Что звезды нам пророчат: гороскоп на 28 августа - 3 сентября 2023 года

Временная остановка в делах, препятствия и сложности – фон недели с 28 августа по 3 сентября. Но это также возможность стать мудрее, сильнее, упорнее, что позволит в будущем уверенно прокладывать путь к желаемым результатам. Многим людям может показаться, что будни становятся скучными и предсказуемыми. Пользуйтесь моментом, не торопитесь и отдохните – все успеете!

31 августа полнолуние в Рыбах в 04:35 по киевскому времени закончит период роста Луны. Начало недели очень эмоциональное, но постепенно психологическое состояние нормализуется. Волшебный «пинок» помогает добиться желаемого и улучшить производительность труда.

С 1 сентября начинается период убывающей Луны и в это время жизненные силы и энергия идут на спад. Хорошо к этому времени завершить важные дела, укрепить свои позиции в работе и жизни. Ретроградный Меркурий в середине фазы, его влияние ощущается практически во всех жизненных сферах. Лучшее время для того, чтобы более внимательно отследить цепочки прошедших событий и адекватно проанализировать ситуации.

В начале сентября две планеты-благодетеля меняют фазы движения: Венера стационарна с поворотом в прямое движение, а Юпитер, наоборот, стационарный с поворотом в ретро фазу на несколько месяцев. В связи с этим и наблюдаются торможения во всех областях, ранее запущенные процессы в течение нескольких дней могут вызывать беспокойство.

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ОВЕН

Вы можете встретиться с чрезмерной требовательностью к себе и окружающим, что приводит к напряжениям и конфликтам. Из-за излишнего контроля, тотальной проверки всего и вся, вы можете потерять баланс в своей жизни. Постоянное стремление к совершенству и достижению высоких стандартов сейчас не даст результатов. Итог – меньше стресса и больше гармонии. У вас есть целая неделя, чтобы заняться здоровым самоанализом, навести порядок в доме и в голове, увидеть недостатки и исправить их.

ТЕЛЕЦ

Усиливается ваша способность проявлять себя и свои идеи. Вы становитесь более уверенными, речь – убедительной. Это может помочь вам привлечь внимание к своим проектам и вдохновить других. Ваша поддержка не будет лишней – ведь о вас узнают действительно все! Ваш управитель – Венера выходит из ретрофазы и это событие самым лучшим образом отразится на вашей жизни. Вы можете обнаружить новые идеи и пути решения старых проблем. Главное на этой неделе не торопитесь – вы и так впереди всех остальных!

БЛИЗНЕЦЫ

Все сложности текущей недели обусловлены ретроградной фазой движения вашего управителя – Меркурия. Публичная деятельность, выступления на публике, частые поездки и перемещения вызывают состояние стресса. Окружающие могут говорить вам, что вы сосредоточились только лишь на себе любимом. Это может привести к недопониманию и конфликтам из-за недостаточного внимания к мнению и потребностям других людей. Важно помнить, что коммуникация должна быть взаимной и учитывать пожелания всех сторон.

РАК

Вы склонны преувеличивать абсолютно все – и это основная проблема, так же как и отсутствие гибкости. Из-за этого будете окружены недоразумениями и конфликтами. Экспрессивно-эмоциональная речь не всегда уместна, да и повышать голос тоже не обязательно. Вы менее уступчивы в своей коммуникации, склонны к упрямству и настойчивости в защите своих идей. Но идти на компромиссы лишним не будет. Постарайтесь слышать не только себя – и тогда сможете ярко заявить о себе и своих проектах!

ЛЕВ

Если у вас есть возможность и желание попросить что-либо у вашей второй половинки – именно сейчас вас могут услышать. На работе также можете взаимодействовать с противоположным полом, завязывать служебные романы. Но, сначала подумайте о последствиях, берегите свою репутацию! Аккуратнее с высказываниями, своими мыслями, в первой половине недели – активно работаете, после – плывете по течению. Прекрасная возможность договориться с партнерами и получить от них силу и мощь.

ДЕВА

Для вас неделя будет гармоничная и напряженная одновременно, поэтому выбирайте правильное время для осуществления задуманного. Ваш управитель – Меркурий перемещается ретроградно по вашему знаку, статус планеты сильный, поэтому серьезный неприятностей не будет. Но внешний фон тяжеловат, что дает некоторую неуверенность, упадок сил. Вывод – больше отдыхайте и не думайте о плохом! Не бойтесь идти вперед, слушайте свою интуицию и очень внимательно анализируйте поступающую к вам информацию.

ВЕСЫ

Заканчивается долгий период сложностей и впереди вас ждет много интересный и позитивных событий! Венера – ваш управитель, выходит из фазы ретроградности – и это откроет вам множество возможностей. Вам хочется общаться, разговаривать, коммуницировать, но опасность сейчас в том, что вы не понимаете, когда говорите лишнее. В день полнолуния 31 августа велик риск оказаться в иллюзиях и поддаться на провокации незнакомцев. Думайте и взвешивайте каждое слово, не доверяйте незнакомцам и пытайтесь обманывать других.

СКОРПИОН

Много искаженной информации, хитрых и недобросовестных людей вокруг. Но вы сильны, обладаете необходимым ресурсом. Лучше всего заняться индивидуальной работой, избегать неадекватных рассуждений, в том числе связанных с военно-политическими целями. Вполне возможно в вашем окружении есть тайный недоброжелатель, поэтому будьте внимательны и не реагируйте на провокации. Чем тише вы будете действовать, тем больше пользы извлечете для себя в этом нестабильном мире.

СТРЕЛЕЦ

Появляется много сторонников, тех, кто готов следовать за вами и вместе решать глобальные задачи. Финансовая удача будет даваться сложнее, придется потрудиться. Родственники могут удивлять своими эмоциональными всплесками. Будьте аккуратнее – неделя несет нестабильность, что может проявляться в разных жизненных моментах, а сюрпризам вы не всегда будете рады. Есть шанс вывести бизнес на новый уровень, внедрить инновационные методы, позволить выйти себе за рамки и посмотреть шире на мир.

КОЗЕРОГ

Мысли путаются, нет четкости и ясности. Необходимо обращать внимание на каждую мелочь, потому что последствия могут быть грандиозными. И здесь вопрос не в том, хорошими или плохими они будут, а в их неожиданности. Но именно такие неоднозначные периоды позволяют что-то изменить в вашей жизни, круто ее повернуть, почему бы не довериться судьбе? А может быть вы сами жаждали перемен, но вот как будто чего-то не хватало. Сделайте маленький шаг в новое, а дальше наблюдайте, куда приведет дорога.

ВОДОЛЕЙ

Точка роста и развития где-то в водовороте сложностей. Решая бытовые и финансовые вопросы будьте аккуратны с собственными эмоциями. Меньше амбиций и самохвальства, а больше дел и желаний. Подходящее время не для того, чтобы горы свернуть, а чтобы избавиться от приземленных работ. Любой умственный труд в этот период принесет максимальную отдачу в скором времени. Неделя идеально подходит для того, чтобы ярче проявить свою любовь и заботу к близким людям, а также привлечь новые романтические отношения.

РЫБЫ

Важная неделя для вас. Многое меняется – и противостоять этому невозможно. Пришло время более четко разобраться в своих целях и амбициях, отличить свои собственные достижения от коллективных и выстроить грамотный план развития на будущее. Вас будет слегка раздирать противоречия между эмоциями и логическими выводами, и определенно, лучше будет склониться в сторону разума. Постарайтесь завершить все краткосрочные проекты и не думайте начинать долгосрочные, откладывая на потом даже самые перспективные начинания.

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