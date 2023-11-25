Что звезды нам пророчат: гороскоп на 27 ноября - 3 декабря 2023

Неделя богата на астрологические события, которые наполняют пространство мощной энергетикой, позволяющей эффективно использовать свое время и достигать целей. Полезно сконцентрироваться на главном, остановить лишний информационный шум. Постарайтесь жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым моментом.

Понедельник – день Луны, Меркурий в напряжении с ретро Нептуном. Аспекты дня благоприятны для психологических и эзотерических практик, творческой работы. Старайтесь делать свой образ более гармоничным, без кричащих деталей.

В понедельник, 27 ноября полнолуние в Близнецах, день, когда все проблемы удается решить разговорами, а не выяснением отношений. Если присутствует значимая проблема с внешностью, и ее решение откладывалось, то уже стоит заняться ее устранением. Главное – держите баланс. Полнолуние в оппозиции с Марсом может способствовать резким поступкам, но экстремально короткая стрижка, слишком длинные ногти или очень яркий макияж – не лучшее решение.

29 ноября Венера в соединении с Нисходящим Лунным Узлом – это шанс исправить неудачные манипуляции со своей внешностью. Также, можно попытаться возобновить взаимоотношения с людьми из прошлого, напомнить должнику о том, что пора бы вернуть долги.

1 декабря Меркурий перейдет в знак Козерога, но ненадолго. 23 декабря планета вернется в Стрельца, в период своего ретроградного движения. Меркурий – планета, отвечающая за наше общение, контакты с другими людьми, коммуникации, коммерческую деятельность, обучение.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

В этот период отношения становятся более мирными и спокойными, бесконфликтными. Легче достичь договоренностей и найти компромисс. Захочется тратить на красоту, предметы искусства, посещение красивых культурных мест. Следите за тем, чтобы расходы не превышали сегодняшние доходы. Расслабьтесь и плывите по течению, и тогда неделя будет позитивной. Сейчас не время для борьбы и профессиональных достижений, лучше это время провести с родными и близкими людьми.

ТЕЛЕЦ

Период характеризуется желанием путешествовать, получать новые знания, расширять контакты и связи. В общении появится больше оптимизма и открытости, но, в то же время, возрастает уверенность в своей правоте. Лучше всего получаются деловые переговоры, а также проекты, начатые уже давно. Используйте возможности недели для того, чтобы проявить себя, произвести положительное впечатление на окружающих. Если не хотите поругаться – не обсуждайте вопросы политики и религии.

БЛИЗНЕЦЫ

Прекрасная возможность получить новый опыт или отправиться в путешествие. Расширить свой кругозор, особенно в гуманитарных и социальных областях. Вам может казаться, что только ваша точка зрения правильная, даже если это не так. Будьте объективны, слушайте не только себя. Избегайте споров и разногласий. В этом случае удачно сложатся личные отношения, появится шанс встретить своего идеального партнера, достичь внутренней и внешней гармонии. Не сидите без дела, действуйте!

РАК

Не самый простой период, поскольку трудно совладать со своими эмоциями. Учитесь быть дипломатичными и не переносить личные проблемы в профессиональную сферу. Излишняя категоричность и желание торопить события будут лишними. Старайтесь быть более мягкими и уступчивыми. Если есть возможность, отойдите от дел и отдохните в понедельник и вторник. Не переживайте, вы все успеете сделать к концу недели, когда пройдет полнолуние и вы будете в состоянии равновесия.

ЛЕВ

Не упустите удачную возможность наладить и гармонизировать отношения с окружающими. Новые грандиозные планы посетят вас. Хорошее время для писательской, преподавательской деятельности и рекламы. Поездки и путешествия на дальние расстояния будут успешны, но при условии, что учтете все нюансы. В этот период прекрасно получится передавать свои знания, обучать, быть интересной и харизматичной личностью. Появится больше оптимизма и не будет дотошности к деталям.

ДЕВА

Возрастает ваш энергетический потенциал, что заставляет вас действовать на пределе усилий и бороться за свои интересы, достигать желаемого. Будьте особенно внимательны к мелочам там, где они важны. В этот период можно упустить важные детали, сосредоточившись на глобальных целях. Любые проявления себя во внешнем мире помогут воплотить замыслы в реальность, принесут новые приятные знакомства. Полнолуние 27 ноября добавит оптимизма, так что стройте планы, договаривайтесь с партнерами!

ВЕСЫ

У вас появится возможность многое успеть, продуктивно поработать и качественно отдохнуть. Договориться в это время будет проще. Полная Луна 27 ноября способствует повышению страстности, дает порывистость, импульсивность, поэтому если вы состоите в отношениях, излейте эти чувства на партнера. Однако если вы одиноки, ни в коем случае не планируйте свидание и не флиртуйте в социальных сетях. С домочадцами тоже стоит быть более терпимыми, не срываясь на гнев и ор по малейшему поводу.

СКОРПИОН

Неделя принесет некоторые перемены в вашу жизнь, но их не надо воспринимать с негативной стороны, а стоит рассмотреть как возможность изменить что-то к лучшему. В понедельник и вторник лучше «не отсвечивать» на работе, избегая любых маломальских конфликтов. Можете столкнуться с отменой или переносом договоренностей, поездок. Вам нужно быть особенно внимательными при расчетах и работе с документами, поскольку велика вероятность ошибок.

СТРЕЛЕЦ

Понедельник лучше провести дома под пледом с чашкой успокаивающего чая за просмотром максимально расслабляющего контента. А уже во вторник вы ощутите прилив сил, появится желание действовать и добиваться результатов. Под влиянием полнолуния вы становитесь активнее, общительнее и любознательнее, поэтому в течение недели полезно обзаводиться новыми знакомствами, причем как по работе, так и в личной жизни, если вы одиноки. На выходных обязательно организуйте культурный досуг с друзьями.

КОЗЕРОГ

Повысится ваше красноречие и интеллект, поэтому весьма вероятно, что все запланированное на неделю будет удаваться достаточно легко и не потребует сверхусилий. Инициативы на любовном фронте будут успешны. Если вы в активном поиске, то можете встретить романтического партнера. Если же вы в браке, велика вероятность, что ваш супруг или супруга именно сегодня соберется устроить разборки с выяснением отношений. Постарайтесь не закипеть и не накидать ответных претензий, гораздо конструктивнее будет свести разговор к шутке.

ВОДОЛЕЙ

Полнолуние наделяет вас излишней мечтательностью и повышает вашу эмоциональность. Вначале недели вас так и потянет построить наполеоновские планы, после чего вы тут же начнете сомневаться в их реалистичности. Неделя не подходит как для долгосрочного, так и для краткосрочного планирования. Поэтому просто намечайте дела на день и последовательно их выполняйте. Вторая половина недели отлично подойдет для разговора с руководством об изменении условий труда.

РЫБЫ

Вы притягиваете людей, поскольку вы находитесь в ресурсном состоянии, что позволяет заряжать окружающих позитивной энергией и добродушием. Если вы давно откладывали какой-то неприятный разговор, в течение недели смело заводите его – он однозначно пройдет с меньшими последствиями, а то и вовсе без них. Дисциплина способствует вашему финансовому благополучию. Возможно неожиданное поступление денег или выгодное предложение. Можно и нужно проявлять инициативу на профессиональном поприще.

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