Что звезды нам пророчат: гороскоп на 26 января - 1 февраля 2026 года

Гороскоп на 26 января - 1 февраля 2026 года / © Associated Press

26 января в 19:39 (gmt+2) Нептун входит в знак Овна до 2039 года. Это момент, когда внутренний туман рассеивается, и появляется необходимость сделать первый шаг, даже если путь ещё не до конца понятен, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

27 и 28 января Плутон соединяется с Марсом — атмосфера становится ещё напряжённее. Это соединение приносит мощный прилив силы, но вместе с ним — и испытания. В эти дни многое может обостриться: внутренние конфликты, скрытые эмоции, старые обиды, темы власти и контроля. Марс поднимает всё на поверхность, а Плутон заставляет смотреть в самую глубину. Это время, когда невозможно спрятаться от правды — ни от чужой, ни от своей. Но именно через это напряжение приходит трансформация: что‑то завершается, чтобы освободить место для нового цикла.

29 января Венера образует аспект соединения с Меркурием и после тяжёлых плутонианских дней появляется возможность поговорить, услышать, объяснить, договориться. Это хороший момент для примирений, признаний, творческих идей, красивых решений и любых дел, где важны дипломатия и эстетика. Венера добавляет мягкости, Меркурий — ясности, и вместе они создают пространство, где можно восстановить баланс.

С 30 января по 1 февраля напряжение уходит, а события первых дней недели начинают складываться в понятную картину. Это время, когда можно осмыслить пережитое, увидеть, что именно изменилось, и почувствовать, куда теперь ведёт энергия. Неделя завершается на более спокойной ноте, но с ощущением, что внутри уже произошёл важный сдвиг — и назад дороги нет.

ОВЕН

Неделя приносит ощущение внутреннего пробуждения. Вы словно выходите из тумана и начинаете яснее видеть направление, в котором хотите двигаться. Внутренний импульс становится сильнее: появляется желание действовать быстрее, решительнее, смелее, будто что‑то внутри наконец проснулось и требует проявления. Это состояние может вдохновлять, но одновременно создавать лёгкое напряжение — как будто вы стоите на пороге перемен и чувствуете, что вот‑вот придётся сделать шаг.

ТЕЛЕЦ

Вы входите в период, когда интуиция становится точнее, а внутренний голос — громче. Он подсказывает, где стоит проявить инициативу, а где — просто наблюдать. И чем внимательнее вы будете к этим тихим сигналам, тем легче пройдёте через эту неделю. Всё, что должно начаться, действительно начнётся — в нужный момент, в нужном месте и с правильным ощущением внутри. Важно не подгонять себя и не пытаться ускорить то, что созревает естественным образом. Эта неделя позволяет вернуться к себе, к своим истинным желаниям и намерениям.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы снова чувствуете себя в своей стихии. Мысли собираются в цельную картину, разговоры становятся продуктивными, а идеи — более оформленными. Неделя подходит для общения, договорённостей, творчества и любых дел, где важна лёгкость и гибкость. Если вы позволите событиям разворачиваться в своём темпе, то заметите, что многое начинает складываться само — без усилий, без борьбы, без внутреннего давления. Дайте себе время адаптироваться, и вскоре увидите, что перемены работают в вашу пользу.

РАК

Эта неделя может слегка выбить из привычного ритма, но именно через это приходит обновление. Вы замечаете, что старые схемы больше не работают, и это не повод для тревоги — это знак, что пора перестраивать подход. К выходным ощутите эмоциональное прояснение. То, что раньше тревожило, начинает отступать, а на его месте появляется спокойная уверенность. Хорошее время, чтобы навести порядок в доме, отношениях и собственных ощущениях. Вы возвращаете себе внутренний баланс.

ЛЕВ

Эта неделя может стать для вас зеркалом, в котором особенно ясно отражаются отношения с окружающими. Люди будут проявляться по‑новому: кто‑то способен приятно удивить своей поддержкой или искренностью, а кто‑то, наоборот, показать то, что вы давно не хотели замечать. Эти реакции не случайны — они помогают понять, где вы отдаёте слишком много сил, а где, возможно, закрываетесь от внешнего мира. Важно не вступать в борьбу с происходящим и не пытаться контролировать каждую эмоцию или ситуацию.

ДЕВА

Гораздо полезнее занять позицию наблюдателя: смотреть, слушать, фиксировать внутренние ощущения. Через это приходит ясность, которая позволяет увидеть истинную динамику ваших связей. Неделя словно подсвечивает те места, где вы переросли старые роли, и те, где пора вернуть себе равновесие. Если вы позволите событиям разворачиваться естественно, то заметите, что многие ответы приходят сами. Это время честности — прежде всего с собой. Неделя учит гибкости: иногда лучший порядок — тот, который рождается из хаоса.

ВЕСЫ

Вы входите в период, когда хочется всё упорядочить, но события могут развиваться быстрее, чем привыкли. Поднимаются темы, которые давно просились наружу, и теперь их можно прожить осознанно. Позвольте себе немного спонтанности, и вы увидите новые возможности. Суббота и воскресенье приносит лёгкость и вдохновение. Вы снова чувствуете красоту в мелочах, тягу к гармонии и желание создавать. Хорошее время для общения, творчества, романтики и любых дел, где важна эстетика. Вы становитесь магнитом для приятных событий.

СКОРПИОН

Неделя может оказаться для вас насыщенной и эмоционально глубокой. События, разговоры или внутренние переживания поднимают на поверхность то, что долго оставалось в тени. Вы начинаете видеть правду яснее, чем раньше, даже если эта правда не всегда удобна или приятна. Не отворачиваетесь, не делайте вид, что ничего не происходит, а постарайтесь смотреть в самую суть. Такой период помогает освободиться от лишнего — от старых обид, от навязанных ролей, от внутренних страхов, которые давно мешали двигаться вперёд.

СТРЕЛЕЦ

Неделя словно открывает перед вами новые горизонты — в проектах, поездках, обучении, в любых сферах, где есть рост и расширение. Это время внутреннего обновления, когда вы чувствуете себя свободнее. Вы отпускаете то, что больше не ваше, и постепенно возвращаете себе силу, которая всегда была внутри, просто скрывалась под слоями старых эмоций, обязательств или привычек. По мере того, как внутреннее пространство очищается, появляется ощущение лёгкости и ясности, будто вы наконец расправляете плечи после долгого напряжения.

КОЗЕРОГ

Неделя помогает расставить приоритеты. Ты ясно видишь, что стоит твоего времени, а что давно пора отпустить. Это хорошее время для практических решений, финансовых вопросов и укрепления личных границ. Ты становишься устойчивее и увереннее. На фоне этого обновления вы начинаете чувствовать прилив энергии и естественное желание двигаться вперёд. Важно лишь не распыляться и не хвататься за всё сразу. Один чёткий, осознанный вектор принесёт гораздо больше пользы, чем десяток случайных шагов в разные стороны.

ВОДОЛЕЙ

Если вы позволите себе следовать своему внутреннему импульсу спокойно и уверенно, неделя станет не просто активной, а по‑настоящему продуктивной и вдохновляющей. Внутреннее движение, которое вы ощущаете, — это не случайность и не вспышка настроения, а начало более глубокого процесса. Вы словно входите в пространство, где многое начинает складываться естественно, без лишнего напряжения, и где ваши решения становятся точнее, чем прежде. Даже если детали будущего пока туманны, вы чувствуете, что готовы к следующему этапу.

РЫБЫ

Неделя приносит мягкое, но глубокое внутреннее движение. Вы находитесь в центре перемен, и эта неделя лишь усиливает это ощущение. Внутри постепенно формируется новая версия вас — более честная, смелая и свободная. Вы начинаете лучше понимать свои желания и перестаёте соглашаться на то, что давно перестало быть вашим. Доверьтесь процессу. Всё, что происходит сейчас, ведёт вас туда, где вы сможете проявиться ярче и жить в большей гармонии с собой. Всё, что происходит, ведёт вас к большей ясности и психологическому комфорту.