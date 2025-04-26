Гороскоп на 28 апреля - 4 мая 2025 года / © Associated Press

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Начало недели ещё несёт энергию новолуния в Тельце 27 апреля, поэтому период ощущается как пробуждение. Энергия постепенно начинает набирать обороты, однако важно действовать с чувством земли под ногами и горизонта перед глазами.

Мы вступаем в фазу растущей Луны, а значит, появляется импульс к действиям, к воплощению идей и планов. Новые идеи важно воплощать не торопясь, а с доверием к своему ритму. Эта неделя не требует скачков, она раскрывается, как бутон весеннего цветка — шаг за шагом. Общение становится легче, а идеи — масштабнее. Важно делиться своими мыслями, искать единомышленников, строить мосты.

30 апреля в 20:22 (gmt+3) Венера входит в знак Овна, пробуждая яркие, напористые и импульсивные энергии в сфере любви и финансов. Этот транзит напоминает о давних спорных ситуациях, возвращая их на передний план для окончательного разрешения. Отношения становятся более динамичными, но также напряжёнными.

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ОВЕН

Период приносит вам заряд энергии, желание действовать и достигать новых целей. В ваших руках есть все необходимое для успешного продвижения вперед. Эта неделя станет продолжением масштабных изменений апреля, особенно для предпринимателей и руководителей. Рабочие процессы развиваются в нужном направлении, хотя скорость реализации задуманного может быть ниже ожидаемой. Заметно улучшается финансовая ситуация.

ТЕЛЕЦ

Вы уже с понедельника будете удовлетворены развитием событий: все встанет на свои места, и темпы работы заметно ускорятся. Отношения с партнерами из других городов и стран станут более предсказуемыми. С некоторыми удастся наладить конструктивное сотрудничество, тогда как другие по-прежнему могут вести себя непоследовательно или неискренне. Тем не менее любые усилия, вложенные в развитие контактов, принесут плоды, пусть и не сразу.

БЛИЗНЕЦЫ

Неделя забот о доме и семейном уюте. В этот период могут продолжиться изменения в жилищном пространстве — от небольших перестановок до крупных приобретений. Масштаб запланированных обновлений будет зависеть от финансовых возможностей. Возможно, часть расходов возьмут на себя супруг, родители или другие близкие люди. Служащие смогут участвовать в важных организационных процессах и получить за это достойное поощрение.

РАК

Финансовая ситуация выглядит стабильно, с явным улучшением в перспективе. Доходы могут поступать из разных источников, включая дополнительные и неожиданные поступления. Возможны приятные сюрпризы или финансовая поддержка, которая окажется очень кстати. Отношения с родственниками станут более гармоничными. Вероятно, именно вам предстоит сделать первый шаг к урегулированию давних разногласий.

ЛЕВ

Неделя принесет прилив энергии и внутреннюю уверенность. Окружающие люди признают ваши заслуги. Бодрость и сила духа помогут справляться с любыми задачами. Однако стоит обратить внимание на систему питания, особенно если есть хронические проблемы с желудочно-кишечным трактом. Поездки будут благоприятны — вас ожидает много новых маршрутов и знакомств. Ограничения, в том числе и финансовые, ослабнут, и можно будет смело отправляться в дорогу.

ДЕВА

Настало время сосредоточиться — перед вами отличная возможность разобраться с прошлыми проблемами и укрепить свои позиции. Возможны масштабные организационные мероприятия, включая реструктуризацию бизнеса или подготовку к строительству в ближайшем будущем. Для служащих неделя может стать периодом размышлений. Вопрос об отпуске, временном отстранении от дел или совмещении работы с личными заботами встанет особенно остро.

ВЕСЫ

Для предпринимателей и руководителей эта неделя станет важным этапом в развитии их дел. Значимую роль сыграют связи с коллегами из других городов или стран — с их помощью удастся разрешить давние противоречия. Есть шанс урегулировать финансовые вопросы с друзьями или влиятельными людьми, а если существуют юридические споры, можно рассчитывать на частичный прогресс в их решении.

СКОРПИОН

Не все будет складываться сразу, возможны задержки и мелкие несостыковки в делах и переговорах. Первая половина месяца — хорошее время, чтобы переключиться на себя и ненадолго отойти от рабочих процессов. Финансовая ситуация остается стабильной. Доходы поступают регулярно как из официальных, так и из дополнительных источников. В числе последних — прибыль от сделок с недвижимостью, помощь родных и неожиданные приятные подарки судьбы.

СТРЕЛЕЦ

Расходов будет достаточно, но если все они заранее спланированы, то в скором времени будут оправданы. Возможны крупные изменения в быту, включая серьезный ремонт или подготовку к переезду. Взаимоотношения супругов будут напоминать весеннюю погоду: периоды спокойствия сменяются неожиданными вспышками раздражения. Особенно сложным может стать 30 апреля, когда могут возникнуть конфликты буквально из-за пустяков.

КОЗЕРОГ

Возрастает желание действовать быстро, но важно избегать импульсивных трат. Неустойчивость проявится в романтических отношениях. Влюбленные могут столкнуться с непредсказуемыми эмоциями и противоречивыми чувствами. Каждый стремится к личным интересам, а компромисс даётся сложнее. Может возникнуть необходимость заботиться о близких, которые могут столкнуться с недомоганием или непростым периодом в жизни.

ВОДОЛЕЙ

Этот период требует осознанности и умения управлять своими эмоциями, чтобы использовать транзиты планет во благо. Неделя даёт возможность пересмотреть отношения, но требует осознанности в решениях. Если есть нерешённые вопросы — их лучше проработать, чтобы не усугублять ситуацию. Финансовые споры, связанные с деньгами, могут снова активироваться. Хорошие дни для обучения, общения, продвижения своих идей, маркетинга и логистики.

РЫБЫ

Эмоциональный фон становится глубже и тоньше. Возможны неожиданные признания и быстрые перемены в личных связях. Время заботы о близких, о себе, о доме. Период благоприятен для восстановления сил, творчества и душевных разговоров. Яркие чувства, страстные отношения, финансовые движения — таковы основные события недели. Могут возникнуть споры в любви и деньгах — но и велика вероятность закрыть подобные старые вопросы.