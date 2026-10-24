Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 октября - 1 ноября 2026 года

Гороскоп на 26 октября - 1 ноября 2026 года / © Associated Press

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Начинается период с кульминации 26 октября в 07:12 (gmt+3) полнолуние в 3⁰ Тельца в квадрате Солнца с Плутоном, которое задаст эмоциональный тон всем последующим дням. События этой недели способны вывести на поверхность то, что долго назревало внутри или оставалось без окончательного решения, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Многие почувствуют, что пришло время подвести итоги, расставить приоритеты и определить, что действительно имеет ценность, а что пора оставить в прошлом. Это время значимых осознаний, переломных решений и моментов, когда жизнь может показать истинную картину происходящего без прикрас.

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Квадрат Солнца с Плутоном усиливает эмоциональный накал. Возможны попытки давления, манипуляции, борьба за власть в отношениях или рабочих вопросах. В эти дни особенно заметными станут скрытые мотивы окружающих. Тайное имеет тенденцию становиться явным, а накопившееся напряжение может выйти наружу через конфликты, резкие разговоры или неожиданные решения.

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Однако главная задача этого полнолуния не разрушение, а освобождение от того, что больше не способствует развитию. Неделя поможет понять, на что действительно стоит опираться в будущем.

30 октября Марс в квадрате к ретроградному Меркурию, поэтому во второй половине недели эмоциональная напряженность перейдет в сферу общения и принятия решений. Этот аспект часто приносит споры, недопонимания, резкость в словах и импульсивные реакции.

Могут возвращаться старые конфликты, нерешенные вопросы прошлого, незавершенные разговоры. Возрастает риск действовать поспешно, не имея полной информации. Поэтому любые важные решения лучше принимать после дополнительной проверки фактов.

Овен

Вопросы денег, покупок, доходов или распределения ресурсов выйдут на первый план. Для одних это будет обсуждение оплаты, повышение цен или пересмотр бюджета, для других разговор о том, оправдывают ли себя вложенные ранее усилия. Возрастает количество разговоров, переписок и обсуждений. Старая договорённость может потребовать уточнений, а человек, который давно не выходил на связь, неожиданно напомнит о себе. Не исключены разногласия из-за несовпадения ожиданий или разного понимания одной и той же ситуации.

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Телец

Полнолуние в вашем знаке делает вас главным участником событий недели. Многие вопросы, которые развивались в течение последних месяцев, достигают важной точки. Окружающие могут ожидать от вас решения, ответа или конкретных действий. В отношениях возможны события, которые заставят посмотреть на привычную ситуацию по-новому. Завершение недели принесет напряженные обсуждения финансов, бытовых вопросов или распределения обязанностей. Не торопитесь делать выводы после первого впечатления.

Близнецы

Некоторые события будут разворачиваться за кулисами, и полная картина откроется не сразу. Может появиться информация, которая многое объяснит, либо станет понятна причина задержек и странных обстоятельств последних недель. Ближе к концу недели возрастает вероятность путаницы в документах, сообщениях или договорённостях. Кто-то из прошлого может снова появиться в вашей жизни с вопросом, который когда-то остался без ответа. Именно детали помогут понять, чему стоит доверять, а что является лишь временным шумом.

Рак

Неделя приносит важные события через друзей, знакомых, коллективы и людей, объединённых общими интересами. Отдельные встречи или разговоры могут изменить взгляд на планы ближайших месяцев. Полнолуние также способно внести ясность в вопрос, связанный с будущим направлением развития. Если вы долго сомневались между несколькими вариантами, обстоятельства сами начнут расставлять акценты. Возможны разногласия в кругу друзей или обсуждение старой темы, к которой придётся вернуться снова.

Лев

Становятся известны результаты усилий, вложенных ранее. Для кого-то это будет признание заслуг, для кого-то понимание, что определённый профессиональный этап подходит к завершению. Руководство, клиенты или другие значимые люди могут обозначить свою позицию по вопросу, который долго оставался открытым. В конце недели возрастает риск поспешных выводов и резких реакций на рабочие замечания. Лучше несколько раз уточнить информацию, чем принимать решения на основании слухов или чужих эмоций.

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Дева

Неделя расширяет горизонты и показывает новые возможности. На первый план могут выйти вопросы обучения, путешествий, оформления документов, сотрудничества с иностранцами или получения важных знаний. Волнения принесут задержки в оформлении бумаг, перенос встреч или необходимость возвращаться к уже обсуждавшимся вопросам. Хотя в итоге все сложится благоприятно. Информация будет поступать быстро, но не вся она окажется полной. Поэтому любые выводы лучше делать после проверки всех фактов.

Весы

Станет заметно, насколько надежны существующие договоренности. Если раньше какие-то вопросы откладывались, теперь они напомнят о себе. Во второй половине недели старые финансовые темы могут снова оказаться в центре внимания. Особенно важно внимательно относиться к цифрам, расчетам и формулировкам в документах. Благоприятны обсуждения по распределению ресурсов, кредитам, налогам, имуществу или финансовым обязательствам. Некоторые ситуации, вызывавшие неопределённость, начнут проясняться.

Скорпион

Главные события недели будут связаны с партнерством любого рода. Речь идет не только о любви, но и о деловом сотрудничестве, клиентах, союзниках и людях, с которыми вас связывают общие цели. Поведение других людей покажет гораздо больше, чем их обещания. Многие окажутся перед необходимостью принять решение относительно отношений. Для одних это будет начало нового этапа, для других понимание, что дальнейшее движение требует иных условий. В конце недели старый спор или давняя тема может получить неожиданное продолжение.

Стрелец

Объем дел может увеличиться, а некоторые задачи потребуют срочного решения. Одновременно становятся заметны процессы, которые давно нуждались в пересмотре. Речь может идти как о рабочих обязанностях, так и о привычках или образе жизни. Во второй половине недели не исключены организационные сложности, переносы встреч или необходимость переделывать то, что уже казалось завершенным. Кто-то из коллег может изменить договорённости или предоставить неполную информацию.

Козерог

Полнолуние затрагивает сферу радости, творчества, романтики и личных интересов. В центре внимания оказываются проекты, в которые вложено много эмоций и вдохновения. Вы получите результат, которого давно ждали, либо увидят реакцию окружающих на свои идеи и достижения. Любовная тема также может развиваться более активно, чем обычно. Поступки человека, который вам небезразличен, помогут лучше понять его намерения. Во второй половине недели возможно возвращение к старому разговору или ситуации, которая прежде осталась незавершенной.

Водолей

Главные события недели разворачиваются вокруг семьи, жилья и личного пространства. Домашние дела, вопросы недвижимости или отношения с родственниками потребуют больше внимания. Это период важных решений, касающихся места проживания или семейных обстоятельств. Полнолуние помогает увидеть результаты процессов, которые развивались в течение последних месяцев. Отдельный разговор может расставить точки над «и» в ситуации, остававшейся неопределенной.

Рыбы

Неделя обещает большое количество новостей, встреч и общения. Информационный поток заметно усилится, а случайно услышанная фраза или полученное сообщение способны оказаться гораздо важнее, чем покажется сначала. Полнолуние помогает увидеть детали, остававшиеся в тени. Благодаря этому многие вопросы начнут складываться в единую картину. Стоит осторожнее относиться к обещаниям окружающих и внимательно проверять факты. События помогут понять, кому действительно можно доверять, а чьи слова требуют дополнительной проверки.

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