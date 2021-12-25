Что звезды нам пророчат: гороскоп на 27 декабря 2021 - 2 января 2022 года

Неделя кардинальных перемен, начало нового календарного цикла, поэтому очень важно очиститься от негативной информации 2021 года.

Это время, когда нужно подводить итоги прожитого периода и подготавливать базу для очередного витка своего духовного и личностного развития. Юпитер переходит в знак Рыбы 29 декабря в 06:10 по киевскому времени, здесь планета – благодетель в статусе управления. С этого момента начинается период духовного пробуждения - мировоззрение людей будет меняться. Многогранность творческой деятельности и вера в высокие идеалы станут катализаторами позитивных преобразований в глобальных масштабах.

Мощное соединение ретро Венеры, Меркурия, Плутона и светлой кармической точки – Белой Луны, способствует хорошему завершению года и положительным трансформациям сознания, качественным изменениям в личных и деловых отношениях. Может быть, все происходит не так быстро, как хотелось бы, однако плюсов значительно больше, чем минусов.

Новолуние 2 января 2022 года в знаке Зодиака - Козерог, поможет всем обрести психологический комфорт, почувствовать внутреннюю гармонию, что позволит с первых дней 2022 года сразу войти в рабочий процесс и получать удовольствие от своей деятельности. Ближайшие дни до и после январского новолуния, идеально подходят для обновления личных отношений, восстановления семейных и романтических связей.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади.

ОВЕН

Легче коммуницировать и устанавливать долгосрочные полезные взаимоотношения. Вы получаете заряд оптимизма, наполняетесь энергией, которая позволит решиться на что-то новое и перспективное. Настроение значительно улучшается, появляется вера в светлое будущее. Любовь и романтика входит в вашу жизнь, праздников и ярких мероприятий становится больше. Появляется желание развить свои способности, задатки, таланты, определить для себя вектор развития. Сочетание красивого с полезным, способствует обретению счастья и радости, а вопросы материальных ценностей и денег, решаются в этот период намного легче.

ТЕЛЕЦ

Актуальны внутренние слои любого вопроса, приходится выжидать, просчитывать каждый свой ход. Уделите должное внимание здоровью, разберитесь со своими эмоциями, особенно с теми, которые опираются на разрушение. Обстоятельства заставляют вас меняться, освобождают от того, что уже давно отжило, очищают и помогают подготовиться к новому жизненному этапу. Вопросы, связанные с деньгами, общими ресурсами, деловыми взаимоотношениями, сосредоточат на себе внимание еще сильнее. Планетарные влияния текущей недели призывают заниматься работой гораздо в большей степени, чем подготовкой к новогодним праздникам.

БЛИЗНЕЦЫ

Делайте то, что требует от вас значительных усилий – берите на себя ответственность, инициируйте встречи, координируйте людей. Все это поможет вам получить внимание и одобрение руководства, партнеров и коллег, результатом станет карьерный рост уже в ближайшее время. Формируются необходимые условия для того, чтобы ваша деятельность оказалась эффективной. Оптимизм и усилившийся приток энергии, поможет добиться реализации желанных целей. Для творческих людей это время вдохновения, обостренные чувства и эмоции способствуют яркому и мощному проявлению индивидуаль­ных способностей.

РАК

Тайное становится явным, происходит раскрытие истины, обстоятельства способствуют осознанию чего очень важного. Вопросы с займами и кредитами можно успешно решить – взять или отдать. Вселенная дает шанс найти выход из самой сложной и, казалось бы, безвыходной ситуации. В этот период может возникнуть желание выяснить отношения, высказать все претензии к партнеру. Исход любой ситуации зависит от осознанного подхода к делам и взаимоотношениям. Воспользуйтесь потенциалом этой недели, если нужно с кем-то договориться, решить вопросы с документами, финансами, партнерскими взаимоотношениями с иностранцами.

ЛЕВ

Что-то обязательно поменяется, от этого мозг усиленно работает, порой сложно справляться с потоком мыслей. Обилие контактов и разговоров с совершенно разными и незнакомыми людьми, способствует усталости и получению ненужной информации. Неожиданные события, непредсказуемое поведение партнеров заставляет менять планы, что-то терять, отчего-то отказываться. В деловых отношениях появляется много противоречий. Лучше всего в течение недели сосредоточиться на себе и своих близких, заняться созданием фундамента для начинаний в январе 2022. Время можно посвятить активной подготовке к праздникам и участию в массовых мероприятиях.

ДЕВА

Неделя благоприятна для финансовой сферы, решения имущественных вопросов, завершения сделок купли-продажи. Однако не стоит торопить события, старайтесь проявлять сдержанность, учитывать интересы окружающих и деловых партнеров, т.к. один неверный шаг, неосторожное слово, может осложнить существующие взаимоотношения. Большую часть времени желательно провести со своими любимыми, родными людьми, детьми, т.к. с первых чисел января дел значительно прибавится. Поэтому постарайтесь хорошенько отдохнуть в течение этой недели, а главное, не расстраиваться, если что-то не успели сделать до Нового года.

ВЕСЫ

Непростая неделя, но не стоит погружаться в атмосферу безысходности - начните рассуждать, опираясь на причинно-следственные связи. Если вы имеете отношение к финансовым организациям, власти, ответственны за коллектив, то для вас это время важного жизненного экзамена. В зоне риска – статус, карьера, деньги. Но в ваших силах предпринять необходимые меры и обернуть любую ситуацию с выгодой и пользой для себя. Этот период отмечен глубинными, трансформационными процессами, после которых наступит время рассвета и долгожданного счастья. Время встряски, тяжелых эмоциональных состояний, тревог закончится с наступлением новолуния 2 января.

СКОРПИОН

В целом, настроение хорошее, все самые болезненные вопросы чудесным образом разрешаются благополучно: для кого-то это любовь или отношения с детьми, для другого – долги, кредиты, финансовые дела. В течение недели возможны яркие события, которые имеют корни в прошлом.

Внешняя среда достаточно спокойная, что позволяет принять верные решения, руководствуясь логикой. Работоспособность и жизненные силы повышаются, вы привлекаете внимание других людей, находите дополнительные ресурсы для того, чтобы развить бурную деятельность в разных направлениях уже в первых числах января.

СТРЕЛЕЦ

Благополучно завершаются многие проекты, долгосрочные работы, формируются необходимые обстоятельства для того, чтобы показать себя с выгодной стороны. Стремление к комфорту, получение желаемого и удовлетворение материальных потребностей – все это реализовывается в течение недели. Достигаете высот в профессиональной сфере, при этом семья и близкие люди поддерживают вас, являются стимулом для достижения успеха. Это период обретения внутренней свободы, связан с раскрытием своих талантов, накоплением ресурсов и получением признания в профессии. Хорошее время для возобновления давних отношений.

КОЗЕРОГ

Много времени, энергии и сил требуется для решения вопросов и выполнения работ. Обнаруживаются ошибки, замедляются работы, сложнее договориться о взаимовыгодных условиях с деловыми партнерами. Пока другие готовятся к праздникам и отдыхают, вас нагружают работой или вы самостоятельно берете на себя дополнительные обязательства. С одной стороны, это привычное ваше состояние, но с другой - может быть, пора задуматься о том, чтобы что-то изменить в своей жизни? Постарайтесь до новолуния 2 января провести анализ своего прошлого, выявить и исправлять ошибки, избавиться от давних стереотипов, которые сейчас уже утратили смысл и только мешают.

ВОДОЛЕЙ

Хороший период для применения своих знаний на практике, отработки навыков, внесения изменений в рабочие проекты и в свою жизнь в целом. Неделя обнуления старого и перехода в новое состояние. Это время кармической развязки, особенно по романтическим темам, партнерским личным и деловым отношениям. Будьте осторожны в своих действиях и эмоциях – необдуманные поступки могут привести к переутомлению, пере­расходу физических сил и к обострению хронических заболеваний. С новолуния 2 января формируются необходимые условия для того, чтобы выйти из "застоя" и начать жить полной жизнью.

РЫБЫ

Неделя вдохновения, обострения чувств и эмоций, которые способствуют яркому и мощному проявлению индивидуаль­ных способностей. Переход Юпитера в ваш знак 29 декабря обещает благополучное решение всех временных трудностей уже в ближайшее время. Во всяком случае, вы поймете, что начался новый более качественный этап в вашей жизни. Гармония и баланс в отношениях с окружающими способствуют улучшению настроения. Это лучшее время для устранения конфликтов и поиска взаимопонимания с другими людьми. Вопросы любви, творчества и искусства помогают проявить себя и обрести популярность.

Читайте также: