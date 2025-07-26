Гороскоп на 28 июля - 3 августа 2025 года / © Associated Press

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В четверг, 31 июля в 06:57 (gmt+3), Венера, богиня любви, комфорта, красоты и ценностей, входит в водный знак Рака. После внешне выраженного периода в Близнецах, где чувства проявлялись в словах, флиртах и информационной игре, начинается фаза внутреннего погружения.

Рак — это знак памяти, привязанности, рода, дома, истока. Здесь Венера ищет не восторга, а укрытия, не восхищения, а безопасности. Это время, когда обостряется тяга к настоящей близости, когда хочется обнять, быть рядом, молчать вместе.

Мы начинаем ценить эмоциональное тепло, простые вещи: утро с любимыми, звонок маме, старые фотографии, аромат свежего хлеба. Любовь становится заботой, а красота — уютом.

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Но путь Венеры по нежному знаку Рака начинается с испытания — с напряженных аспектах к ретро Сатурну и ретро Нептуну, которые продержатся всю неделю. Могут напомнить о себе старые страхи, обиды, тоска, эмоциональные долги. С другой стороны, это время, когда иллюзии развеиваются, и мы остаемся наедине с вопросами о том, что для нас настоящее и действительно дорого.

С одной стороны, мы проходим через мягкую, но глубокую водную волну Венеры в Раке, которая хочет тепла, но сталкивается с холодом реальности (Сатурн) и разочарованием (Нептун).

Тем не менее, именно такие моменты позволяют очистить сердце от фальши, чтобы оно снова могло биться честно. Это отличный период для внутренней работы, прощения, возвращения к истокам.

В течение недели необходима осторожность в теме денег, имущества, планирования бюджета, поскольку возрастает риск эмоциональных трат.

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1 августа начинается новый цикл Меркурия в 02:41 (gmt+3) и запускает период осознанного выражения своей правды. Происходит перезагрузка мышления через сердце. Теперь идеи рождаются из искренности, вдохновения, личного огня.

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ОВЕН

Если пройти этот переход с открытым сердцем — рождается ясность, способная изменить многое. Это неделя, когда тоска может стать молитвой, а тишина — формой любви. Вы отпускаете то, что выдумали, и начинаете видеть то, что есть. И именно в этом рождается новая красота. Не спешите вступать в новые отношения в начале августа — дайте чувствам устояться. Будьте особенно внимательны к семейным темам, чувствам детей, памяти рода. В делах — время для мягкой настройки, не для прорыва, а для прочувствованного старта.

ТЕЛЕЦ

Начало августа может стать одним из самых эмоционально противоречивых моментов недели. Вы сталкиваетесь с болью прошлого. Энергии периода склоняют к ретроспекции, обновлению семейных чувств, интересу к родовой энергии и истории. Может возникнуть необходимость пересмотреть ситуацию в личной жизни, что даст осознание иллюзий или ощущение одиночества. Это сильное время для внутренней работы, психологических практик и отпускания нереалистичных ожиданий.

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БЛИЗНЕЦЫ

Эти семь дней переплетены чувственной уязвимостью и ментальным ярким стартом. Сердце стремится к теплу, но сталкивается с тенями прошлого, а разум зовет к проявлению индивидуальности. Вы начинаете новый виток ментального развития. Важно заявить о себе, говорить с огнем, вдохновлять и делиться мыслями. Для тех, кто работает в медиа, рекламе, сфере образования — отличное время для начала проектов. Мысли становятся масштабными: меньше анализа, больше чувства «я хочу, чтобы меня услышали».

РАК

Венера входит в ваш знак — энергия любви, красоты и ценностей сосредотачивается внутри вас. Важно заботиться о себе, восстанавливать ресурсы, окружать себя людьми, которые понимают ваши эмоции. Первые дни августа могут принести разочарования или переоценки в отношениях — особенно в связи с ожиданиями. В финансах — будьте осторожны, возможно эмоциональное потребление или затраты «из тоски». Самовыражение через душевные тексты, воспоминания, личную историю будет актуально.

ЛЕВ

Солнце — ваш управитель, возвращается к себе домой, в знак Льва после годичного путешествия по Зодиаку. Меркурий в вашем знаке открывает новый ментальный цикл — уверенность, идейность, желание проявляться. Время для презентаций, заявлений, оформления личного пространства. Венера в Раке активизирует подсознание, поэтому возможны сны, эмоциональные всплески, возвраты к давним чувствам и переживаниям. Отличный период для начала творческих проектов, работы с личным брендом.

ДЕВА

Активизируются темы дружбы, поддержки, творческих объединений. Возможны близкие эмоциональные разговоры с единомышленниками, участие в проектах, которые касаются заботы и женской тематики. Напряженные аспекты Венеры в начале августа могут принести чувство разочарования в коллективной динамике или неравном участии. В эти дни полезно вести дневник, заниматься самоанализом, медитацией. Прекрасный период для завершения старых проектов и подготовки к августовской трансформации.

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ВЕСЫ

В первые дни августа вас ожидают вызовы: конфликт между ожиданиями и реальностью в карьере или профессиональных отношениях. Возможны чувства, требующие осмысления: старые привязанности, тайные желания, напряжения в финансах. Будьте внимательны к тому, кому вы доверяете в делах: эмоции могут затуманивать объективность. Возможен романтический интерес за границей, углубление в знания о любви, искусстве, семейных корнях. Подходящий период для женских инициатив, публичных акций, проявления мягкой лидерской энергии.

СКОРПИОН

Может неожиданно возникнуть интерес к чувственной философии, родовой истории, путешествиям. Эмоциональные всплески на почве мировоззрения или духовных ожиданий в течение недели подготовят почву для нового глобального жизненного периода. Время возвращения чувств, углубления привязанностей, работы над отношениями. Отличное время для подачи заявлений и запросов в административные органы, погружения в медиа-проекты, творчество. Финансовые дела и внутренние страхи идут рука об руку.

СТРЕЛЕЦ

Напряженные аспекты Венеры в начале августа могут вскрыть неудовлетворенность в сфере труда или бытовых условий. Возможны эмоциональные волны в работе: желание помогать, но усталость от отсутствия отдачи. Хорошо работать над расписанием, пересматривать привычки, запускать логичную структуру дел. Подходящий период для важных разговоров с членами семьи или любимым человеком, в том числе о финансах и близости. Отличное время для юридических вопросов, осмысленных бесед с партнером.

КОЗЕРОГ

С одной стороны — желание надежности, верности, настоящего взаимодействия, в котором можно отдохнуть душой. С другой — первые дни августа поднимают глубинные страхи: не вернется ли прошлое? Не повторится ли разочарование? Особенно остро это может ощущаться в диалогах с партнерами, близкими, или в профессиональных союзах. Могут возникнуть непростые разговоры, вопросы доверия, столкновение ценностей. Но это не разрушение, а момент кристаллической честности: что держит вас вместе? А что давно требует обновления?

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ВОДОЛЕЙ

Поворотный период в отношениях с миром и с собой. Ваша интуиция работает тонко, вы способны прояснить для себя эмоционально-финансовые связи, выйти на новый уровень искренности. На внешнем уровне неделя насыщена решением вопросов общего бюджета, кредитов, распределения обязанностей и ресурсов. Это хорошее время, чтобы привести в порядок образ жизни, питание, режим, эмоциональное состояние на работе. Все, что наполняет — оставить и приумножить. Все, что истощает — мягко отпустить и навсегда закрыть двери в прошлое.

РЫБЫ

Неделя похожа на начало красивой, но непростой внутренней повести. Начало августа может испытать на эмоциональную устойчивость. Встают вопросы ценностей, финансов, самооценки. Это может быть как внешняя ситуация (например, разногласия о деньгах), так и внутренняя неуверенность. Однако за этими внешними колебаниями стоит нечто большее: вы учитесь уважать себя в мелочах. И строить свою жизнь не на компромиссах, а на честности с собой. Неделя даст шанс настроить мост между разумом и чувствами, между собой и другими.