Что звезды нам пророчат: гороскоп на 28 марта - 3 апреля 2022 года

Главное событие недели – Новолуние в Овне 1 апреля в 08:24 по киевскому времени, которое станет отправной точкой нового созидательного этапа и продолжением конструктивных преобразований, начавшихся 21 марта 2022 года.

Меркурий движется по знаку Овна - транзит способствует улучшению памяти и работы мозга, появлению четкой, ясной информации в информационном пространстве. Резко активизируется общение, людям свойственно вступать в споры и отстаивать свою правоту, высказывать личное мнение, которое, в основном никого не интересует. Каждый занят своими делами, проблемами, решения принимаются быстро.

В течение недели поднимаются давние темы в отношениях, возникает необходимость выяснить то, о чем долгое время молчали. Также планетарные влияния помогают принять решение об оформлении официальных союзов, способствуют заключению долгосрочных контрактов.

Следует очень тщательно охранять то, что должно остаться в тайне – это касается отношений, денег, творческих проектов. Люди склонны оценивать друг друга по внешнему виду, критиковать, выносить конфликт в публичную плоскость.

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ОВЕН

Повышается творческая и интеллектуальная активность, желание писать, читать, общаться. Возможны новые интересные встречи или недалекие поездки. Благоприятный период для подписания документов, переговоров, озвучивания новых идей и любого вида творчества. Сосредоточенность на своих интеллектуальных устремлениях и самовыражении может помочь вам добиться более высоких уровней в профессиональной сфере. Новолуние в вашем знаке 1 апреля, откроет для вас новые горизонты, принесет положительные изменения.

ТЕЛЕЦ

Любое проявление положительных эмоций будет взаимным – вам рады, вас хотят видеть. Гармоничное душевное состояние у вас вызовут люди и ситуации, с которыми вы столкнетесь в повседневной жизни. Обстоятельства складываются благоприятно для продвижения своих интересов, решения финансовых вопросов, поиска новой работы. Переговоры пройдут гладко, совместные предприятия окажутся успешными. Активная социальная позиция поможет привлечь единомышленников к работе над творческими проектами.

БЛИЗНЕЦЫ

Период физической активности, достижения некоторых целей. Обстоятельства пробуждают в вас дух соперничества, поэтому многое удается. Осознанные, активные личности смогут произвести на окружа­ющих желаемое впечатление. Неделя благоприятна для принятия ответственных решений, кардинальных перемен – от смены работы до переезда в другую страну. Соединение вашего управителя – Меркурия с Новолунием 1 апреля, обеспечит подходящие условия для того, чтобы открыть новую главу вашей жизни.

РАК

Демонстрация своих талантов и способностей, приобретенных навыков будет успешной. Вашим знаком управляет Луна, поэтому Новолуние в Овне поможет сделать то, на что долго не решались. Постарайтесь 1 апреля составить план действий, заявите о себе, скажите о своих потребностях – найдутся партнеры, которые помогут вам сделать правильный старт. Большинство задач, бытовых проблем и повседневных хлопот будут разрешены во второй половине недели. При этом, будьте осторож­ны при обращении с острыми предметами, огнем.

ЛЕВ

Ваши действия во многом становятся импульсивными и не всегда продуманными. Жизнь заставляет вас находиться в центре событий, решать вопросы самостоятельно, держать под контролем все важные дела. Времени на романтику, семейные дела практически нет, т.к. приходится заниматься общественной деятельностью, развитием бизнеса, а также помогать нуждающимся. В это время вы получаете удовольствие от физической работы, в вас просыпается дух соперничества. Старания не пройдут даром – ваша жизнь изменится решительно в лучшую сторону.

ДЕВА

В этот период на первый план выступят повседневные дела и обязан­ности, связанные с вашей работой, коллегами или партнерами. Вероятно, вы окажетесь наиболее подходящим специалистом в своей профессиональной сфере, и вам придется заняться организа­цией коллективной деятельности, планированием в целом. Вы можете получить хорошие известия, связанные с новой работой, карьерой. Возрастает ваша популярность, вы получаете признание и, возможно, улучшится ваше материальное положение.

ВЕСЫ

Ваше внимание могут привлечь разнообразные творческие проекты, неординарные идеи. В эти дни совместные усилия с партнером или союзниками облегчат вашу работу, даже если ее трудно будет назвать приятной. Устремлённость к заветной цели, азарт, ваши смелые желания удивляют окружающих, имеют чёткое направление, возможность добиться прорыва в какой-то области деятельности. Равновесие, любовь и гармония со­храняются только в движении, в процессе физической активности, общественной работе.

СКОРПИОН

Вспышка страстей и обострение желаний, активность в отношениях с противоположным полом, привносят в повседневность яркие события. Энергия может быть направлена на материальный мир, на повышение своего благосостояния – результатом будете довольны, хотя не стоит ожидать быстрых результатов. Везение сопутствует в денежных вопросах, профессиональных делах, острота многих си­туаций снимается. Появляется возможность извлечь личную выгоду, приоб­рести что-то ценное и фундаментальное.

СТРЕЛЕЦ

Любая информация, которую вы получите в течение недели, в будущем окажется полезной, поможет решить материальные проблемы. Очень продуктивное время, особенно в вопросах долгосрочного планирования. Деньги, материальные блага – наиболее актуальные темы ближайшего периода. В личных отношениях наступает затишье – компромиссные решения найдены. Хорошее время для достижения взаимопонимания с детьми и ближними родственниками. Период глубоких преобразований, появляется возможность создать базу будущих успехов.

КОЗЕРОГ

Общению будет недоставать юмора и беззаботности, и даже самые мимолетные встречи станут серьезными, возможно полезными в долгосрочной перспективе. Соци­альные контакты, общественные дела - важные, но безрадостные. Если в этот период и воз­можны приятные моменты, они могут быть сопря­жены с новыми обязанностями. Все это в целом выглядит немного мрачно, но возможны и позитивные обстоятельства. Например, давние личные взаимоотношения могут перерасти в официальный союз или наконец-то будет достигнута стабильность.

ВОДОЛЕЙ

Время романтики, флирта, некоторого легкомыслия. Ощущение свободы, доверие в отношениях с любимым человеком, способствуют обретению внутреннего баланса. Хорошее время для самопознания, анализа своих чувств, отношений с родственниками, партнерами, коллегами. Вас может потянуть к тем, кто старше и опытнее вас, т.к. возникает сильное желание получить новые знания, исследовать серьезные темы. Могут сложиться обстоятельства, требующие от вас исключительной решимости, строгости, последовательности.

РЫБЫ

Окружающие люди оценивают вашу уни­кальность, физическую привлекательность и различные грани ва­шей личности. У вас появляется шанс обернуть сложившуюся не очень удобную ситуацию в свою пользу. С помощью эффектных жестов, своей психической силы и хитрости, вы легко можете произвести впечатление на нужных вам людей. В этот период можно и нужно лучше понять себя и изучить способы самосовершенство­вания. Партнер и его положение в обществе, сыграют главную роль в вашем стрем­лении добиться личных целей.

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