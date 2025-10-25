Гороскоп на 27 октября - 2 ноября 2025 года

27 октября достигает максимума соединение Лилит и Марса в Скорпионе — аспект, который может вскрыть самые потаенные слои желания, гнева, силы и уязвимости. Это время, когда внутренние демоны требуют признания, а подавленные импульсы — выхода. В отношениях возможны вспышки страсти, ревности, борьбы за власть, но также и мощные прорывы в честности и эмоциональной оголенности. Скорпион не терпит поверхностности, и Лилит с Марсом вместе требуют полной внутренней правды, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

28 октября Марс образует тригон с Юпитером — аспект, который словно открывает ворота после напряженного очищения. Это день, когда энергия действия соединяется с верой, когда появляется шанс на вдохновленное движение, на поступки, рождающиеся из внутреннего роста. Хорошее время для начинаний, особенно тех, что требуют смелости и дальновидности. Юпитер в Раке добавляет эмоциональную поддержку: действовать можно не вопреки чувствам, а через них.

29 октября в 13:02 Меркурий входит в знак Стрельца, и мышление начинает стремиться к свободе, к смыслу, к высшему знанию. После глубоких вод Скорпиона, где мысли были направлены внутрь, теперь они стремятся наружу — к идеям, к путешествиям, к философии. Это время, когда слова становятся стрелами, а разговоры — поиском истины. Однако стоит помнить, что Меркурий в Стрельце может быть прямолинейным до резкости, и важно не терять чуткость.

30 октября ретроградный Плутон в Водолее образует секстиль с Меркурием — аспект, который дает возможность глубоко переосмыслить коллективные идеи, взглянуть на структуру власти, на скрытые механизмы влияния. Это день, когда можно получить инсайты о том, как работает система, как трансформировать мышление, как использовать слово как инструмент силы. Плутон в ретро фазе — глубоко преобразовывает, и в соединении с Меркурием планета может дать ключ к освобождению от ментальных шаблонов.

ОВЕН

Ваш управитель — Марс, пробуждает глубинные инстинкты, страсти и внутренние конфликты. Это время, когда все скрытое становится явным, когда невозможно оставаться равнодушным. Энергия Скорпиона требует честности, и, если в душе накопились обиды, ревность или подавленные желания — они всплывут наружу. Если идти с открытыми глазами и сердцем, неделя может стать временем мощного роста и освобождения.

ТЕЛЕЦ

После глубинного очищения приходит чувство вдохновения и веры в свои силы. Это аспект уверенности, смелых действий и удачных начинаний. Он поддерживает тех, кто готов действовать, кто решился перевернуть страницу и выйти из тени. Удачное время для продвижения проектов, обучения, путешествий и дел, связанных с расширением горизонтов. Главное — не действовать из импульса.

БЛИЗНЕЦЫ

Используйте неделю по максимуму, ведь на следующей неделе ваш управитель — Меркурий перейдет в фазу ретроградного движения. Но пока планета уверенно движется вперед и можно направить ее энергию на мощную внутреннюю трансформацию, на осознание важных жизненных процессов, освобождение от навязанных страхов. Период дает вам шанс выстроить события по собственному сценарию.

РАК

После глубоких размышлений мысли устремляются к будущему. Приходит желание говорить прямо, вдохновлять, делиться идеями и искать смысл в происходящем. В разговорах появляется больше оптимизма, в сознании — ясность и философский взгляд. Люди становятся откровеннее, и важно, чтобы за словами стояла мудрость, а не просто пыл. Это время откровений и глубоких инсайтов. То, что раньше казалось туманным, может внезапно проясниться.

ЛЕВ

Энергии планет усиливают аналитический ум, помогают докопаться до сути и увидеть скрытые закономерности. Неделя подходит для исследований, переговоров, восстановления контактов и внутренних осознаний. В целом период несет переход от напряженной внутренней работы к вдохновляющему движению вперед. Вы выходите в центр с новым пониманием, что сила — не в контроле, а в честности и осознанности.

ДЕВА

Это время, когда важно не бежать от глубины, а позволить ей стать источником роста. Энергии недели словно говорят: «Проживи — и станешь свободнее. Освободись — и взлетишь выше». Главное — действовать мягко и сдержанно: умеренность в словах и поступках позволит добиться большего как в делах, так и в личной жизни. Если у вас были неразрешенные юридические дела, сейчас хороший момент, чтобы продвинуться в их решении.

ВЕСЫ

Месяц обещает быть успешным в профессиональной сфере, хотя полной поддержки ждать не приходится — кое-где придется отстаивать свои идеи. Работа с партнерами из других регионов или стран может быть нестабильной: периоды прогресса могут сменяться заминками, поэтому лучше лично контролировать ключевые процессы. Не полагайтесь полностью на подчиненных — в важных вопросах они могут не справиться.

СКОРПИОН

Финансовая ситуация стабильна. Вероятны приятные бонусы — повышение дохода, премии или оплата ранее выполненных задач. Основные траты связаны с семейными нуждами и запланированы заранее. Взаимодействие с руководством и госструктурами будет результативным. Предприниматели смогут продвинуть текущие инициативы и обсудить перспективные направления.

СТРЕЛЕЦ

Отношения в семье и с детьми порадуют — возможны важные события в жизни младших членов семьи, которыми вы будете искренне гордиться. Служащих ждет признание, расширение обязанностей или даже предложение новой должности. Представится шанс познакомиться с интересным человеком — это может произойти в поездке или в кругу приезжих. Не исключены интересные виртуальные знакомства.

КОЗЕРОГ

Вы можете чувствовать колебания уровня энергии: приливы сил будут сменяться утомлением. Особенно чувствительны к этому будут пожилые или ослабленные представители знака. Молодым и активным достаточно соблюдать режим, не перегружать себя и избегать вредных привычек. Кроме того, стоит быть особенно осторожными за рулем и в поездках. Неделя открывает отличные перспективы для профессионального роста.

ВОДОЛЕЙ

Самое время не бояться амбициозных целей — для их реализации сейчас созданы все условия. Удача будет сопутствовать вам как в делах, так и в личной сфере. Если вы планировали визиты в официальные организации или важные деловые встречи — не откладывайте, сейчас они могут дать нужный результат. Вопросы юридического характера, которые ранее откладывались, в октябре можно успешно продвинуть.

РЫБЫ

Хорошее время для представления своих проектов публике или специалистам. Непростые отношения с деловыми партнерами могут обостриться, но при помощи авторитетных союзников или старых друзей удастся найти компромисс. Возможны продуктивные переговоры с коллегами из других регионов или стран — давние конфликты могут быть улажены. Неделя не уступает и в личной сфере — возможны приятные встречи, укрепление связей, душевное общение с близкими.