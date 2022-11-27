Что звезды нам пророчат: гороскоп на 28 ноября - 4 декабря 2022 года

Темы марта-апреля 2021 года могут снова стать актуальными. События в геополитической картине мира быстро меняются, вероятность кошмарных сценариев постепенно сводится к минимуму, и общий фон общественных настроений значительно улучшается. Последние дни ноября благоприятны для деловой активности, решения важных вопросов и укрепления своих позиций.

Вначале декабря ощущается стагнация по всем жизненным сферам, на некоторое время бизнес и производственные процессы приостанавливаются. С одной стороны, это помогает избежать ошибочных действий и сохранить ресурсы, т.к. в период стационарного Нептуна восприятие окружающего мира немного искажается. Но в психологическом аспекте период с 1 по 4 декабря достаточно непростой. В эти дни появляется множество ненужной информации, что ведет к неверным оценкам реальности, ложным умозаключениям и запутанным ситуациям.

Неделя благоприятна для объединения с другими людьми, сотрудничества и выстраивания общественных взаимоотношений, что поможет реализацией общих целей. Вполне вероятно, что те, с кем судьба вас сведет в течение недели, впоследствии станут вашими долговременными партнерами.

Больше об астрологии вы можете найти на YouTube-канале астролога Марины Скади (Марины Соколовой).

ОВЕН

Используйте всю имеющуюся у вас энергию, все накопленные знания и опыт, чтобы произвести максимальный эффект на коллег, партнеров, работодателей и достичь наивысшей результативности. Обратите особое внимание на материальные, финансовые результаты вашей деятельности: именно сейчас вы сможете найти пути для улучшения дел в этой области. Важно и то, какое впечатление вы производите на окружающих. Возможно, взаимная симпатия и дружба с представителями противоположного пола поможет вам в решении вопросов.

ТЕЛЕЦ

Будьте эффективны в командной работе, практичны, ничего не упускайте из виду. Коллектив может выдвинуть вас на лидерские позиции. Постарайтесь видеть в каждой проблеме, которая возникает на вашем пути, потенциальную возможность самоутверждения, источник ценного опыта. Многое будет зависеть от вашей личной психологической силы, обаяния и умения привлечь других людей на свою сторону. Не жалейте сил, используйте все доступные средства и постарайтесь получить как можно более высокую оценку.

БЛИЗНЕЦЫ

Необходимость менять планы и невозможность спланировать время, выбивает из колеи. Не поддавайтесь сомнениям и страху - проявите серьезность, мудрость, не играйте в честолюбие, а просто почувствуйте, что вы способны добиться многого, и тогда успех в скором времени вам обеспечен. Впереди - очень важный и ответственный период вашей жизни, поэтому сейчас желательно избавиться от всех дел и взаимоотношений, которые просто вытягивают из вас силы и энергию, ничего не давая взамен.

РАК

Визуализируйте свои идеалы, мобилизуйте весь свой творческий потенциал, и вы сможете завершить дела с максимальной эффективностью. В течение недели вы сможете подвести первые итоги своих достижений и наметить новые перспективы. Будьте честолюбивы и верьте в успех, в полной мере используйте свое влияние на окружающих. Постарайтесь сделать как можно больше именно сейчас, создать мощный импульс вперед, который позволит вашему замыслу просто двигаться по инерции, когда настанут более трудные времена.

ЛЕВ

Важная неделя для вас и то, чем вы занимаетесь сейчас, будет поддержано всем опытом и всеми ресурсами предшествующих месяцев. Лучше немного замедлить темп и оглянуться: как бы не оставить на обочине что-то действительно важное, не остаться без поддержки. Несмотря на всю доступную для вас сейчас силу и влияние, может быть выгоднее пойти на компромисс и привлечь на свою сторону сильных союзников. Хорошее время заняться подготовкой к новому крупномасштабному проекту или бизнесу.

ДЕВА

Сейчас не самое результативное время с точки зрения работы и финансов, если только вы не заняты чисто творческим делом, но зато, общаясь с окружающими, загораясь различными идеями, вы обеспечиваете себе запас энергии и энтузиазма на многие месяцы. Полезны поездки, командировки, курсы повышения квалификации и семинары по специальности. Неплохо также обсудить предстоящие задачи с коллегами и партнерами, ваши слова сейчас будут звучать особенно доступно и убедительно.

ВЕСЫ

Вас ожидают перемены, поездки и большое количество разнообразных дел. Будьте готовы к тому, что ваши планы на будущее изменятся. У вас есть возможность создать нечто очень надежное, долговечное, то, что потом будет служить вам опорой в течение многих лет. Кроме того, если сейчас вы примете на себя повышенную ответственность, то вскоре получите возможность подняться вверх по карьерной лестнице. Это хорошее время, чтобы заниматься рекламой своего бизнеса, вкладывать средства в развлечения и путешествия, привлекать финансовые ресурсы других людей.

СКОРПИОН

В вашем проекте обнаружатся какие-то слабые места, и их придется срочно ликвидировать, а заодно перепроверять и все остальное. Будьте гибкими, учитесь приспосабливаться к новым условиям, какими бы они ни были, не тратьте время и нервы на напрасные споры. И в этом случае, ваши успехи будут еще более впечатляющими. Не пренебрегайте мнением коллектива, предпримите шаги для того, чтобы сделать его благосклонным. Возможно, вам следует организовать сообщество тех, кто искренне интересуется вашей деятельностью и может помочь вам стать более популярным и влиятельным.

СТРЕЛЕЦ

На фоне в целом успешных и очень важных предыдущих месяцев вашей жизни, эта неделя воспринимается как период торможения, замедления, внутренних сомнений. Возможно, сомнения могут быть просто результатом вашего сложного эмоционального состояния. В любом случае сейчас полезно сделать паузу, отдохнуть от дел, приостановить свой неудержимый порыв к достижениям. Очень хорошую поддержку вам окажет путешествие по местам силы, посещение монастыря или отдых в уединенном месте.

КОЗЕРОГ

Вы достигаете пика своего авторитета и способности влиять на ситуацию, так постарайтесь оправдать оказанное вам доверие. Смело берите на себя руководящую роль и масштабные ответственные задачи, разумно распоряжайтесь совместными ресурсами и общими финансами. Возможно, вам предложат особенно сложную задачу в качестве испытания. Помните, что важно не то, как много работы вы взвалите лично на себя, а то, насколько успешно вы сможете организовать ее исполнение другими людьми.

ВОДОЛЕЙ

Публичные личности и представители творческих профессий имеют шанс значительно повысить свою популярность. Впереди вас ждет много нового и интересного. Избавьтесь оттого, что не дает вам сделать шаг вперед. Направьте энергию на достижение поставленных перед вами целей. И уже к концу декабря вы сможете увидеть плоды ваших трудов. Не позволяйте лени и медлительности стоять у вас на пути. Не слушайте никого, ибо вы являетесь лучшим своим советчиком и попутчиком на этом не легком, но интересном пути.

РЫБЫ

Обратите все свое внимание в будущее: прошлые дела и сомнения лишь отнимут у вас энергию, которая сейчас необходима для продвижения вперед. Начните делать то, о чем давно мечтали. Вашей энергии хватит на любое большое дело. Используйте ваше честолюбие, обаяние и шарм. Не перекладывайте дела на "потом". Ибо предпринять какое-либо действие нужно "здесь и сейчас". Будьте самими собой, не бойтесь подчеркнуть свою индивидуальность и уникальность, оригинальность и способность к творчеству.

Читайте также: