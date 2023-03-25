Что звезды нам пророчат: гороскоп на 27 марта - 2 апреля 2023 года

Гармоничный аспект Марса в Раке и Сатурна в Рыбах в конце марта-начале апреля не останется незамеченным для общества. Это дни всесторонней самореализации, раскрытия духовного и творческого потенциала личности. Для многих людей возрастет значимость морально-нравственных вопросов, станет важен духовный аспект жизни. Вероятно усиление роли религии в государстве, активизация законодательных изменений, касающихся тайных структур, закрытых организаций и режимных предприятий.

Продолжается период растущей Луны, дающий нам все больше энергии и оптимизма. Вдохновляющий период, позволяющий найти выход из сложных и запутанных ситуаций. Неделя с 27 марта по 2 апреля – прекрасное время для решения не выдуманных, а реальных проблем.

28 марта Меркурий и Юпитер соединяются в Овне, аспект способствует решению юридических вопросов, взаимоотношениям с иностранцами, ближним и дальним поездкам. Главное никуда не торопиться в этот день и дать возможность событиям идти своим чередом, в особенности при контактах с противоположным полом. Пришло время кристаллизировать свои взгляды и представления о мире, устремить свой взор в будущее.

30 и 31 марта Венера соединяется с Ураном в Тельце, обе планеты в сильных статусах. Аспект пробуждает жажду деятельности, внушает честолюбивые устремления, благоприятствует финансовым делам, профессиональной деятельности, внедрению инноваций в производственный процесс. Эти два дня станут фундаментом, на котором будет выстраиваться новая реальность в апреле – мае 2023 года.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

В течение недели предпринимайте смелые шаги – ваша импульсивность своевременна, а опрометчивость – удачлива. Период будет полон противоречий и парадоксов, но ваш успех будет зависеть от способности позитивно смотреть на мир, не превращая мелкие бытовые проблемы во вселенские катаклизмы. К концу недели стремление выделиться из толпы и даже немного провоцировать окружающих пойдет на спад, одновременно уменьшая решительность и готовность к переменам.

ТЕЛЕЦ

Усиливается ваша предприимчивость, практически любое дело будет даваться легче обычного, главное – не слишком увлекаться надеждами на везение, которые могут оказаться ложными. Также не стоит надевать "розовые очки", иначе в скором времени придется столкнуться с суровой действительностью. Но пока не спешите расставаться с атмосферой легкой праздности, лучше провести неделю в кругу друзей и единомышленников, ни в чем себе не отказывая. Будьте осторожны, строя планы и особенно начиная какое-то новое дело.

БЛИЗНЕЦЫ

Нервная неделя - непросто сохранять здравый смысл и рассудительность, необходимые для достижения целей и эффективных результатов. Чтобы свести к минимуму вероятность конфликтов, переживаний и взаимных упреков, попробуйте затаиться и, не афишируя свои планов и действия, уверенно выполнять свою работы, создавать базу будущих успехов. Звезды советуют во всем держать баланс, сохраняя внутреннее равновесие между разумом и интуицией, эгоизмом и альтруизмом, доверчивостью и осторожностью.

РАК

Сохраняйте благоразумие и не наломайте дров. Наваливается много дел и новых обязанностей, поэтому можете почувствовать, что сил становится все меньше, а опасностей - все больше. Медитация и размышления, отдых в кругу семьи и близких друзей помогут лучше разобраться в сути окружающих вас событий и даже достичь просветления. Однако не стоит превращаться в глубоко задумавшихся отшельников, ищущих уединения. Обстоятельства текущей недели помогут раскрыть творческий потенциал, сделают из вас закаленную личность, немного нервную, но весьма продуктивную.

ЛЕВ

В течение недели возникнет много вопросов, ответы на которые вы вряд ли знаете. Плутон вошел в знак Водолея, образуя оппозицию с Солнцем во Льве, поэтому в вашей жизни произойдут определенные трансформации. Более сильным и осознанным личностям оппозиция придаст упорство и настойчивость, подтолкнет на решение самых трудных задач. Также этот аспект настроит на воинственный лад и потребует максимальных дипломатических усилий, чтобы избежать ненужных конфликтов с окружающими.

ДЕВА

Партнеры и коллеги замечают в вас перемены, по достоинству оценивают ваш вклад в общее дело. Возможны неожиданные премии, доплаты за вовремя выполненную работу. В целом, вы ощутите, что финансовые и имущественные вопросы решаются сами собой, без особого приложения усилий с вашей стороны. Хорошее время для того, чтобы начать цикл физических упражнений, посетить косметолога или парикмахера-стилиста. В личной жизни, в отношениях с близкими людьми происходят изменения в лучшую сторону.

ВЕСЫ

Благоприятная неделя для вас. Обостряется чувствительность, по странному стечению обстоятельств вы можете оказаться в центре всеобщего внимания. Однако будьте сдержанны в проявлении своих эмоций, т.к. завистники и провокаторы также за вами наблюдают. Берегите свою репутацию! Игнорируйте недругов и, что бы ни произошло, проявляйте спокойствие, хотя это может быть очень непросто. Идеальное время, чтобы отказаться от вредных привычек, посвятить выходные самоочищению головы от плохих мыслей, а организма - от шлаков.

СКОРПИОН

Можете почувствовать сильную усталость, т.к. приходится взваливать на себя дополнительные обязательства. Внимание представителей противоположного пола добавит красок вашим эмоциям, одновременно лишая силы воли, особенно это касается женщин и девушек. Период опасен для тех, кто ограничивает себя, есть риск сорваться и нарушить диету или начать курить после долгого перерыва. Возможны конфликты даже с самыми близкими людьми, особенно с супругами. Старайтесь сдерживать негативные эмоции, заканчивая разговор при малейшем намеке на ссору.

СТРЕЛЕЦ

Планетарные влияния помогут установить равновесие в отношении ко всему происходящему, делая мужчин остроумными и заботливыми, а женщин - загадочными и улыбчивыми. Неделя романтики и страстных встреч самого приятного толка. Хорошее время для поиска партнеров и покровителей, а также для решения самых сложных и запутанных вопросов с органами власти. Будут успешны деловые переговоры днем и приятные беседы вечером. Однако будьте бдительны – вы можете легко поверить в обман и не устоять перед уговорами.

КОЗЕРОГ

Придется выбирать между прямолинейным оптимизмом и деятельной меланхолией. Время маленьких и рутинных дел, как дома, так и на работе. Чтобы ни происходило и как бы сложно ни было, не превращайтесь в раздраженных пессимистов, готовых вспыхнуть из-за любого пустяка и неосторожного слова. Если вы зашли в тупик – поговорите с родителями, с мудрыми людьми или послушайте толкового блогера – ответ будет найден. Чтобы улучшить себе настроение, можно обдумать планы на летний отпуск – в этом году он вам необходим.

ВОДОЛЕЙ

Вы на пороге больших событий! Энергии планет превращают вас в страстные импульсивные натуры, которые жаждут быстрых и решительных изменений во всем, что вас окружает, а также в самих себе. Не торопитесь – всему свое время, берегите физические и психические силы – вскоре они вам понадобятся. Пришло время закрыть дверь в прошлое и стать серьезным, сделать важный выбор. Двигайтесь вперед в здравомыслящем и прагматичном ключе. Помните, что в светлое будущее с дивана не попасть!

РЫБЫ

Вы становитесь импульсивнее и увереннее в правоте своего мнения, однако физических сил катастрофически не хватает. Многие ответы на вопросы вы можете получить, прочитав статью о транзите Сатурна по вашему знаку. Будьте готовы к тому, что склочные сослуживцы, любящие позлословить, могут перебросить свои негативные эмоции на вас. Учитесь выстраивать правильные границы, иначе с каждым днем будет все труднее. Еще есть время для маневра, поэтому не вступайте в споры и не обижайтесь на окружающих, а просто делайте свое дело - и результаты превзойдут все ваши ожидании.

Читайте также: