы можете почувствовать потребность в уединении, переосмыслении или прощении. Неделя подходит для завершения старых дел и освобождения от ненужного. Новолуние — момент, чтобы сформулировать тайное желание или начать внутреннюю трансформацию. Оно помогает переосмыслить семейные и домашние темы, создать уют или начать новый жизненный цикл. Отличный момент для душевного разговора с близкими.

ВОДОЛЕЙ

Неделя поднимает вопросы карьеры, достижений и репутации. Социальная жизнь активизируется. Ваша популярность может возрасти, особенно в профессиональной среде. Новолуние откроет перед вами двери в новые сообщества, коллективные проекты или дружбу, которая изменит многое. Главной темой недели станет партнерство: личное, деловое или менторское. Новолуние 27 мая принесет новые знакомства или второе дыхание в текущем союзе.

РЫБЫ

Неделя открывает новую профессиональную веху: вас могут заметить, продвинуть или вдохновить на смену направления. Ваш голос будет услышан! Особенно удачна неделя для оформления важных документов. Отличное время для диалогов и любви с огоньком. Вы способны на внутренний прорыв — не бойтесь отпускать то, что больше не служит вам. Возможность открыть двери в другой мир — через путешествие, обучение или вдохновение.