Что звезды нам пророчат: гороскоп на 28 февраля - 6 марта 2022 года

Судьбоносная неделя для многих, положительные влияния соединения Марса и Венеры способствуют популярности у представителей противоположного пола.

Период творческого вдохновения, усиления интуиции, формируются подходящие условия для познания своего внутреннего мира, духовного развития.

2 марта с 07:05 утра, 30-й лунный день, энергетически мощный, который бывает очень редко. Его символ - Золотой Лебедь. День любви, прощения, подведения итогов за месяц. Время гармонии с самим собой и миром, благополучного завершения дел. В 19:35 по киевскому времени новолуние в Рыбах, и с этого момента - первый лунный день, т.е. Луна растет, начинается новый жизненный цикл.

Утром 6 марта, Венера и Марс переходят в знак Водолея - усиливается стремление к свободе и независимости. Также это время романтики, благополучного разрешения семейных вопросов, устранения противоречий, исцеления души и тела.

После новолуния 2 марта - удачное время, чтобы проявить лидерские качества, повести за собой окружающих, вдохновляя их на новые дела. Интенсивно развиваются рабочие процессы, продвигаются профессиональные интересы, люди охотнее помогают друг другу.

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ОВЕН

Неделя прорыва по многим делам, карьерного роста, выхода на новый уровень, получения первых материальных результатов после проделанной работы. Страсть, повышенная эмоциональность, прилив энергии способствует созданию новых проектов, спортивным достижениям, любовным приключениям. Сильная потребность в свободе придает вашей творческой энергии целенаправленность, подталкивает к активному участию в общественных делах. Удается найти свое самовыражение в социальной сфере, получить признание своих талантов.

ТЕЛЕЦ

Любовь захватывает вас целиком, ваши чувства открыты и искренни в своем выражении, достигаете удовлетворения в чувственной стороне жизни. Многие производственные и деловые вопросы решаются благодаря вашей возросшей привлекательности. Неожиданно можете обнаружить, что человек, которого вы считали другом или своим единомышленником, вызывает в вас более глубокие чувства и желания. Благоприятная неделя для профессиональной деятельности, обращения в официальные инстанции, поездок и путешествий.

БЛИЗНЕЦЫ

Многое в вашей жизни меняется, жизнь не стоит на месте. Окружающие люди вас воспринимают как очаровательного и энергичного лидера. Вы можете формировать общественное мнение в этот период, влиять на мысли и поступки коллег и партнеров. Появляется шанс получить интересный контракт, лучшую должность или новую работу. Результат зависит от скорости вашей реакции – не думайте слишком долго, доверяйте своей интуиции, внутренним ощущениям, а не советам менее успешных людей.

РАК

Благоприятная неделя, обстоятельства складываются наилучшим образом для получения желаемого, особенно в личной жизненной сфере. Сил и энергии прибавляется, мыслительные процессы гармонизируются, достигаете долгожданного материального удовлетворения. Новолуние в Рыбах 2 марта откроет для вас новые перспективы, причем, они могут быть связаны с другими странами, зарубежными партнерами. Используйте возможности предстоящей недели по максимуму – не сомневайтесь в своих силах.

ЛЕВ

Неделя очень яркая, знаменована реальными достижениями, видимыми результатами. Время активной борьбы, напора, достижения целей. Хороший период для занятий активными видами отдыха, а также физической работы. Успешна интеллектуальная деятельность, можно решить многие задачи, в том числе с помощью интуиции. Подходящее время для чтения профессиональной литературы, повышения квалификации, получения нужных знаний. Не откладывайте на потом решение юридических вопросов, обращение в государственные инстанции, административные органы.

ДЕВА

Старайтесь быть в гуще событий, участвовать в различных мероприятиях, конференциях. Активная жизненная позиция принесет новые знакомства, полезное общение, важные осознания, которые станут хорошим ресурсом для будущих успехов. Можно внедрять новшества, практические, рациональные идеи. Удачно складываются короткие деловые поездки, покупки. Возможно долгожданное приятное известие, получение почты или посылки. Реорганизация рабочей обстановки и методов производства, повысит производительность труда в дальнейшем.

ВЕСЫ

Дела, начатые в течение недели, принесут быстрый, хороший результат. Полезно неформальное общение, разговоры про жизнь сближают, можно получить помощь коллектива, обрести необходимую поддержку и выйти из любой сложной ситуации без моральных и материальных потерь. Старайтесь бережно расходовать свои энергетические и финансовые ресурсы, т.к. под влиянием импульса есть риск неоправданных потерь. Впрочем, если такое произойдет, не расстраивайтесь, т.к. появляются они также быстро и неожиданно.

СКОРПИОН

Много интересных встреч, обсуждения важных проектов, период создания базы будущих успехов. Любая деятельность, начатая в течение недели, быстро наберет обороты, вы сможете увидеть новые перспективы, открывающиеся перед вами. Вы, что называется, «в ресурсе», обладаете невероятной энергией, вселяете оптимизм в окружающих вас людей. Ваше участие в коллективной работе поможет ее планомерному развитию. Ваши родные и близкие будут не очень довольны тем, что социальная жизнь отнимает много времени.

СТРЕЛЕЦ

Обстоятельства учат вас философски относиться к жизни, материальному миру, традициям. Период духовного роста, познания фундаментальных вещей. На вас возлагается большая ответственность, вы можете вплотную приблизиться к тому, чтобы осознать свое предназначение. Ваша активная социальная позиция стимулирует окружающих людей к расширению горизонтов и познанию мира. Благоприятный период для устранения конфликтов, нахождения компромиссного решения по самым сложным вопросам.

КОЗЕРОГ

Что-то в вашей жизни закончится, пришло время поставить точку. Но за этим последует новое начало, раскрытие вас как личности уже на другом, более высоком уровне. Возможна важная встреча, знакомство, в том числе и романтическое. Время жизненных трансформаций, преобразований на глубоком уровне. Путешествия, поездки с целью получить новые знания, окажутся полезными, вы сможете их применить уже в ближайшее время. Большое влияние на вас оказывают люди из-за рубежа, их менталитет, культура.

ВОДОЛЕЙ

Период обретения жизненного опыта, важных знаний, необходимой информации, что поможет навести порядок в делах, уверенность в правильности своих действий, определения по многим жизненным сферам. Хорошее время для обучения - информация медленно, но прочно оседает в вашем сознании, и в нужный момент, вы сможете ею воспользоваться. Неделя отлично подходит для сближения с романтическим партнером, обсуждения совместных планов на будущее. Семейные дела, имущественные вопросы, благополучно проясняются.

РЫБЫ

Новолуние 2 марта в Рыбах для вас очень благоприятно – начинается новый жизненный этап, происходят фундаментальные преобразования во всех жизненных сферах. Люди тянутся к вам, т.к. вы сильны в это время, ваш авторитет повышается, общаясь с вами, многие обретают веру в светлое будущее. Период получения материальных благ, долгожданной прибыли, вознаграждения за ранее проделанную работу. В личной жизни, также, все складывается хорошо, вы не испытываете чувства одиночества, скорее наоборот, устаете от людей.

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