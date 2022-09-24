Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 сентября - 2 октября 2022 года

Неделя начинается с новолуния в Весах 26 сентября в 00:54 по киевскому времени, которое поднимет вопросы, требующие серьезного выбора. Пришло время взять ответственность за свою жизнь и на время отказаться от важной для вас свободы ради стабильности в будущем.

Первая четверть Луны продолжается в течение всей недели, способствует увеличению физической и психической силы. Благоприятное время для проявления инициативы и продвижения своих интересов. Новые дела пока начинать не стоит, т.к. до 3 октября период ретроградного Меркурия. Ранее начатые дела и процессы после новолуния начнут развиваться более интенсивно. Хорошее время для того, чтобы еще раз проанализировать прошлые события, исправить ошибки, внести необходимые изменения.

С 26 сентября по 2 октября – это время обретения баланса, гармонии, красоты и любви. Получат благополучное разрешение самые запутанные ситуации, решены сложные задачи, если применяемые методы справедливы и сбалансированы. Неделя подходит для скрытых работ и создания устойчивого фундамента по всем жизненным сферам.

Предпринимателям понадобятся креативные идеи, чтобы поддержать бизнес на плаву. Некоторое торможение в финансах и делах будет проявляться до конца недели. Лучше избегать крупных трат и не вкладывать деньги в новые проекты.

29 сентября в 10:49 Венера входит в знак Весы, где имеет статус управления и с этого момента начинается эффективный период для личных и деловых взаимоотношений. Открытый диалог и искренность помогут сократить дистанцию в паре и восстановить доверие.

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ОВЕН

Много хлопот и забот, но финансовая ситуация в целом стабильна. На работе, в коллективе может начаться серьезная реорганизация, в результате которой вы получите повышение или более выгодные трудовые условия. Удачными будут короткие командировки. Молодых специалистов заметят начальники. Пошатнуть ваше крепкое здоровье сейчас может только стрессы и плохое настроение, поэтому сохраняйте оптимизм и веру в свои силы.

ТЕЛЕЦ

В этот период усилится ваша ранимость, и вы будете принимать близко к сердцу любое резкое слово, из-за чего могут начаться ссоры в паре. Одиноким людям не стоит ожидать многого от свиданий, новые встречи принесут приятное общение, но не более того. Во многих семьях возникнут неприятности с родственниками. Не исключена крупная ссора в кругу ближайшей родни. Но с 29 сентября для вас все изменится решительно в лучшую сторону.

БЛИЗНЕЦЫ

Прошлые темы и дела снова плотно входят в жизнь и сейчас их можно довести до логического завершения. Ваша популярность у представителей противоположного пола значительно увеличивается. К концу недели сможете обрести стабильность, получить много приятных эмоций от общения с родными и близкими людьми. Для тех, кто давно задумывался о рождении детей, наступает благоприятное время для зачатия.

РАК

Неделя очень важных дел, от которых зависит ваше благополучие в будущем. Много разговоров и встреч с нужными людьми, благоприятствующих осуществлению замыслов. Обстоятельства складываются наилучшим образом для действий, направленных на обретение баланса в личных взаимоотношениях и жизненный комфорт. Но для этого потребуется вернуться мыслями в прошлое, проанализировать то, что и как сделано для реализации желаемого.

ЛЕВ

Благоприятная неделя, открываются новые возможности, однако не стоит торопиться с принятием решений. Сейчас лучше завершить все вялотекущие тела, оборвать токсичные связи и закрыть все долги. Очень скоро у вас начнется новая и интересная жизнь, поэтому не стоит тянуть в будущее привязки из прошлого. Вы становитесь видимы для других людей, с вами хотят контактировать. Проявляйте инициативу, действуйте – у вас все получится.

ДЕВА

Пассивная агрессия может проявиться в рабочих взаимоотношениях, поэтому не стоит продавливать ситуацию. Отойдите в сторону, отдохните – это лучшее, что вы можете сейчас сделать, т.к. попытки ускорить дела, приведут еще к большему замедлению в делах. К выходным могут возникнуть дополнительные сложности. 2 октября ваш управитель – Меркурий в фазе стационарности, что может дать ухудшение самочувствия, плохое настроение, конфликтность.

ВЕСЫ

Время справедливой оценки ваших действий и получения результатов по заслугам. Успех и удовлетворение сейчас зависит от того, как проявляли себя в предыдущие несколько недель. Если все- таки, начало недели будет не очень радужным, не расстраивайтесь – с 29 сентября удача и везение будет сопутствовать вам во всех делах. Вам удастся эффективно организовать свою жизнь и наладить романтические или семейные взаимоотношения.

СКОРПИОН

Период важных решений, касающихся общих ресурсов, совместных проектов, а также серьезных поворотов в сфере личных взаимоотношений. Вы как будто в состоянии сжатой пружины, ваша энергия огромна, поэтому распоряжайтесь ею разумно. Спешка в делах или давление на партнеров может прибавить проблем и завести в тупик. Уединенная, самостоятельная работа будет более эффективна, чем коллективная деятельность.

СТРЕЛЕЦ

Необходимо подстроиться под внешние условия и использовать эту неделю для восстановления давних взаимоотношений, поскольку в самое ближайшее время связи из прошлого будут очень полезны. Не нужно хитрить и увиливать от неудобных вопросов, наоборот, все неприятные темы можно закрыть раз и навсегда, если говорить честно и действовать в соответствии с законом. Для любовной сферы, не очень благоприятный период, т.к. необходимо делать сложный выбор.

КОЗЕРОГ

Чувства уходят на второй план, вместо романтики приходит желание и стремление двигаться в социальной сфере и достигать вершин. Неделя благоприятна для работы и материальных дел, взаимодействия с финансовыми организациями и государственными структурами. Старайтесь все договоренности оформлять юридически и все у вас будет получаться наилучшим образом. Однако, если что-то сейчас не получается так, как вы задумали, отложите дела до следующей недели.

ВОДОЛЕЙ

Начало недели очень интенсивное – жизнь кардинально меняется. Важно удержаться от искушений, чтобы не испортить то, что формируется сейчас. Пришло время перестроиться и принять новые жизненные обстоятельства. Обратившись к друзьям и единомышленникам, можно получить помощь и найти свое место в социуме, как в своей стране, так и за рубежом. Благоприятно заниматься финансовыми вопросами, вести переговоры с партнерами, искать сотрудничества с другими людьми.

РЫБЫ

Время тоски, сожалений об упущенных возможностях, а также получения жизненных уроков. Во второй половине недели обстоятельства становятся благоприятнее, и вы сможете найти выход из самой трудной ситуации. В отношениях с другими людьми сейчас лучше пойти на уступки, может даже чем-то пожертвовать, но очень скоро ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Помогите другим сейчас и вы обретете благодарных знакомых и хорошую репутацию.

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