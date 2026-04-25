Что звезды нам пророчат: гороскоп на 27 апреля - 3 мая 2026 года

В начале недели ещё ощущается огненное напряжение Овна. Однако эта энергия уже не такая импульсивная — в ней появляется больше осознанности: приходит понимание, что важно не только начать, но и удержать выбранный курс, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Постепенно многие процессы приходят к более устойчивому состоянию. Это ощущается как внутреннее заземление, когда эмоции успокаиваются, а желание двигаться вперёд обретает конкретные очертания. Появляется стремление к стабильности, к закреплению результатов, к созданию чего-то, что будет иметь продолжение и ценность в будущем.

Это хорошее время для того, чтобы не просто действовать, а выстраивать систему: распределять силы, расставлять приоритеты, возвращаться к тем задачам, которые требуют внимания и терпения. Если в предыдущие дни главным было решиться, то сейчас важнее — довести начатое до ощутимого результата.

Если раньше многое определялось импульсом, то теперь всё чаще включается ощущение опоры. Возникает спокойная уверенность в своих действиях, понимание того, что выбранное направление действительно важно. Даже если появляются сложности, они воспринимаются не как препятствия, а как часть пути, которую необходимо пройти.

В отношениях эта неделя может принести больше определённости. Становится проще понять, куда движется связь, какие чувства действительно значимы, а какие были лишь временным импульсом. Возникает желание строить, укреплять, создавать устойчивость — будь то в личной жизни или в деловых контактах.

1 мая первое полнолуние месяца (второе — 31 мая), которое произойдет в 12⁰ Скорпиона в 19:23 (gmt+3), которое связано с трансформацией, внутренней правдой и теми чувствами, которые невозможно игнорировать. В такие дни всё скрытое стремится выйти на поверхность, а то, что долго оставалось в тени, становится очевидным.

3 мая в 05:57 (gmt+3) Меркурий входит в знак Тельца. После эмоциональной насыщенности Скорпиона приходит энергия, которая помогает заземлиться, успокоить мысли и вернуть ощущение устойчивости. Если полнолуние поднимает волны, то Меркурий в Тельце помогает этим волнам утихнуть, превращая пережитый опыт в конкретные выводы и решения.

ОВЕН

Эта неделя учит важному: одного импульса недостаточно, чтобы изменить жизнь, но именно он даёт начало движению. А дальше всё зависит от того, насколько вы готовы идти вперёд — спокойно, последовательно и с внутренней уверенностью в выбранном направлении. Дела продолжают ускоряться, но уже без хаотичности. Всё начинает складываться в более логичную последовательность: шаг за шагом, действие за действием.

ТЕЛЕЦ

Ключевая тема недели — развитие контактов с партнёрами из других городов и стран. То, что раньше казалось разрозненным, постепенно собирается в единую картину. К концу недели становится особенно заметно, как изменилось внутреннее состояние. Появляется ощущение, что первый шаг уже сделан, и теперь начинается настоящий путь — не такой стремительный, но более глубокий и осмысленный.

БЛИЗНЕЦЫ

Ожидаются переговоры, поездки и обсуждение перспектив сотрудничества. Для наёмных сотрудников актуален поиск новых возможностей. Те, кто недавно остался без работы, смогут найти подходящий вариант. Предприниматели и руководители продолжают решать организационные и практические задачи. В одних случаях речь идёт о запуске бизнеса в новом регионе, в других — о переходе на новый этап после завершения сложного периода.

РАК

Финансовая ситуация заметно улучшается. Доходы увеличиваются, и есть основания ожидать продолжения этой тенденции в будущем. У части представителей знака перемены произойдут уже в апреле, у других — чуть позже. Некоторые сложности возможны в общении с партнёрами издалека: недопонимания или расхождения во взглядах. Однако они не станут серьёзным препятствием и будут достаточно быстро устранены.

ЛЕВ

Перемены затронут и личную сферу. Те, кто переезжает, будут обустраиваться на новом месте и параллельно решать вопросы, связанные с прежним жильём. Для одиноких это шанс встретить подходящего партнёра. Отношения в парах также проходят через этап трансформации. Всё, что утратило актуальность, будет постепенно уходить, а значимые союзы, напротив, укрепятся и выйдут на новый уровень доверия и понимания.

ДЕВА

Наиболее напряжённый период в профессиональной сфере. В это время возможны мелкие разногласия с коллегами из других городов или стран, и их придётся оперативно улаживать. Кроме того, деятельность предпринимателей и руководителей может привлечь внимание проверяющих органов, что временно замедлит рабочие процессы. В личной жизни внимание будет сосредоточено на практических задачах.

ВЕСЫ

Недоразумения уйдут в прошлое, и даже самые тупиковые ситуации сдвинутся в сторону улучшения. Возможно неожиданное раскрытие информации, которую вы предпочли бы сохранить в тайне. В то же время вам могут открыться ранее неизвестные детали о коллегах или партнёрах. Поэтому важно действовать осторожно и взвешенно. Эти рекомендации одинаково актуальны как для наёмных сотрудников, так и для предпринимателей.

СКОРПИОН

Личная и деловые сферы наконец-то стабилизируются. В этом помогут друзья или влиятельные покровители. От вас также потребуется активное участие, но действовать лучше не напрямую, а через гибкость и дипломатичность — такой подход окажется наиболее эффективным. Финансовая ситуация — предсказуема, без потрясений. Доходы будут умеренными, расходы — заранее запланированными и разумными.

СТРЕЛЕЦ

Отношения с родственниками остаются значимыми, хотя в начале мая вероятны незначительные недоразумения. Они быстро сгладятся и не приведут к серьёзным конфликтам. Влюблённые, находящиеся на расстоянии, могут столкнуться с временными разочарованиями. Однако ближе к концу недели ситуация прояснится, и компромисс будет найден. Также в этот период возрастает вероятность раскрытия скрытой информации — как вашей, так и связанной с близкими людьми.

КОЗЕРОГ

Активные представители вашего знака продолжат уделять значительное внимание развитию и расширению своего дела. Уже сделано немало, но впереди ещё важные этапы. При этом постепенно начинают проявляться новые перспективы, способные вывести вашу деятельность на более высокий уровень. Именно сейчас стоит закладывать основу будущего успеха и продумывать стратегию дальнейших шагов.

ВОДОЛЕЙ

Возникшие в начале месяца сложности удастся быстро урегулировать. Стоит бережно относиться к своей репутации и не доверять непроверенным слухам. Помимо основных источников средств возможна поддержка со стороны родителей или близкого человека — как моральная, так и материальная. Речь может идти также о покупке, продаже или других операциях с недвижимостью. Активизируются контакты с партнёрами из других городов и стран.

РЫБЫ

В личной жизни сохраняется спокойная и стабильная атмосфера. Супружеские пары продолжают заниматься бытовыми вопросами, и многие из этих дел близки к завершению. Расходы будут умеренными и в основном заранее запланированными. Часть средств может уйти на помощь друзьям или на решение организационных задач в бизнесе. Основную работу придётся выполнять самостоятельно, и именно это обеспечит лучший результат.