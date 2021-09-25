Что звезды нам пророчат: гороскоп на 27 сентября-3 октября 2021 года

Неделя отмечена важным астрологическим явлением - ретроградным Меркурием в Весах, период которого начнется 27 сентября и закончится 18 октября 2021.

Это период сомнений, особенно в любовных отношениях, а также встряски в деловой сфере. Для многих неделя начнется с разрушения (в лучшем случае - с изменения) даже самых надежных планов.

29 сентября Венера в гармонии с ретро Нептуном, а Солнце в гармоничном аспекте с ретро Сатурном - день благоприятный, с учетом внешнего достаточно сложного фона. Можно исправить совершенные ошибки, гармонизировать дорогие вам отношения или разжечь страсть в устоявшихся отношениях, решить финансовые вопросы. Приложив определенные усилия, есть шанс преобразовать ситуации, которые вас не устраивают. Хороший день для визитов в официальные органы, для разговоров с начальством.

30 сентября Венера в квадратуре с ретро Юпитером, а ретро Меркурий в квадратуре с ретро Плутоном - аспекты обманчивых перспектив. Не время для слишком оптимистических или грандиозных намерений. Из-за собственного легкомыслия возникает опасность понести убытки, а конфликты с окружающими людьми, надолго могут испортить настроение. Только при достаточном самообладании возможно напряженный энергетический потенциал обратить к некоторому улучшению. Ведь напряженные аспекты дают напор и энергию, которую при разумном подходе можно направить в выгодную и полезную для себя сторону.

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ОВЕН

Ваша тактика непонятна для других, но при этом, вы привлекаете внимание окружающих. Подходящее время для того, чтобы проявить свой активный творческий потенциал. Наверняка, вы сможете удивить многих, обойти конкурентов и обрести стабильное положение. Будьте непредсказуемы, и вы окажетесь непобедимы. Хотя неделя для вас сложная - активизируются соперники, недоброжелатели, недовольные партнеры из прошлого. Стресс и растрата всех сил может привести к возникновению психосоматических симптомов. Не время для запуска новых проектов, а то, что уже начато, может закончиться быстро и с потерями.

ТЕЛЕЦ

Не стоит стремиться к недостижимому - сейчас важно умение соизмерять далекие цели с задачами настоящего момента. Ваша практичность и собственный опыт, может подтолкнуть вас к творческим преобразованиям. Если вы долго копили информацию, обучались, нарабатывали навыки, то возможны первые материальные результаты в течение недели. Повышенная инстинктивность и внезапные страстные порывы обуславливают необычные ситуации в романтической сфере. Многие Тельцы прямо-таки охвачены своими чувствами и склонны бесконтрольно отдаваться страстям, что может принести вред его репутации.

БЛИЗНЕЦЫ

Беспокойство, желание перемен, беспорядочные усилия, могут способствовать неприятностям в деловых отношениях. Вы рискуете обидеть партнеров и коллег эксцентричными выходками, необъективным распределением симпатий и антипатий. Возможен разрыв старых деловых отношений, но и завязывание новых, скорее, не столь удачных. Неподходящее время для проявления общественной активности, связей с различными организациями и группами. Возможны финансовые конфликты из-за стремления к быстрому обогащению. Ваш управитель - Меркурий, перешел в ретроградное движение, поэтому будьте осторожны во всем.

РАК

Напряженная неделя, особенно сложно достичь гармонии в браке, семейных и любовных отношениях. Неустойчивость эмоциональной сферы может способствовать проявлению хронических заболеваний. Характерны столкновения с начальством, не стоит искать их покровительства и поддержки. Неосмотрительные действия в финансовой сфере, приводят к потерям и убыткам.

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Проблемы, которые возникают в течение недели, можно решить, подняв их на другой уровень. Для этого необходимо осознать причинно-следственную связь и, используя прошлый опыт, идти по пути развития, преобразовывая, изменяя, трансформируя то, что приносит дискомфорт.

ЛЕВ

Для того чтобы контролировать ситуации, надо использовать проверенные методы. Этот период благоприятен для восстановления потерянных связей и контактов, возвращения на прежнюю работу или совместных проектов с теми людьми, которых вы знаете давно. Подходящее время для переоформления важных бумаг, деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества. Работа с документами, возможно, доставит хлопоты, но завершится удачно. Вам удастся эффектно выразить ваши идеи, вовремя внести изменения, оптимальным образом организовать работу сотрудников. Продуктивен обмен мнениями, брифинги, конференции.

ДЕВА

Ваш управитель - Меркурий, находится в фазе ретроградного движения с 27 сентября по 18 октября, поэтому ближайшая неделя окажется для вас очень важной. Базируясь на старом основании, вы можете совершить прыжок в новое качество. Обстоятельства возвращают вас к источникам, вы по-новому их оцениваете и обретаете свободу. Происходящие ситуации могут постоянно возвращать вас к темам прошлого, а это в свою очередь дает возможность творчески вырасти. Вы можете находить новое в том, что раньше сами отвергли, или там, где другие не находили. Возвращаясь назад и, исходя из прошлого, вы обретаете свободу.

ВЕСЫ

Внутренний конфликт может стать точкой роста, т.е. является катализатором личностного развития. Возможно сожаление об упущенных возможностях и прошлых ошибках. Хорошее время для устранения страхов, избавления от немотивированного чувства вины, которые ограничивают активность, эффективную деятельность из-за опасения что-то испортить. Психологические перевороты способствуют осознанию чего-то очень важного, выявляются несоответствия методов и целей, после чего последует непременное улучшение качества жизни. Обстоятельства позволяют проанализировать истоки конфликта, появляются возможности, чтобы исправить ситуации.

СКОРПИОН

Иногда могут быть случайные ситуации, когда вы находите то, что вам не по силам "поймать" и удержать при себе. Упрямство, желание отстоять свое, противопоставление себя окружающему миру, приводит в состояние внутреннего конфликта мужского и женского, активного и пассивного, и оно провоцирует обратную агрессивную реакцию с противоположной стороны. Сейчас важно осознать, что надо разговаривать об отношениях, идти на контакт и стремиться к компромиссу. Жесткая позиция и упрямство приводят к увеличению трещины в партнерстве. Невыраженные чувства, гнев, злость, обида могут стать причиной психосоматических заболеваний.

СТРЕЛЕЦ

Период непростой, обстоятельства покажут, какие зависимости и привязки ограничивают вашу активность, на что ресурсы и энергия тратится неэффективно. Чаще, чем обычно, появляются различные мрачные или печальные мысли, возможно, связанные с каким-то событием или с другим человеком из прошлого. Сейчас не самое подходящее время для упрямого стремления переломить ход событий, т.к. сил у вас недостаточно, да и обстоятельства складываются не так, как хочется. Сейчас лучше отступить, не тратя впустую силы и время. Накопленная энергия и ресурсы, понадобятся вам в скором времени для конструктивных жизненных преобразований.

КОЗЕРОГ

Нужно продолжать выполнять свою работу, но при этом понять свои ограничения и постараться принимать их , корректируя ситуацию в зависимости от них. Вы можете многого добиться в ближайшее время, однако вряд ли получите желаемый результат в полном объеме. Несмотря на радужно-мечтательные ощущения, велика вероятность оторваться от реальной жизни и трезвой оценки собственных возможностей. Появляется склонность игнорировать интересы сотрудников и партнеров, а стремление к соперничеству и победе любой ценой, может привести к затяжным конфликтам и открытому противостоянию.

ВОДОЛЕЙ

В профессиональной сфере повышенные амбиции и целеустремленность далеко не всегда воспринимается позитивно окружающими людьми, вызывает у них раздражение. Все свои достижения и успехи старайтесь пока не афишировать, иначе обязательно найдутся недоброжелатели, которые попытаются вставлять палки в колеса. Причиной разногласий с деловыми партнерами могут стать вопросы совместных финансов, распределения прибыли, налогов, долговых обязательств. В целом, в семейных делах все привычно и предсказуемо, ваше влияние на младших членов семьи заметно возрастает, и вы можете этим воспользоваться.

РЫБЫ

Имеет смысл расставить приоритеты и понять, что является наиболее ценным, причем не только в материальном отношении. Дела идут достаточно ровно, а отсутствие спешки приведет к конкретным достижениям, которые удовлетворят и ум, и сердце. Если поддаться искушению, есть риск стать марионеткой, потерять индивидуальность, собственное мнение, творческую спонтанность. Напряженное ожидание чего-то, наоборот отдаляет вас от реализации целей, поэтому имеет смысл расслабиться и отпустить ситуацию. Энергетический потенциал недели благоприятен для вас, пусть с некоторыми промедлениями, но ваши желания реализовываются.

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