Что звезды нам пророчат: гороскоп на 28 октября - 3 ноября 2024 года

Напряженные аспекты планет создают определенную динамику, которая может вызывать как внутренний, так и внешний дискомфорт. На этом фоне эмоциональные переживания могут стать более интенсивными. Это время погружения в себя, переосмысления, анализа и трансформации.

В первой половине недели Венера и ретро Сатурн "конфликтуют" между собой, поднимают на поверхность нерешенные проблемы. Под воздействием этих сложных энергий многие люди становятся более чувствительными к внешним раздражителям. Многие люди ощущают себя более уязвимыми, им сложнее контролировать свои эмоции, настроение может резко меняться без видимых причин.

Добавит неприятностей и создаст ситуацию неопределенности оппозиция Меркурия с ретро Ураном. Тревожность, общее ощущение нестабильности, физическое истощение и стресс, не способствуют продуктивной деятельности, поэтому лучше запланировать на эту неделю дела и работу, которые не требуют повышенных нагрузок и ответственной интеллектуальной работы.

Единственный более-менее благоприятный день – четверг. 31 октября Меркурий в гармоничном аспекте с ретро Нептуном помогает расслабиться, утихомирить все бури и противоречия.

1 ноября новолуние в Скорпионе приносит энергию начинаний и осознания поможет лучше ориентироваться в водовороте событий этой недели.

С 1 по 3 ноября оппозиция Марса и Плутона формирует условия опасности, кризисов и воинственности. Люди более склонны к необдуманным поступкам и рискам. Энергетическое напряжение как будто бы подталкивает к действию, даже если ситуация требует больше осмотрительности. Необходимо соблюдать максимум осторожности в эти дни!

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ОВЕН

Лучшее, что можно сделать – полностью погрузиться в организационные процессы, где необходимо навести порядок. Ни в коем случае не реагируйте на провокации! При правильном использовании энергии вы можете действительно свернуть горы, особенно если этого будут требовать обстоятельства. Серьезные проблемы ожидают бизнесменов, чьи интересы связаны с зарубежными инвесторами. Сотрудничество с коллегами из других городов или стран развиваются с переменным успехом.

ТЕЛЕЦ

В профессиональной сфере что-то по-прежнему требует обсуждения и договоренностей. Давние коллеги могут проявить себя не с лучшей стороны, и это может свести на нет возможности эффективного сотрудничества. Могут возникнуть проблемы с коммерческой недвижимостью, имуществом, землей. Главным достижением на профессиональном поприще можно считать получение признания от руководства. Новые деловые связи, завязанные в это время, помогут вам в далекой перспективе.

БЛИЗНЕЦЫ

Если располагаете некоторым капиталом, обязательно вложите в жилую или коммерческую недвижимость. Ваши доходы в этот период будут стремительно расти, но остерегайтесь необдуманных расходов на развлечения и покупку дорогих, но непрактичных вещей. Основные события будут происходить в семейных парах. Одиноким людям звезды обещают интересные знакомства, которые перерастут в бурный роман. Поэтому не сидите дома, отправляйтесь на вечеринку или зарегистрируйтесь на сайте знакомств.

РАК

Люди семейные будут рады успехам детей, не исключена совместная поездка, объединяющая всех членов семьи. Кто-то займется переездом или ремонтом. Влюбленные испытают множество приятных моментов благодаря гармоничному влиянию планет. Отношения с дальними родственниками укрепятся после долгих лет разлуки. Ваше здоровье сейчас неуязвимо. Однако старайтесь все-таки беречь себя от стресса: из-за перенапряжения возможна бессонница. Водные процедуры, массаж и спорт помогут нормализовать эмоциональное состояние.

ЛЕВ

Вас можно поздравить – неделя ожидается благоприятной. Энергетический подъем, хорошее настроение и удача – ее главные подарки. Вы настоящие везунчики сейчас, но удача изменчива, поэтому ловите шанс, чтобы успеть сделать как можно больше. Период подходит для решения задач, требующих благосклонности официальных инстанций. Благодаря своему упорству и терпению вы сможете неплохо заработать. Продвижение по службе возможно, если вы наберетесь смелости и попросите у руководства повышения.

ДЕВА

Финансовое положение улучшится, и эта позитивная тенденция получит продолжение в ноябре. Доходы растут, а расходы останутся на прежнем уровне, что будет еще одним подарком недели. Можете не сомневаться – начальство отметит все ваши заслуги и усердие. Если вы без работы, соглашайтесь на любую подработку, чтобы проявить свои способности и найти новых клиентов. Большая недели будет очень динамичным периодом, однако не исключены негативные ситуации, которые помешают осуществлению задуманного.

ВЕСЫ

Основная задача этой недели – нормализация отношений с деловыми партнерами. И в первую очередь речь идет о коллегах из других городов или стран, связи с которыми были нарушены в августе, сентябре этого года. На этот раз ситуация выглядит более понятной и более решаемой, хотя для полного урегулирования, видимо, придется привлечь посредников, сторонников и единомышленников. Предпринимателям и начальникам придется заниматься еще и организационной, хозяйственной работой.

СКОРПИОН

В личной сфере будьте готовы к неожиданным сюрпризам разного рода. Одинокие люди могут неожиданно для себя завести бурный роман, и он не будет похож на обычную интрижку: чувства затронут сердце. К чему все это приведет, покажет время, но шансы на яркое продолжение есть. Это хорошо для тех, кто свободен и не связан обязательствами с другими людьми. Однако тех, кто уже имеет пару, ждет мучительный выбор, поскольку новая любовь перевернет все с ног на голову.

СТРЕЛЕЦ

У многих активизируются связи со старшими родственниками, возможны поездка, встречи с родней, проживающей в другом городе или в другой стране. При появлении на горизонте нового парня или девушки не бросайтесь в омут с головой и не спешите влюбляться. Проявите выдержку, разберитесь в качествах человека и раскройте его потенциал. У карьеристов никаких серьезных перемен в личной жизни пока не предвидится, но вы будете ощущать предчувствие приятных событий.

КОЗЕРОГ

Активная и относительно миролюбивая неделя. Как ни крути, а худой мир все же лучше доброй ссоры. Люди семейные будут рады успехам подросших детей, в делах которых идет благоприятная полоса. Если вы в поиске своего идеального партнера, обратите внимание на коллегу по работе, с которым вас связывают приятельские отношения. Трудности ожидаются в деятельности специалистов, связанных с заграничными делами, поездками, сотрудничающих с иностранными партнерами.

ВОДОЛЕЙ

Сейчас хорошее время, чтобы что-то изменить ради своей карьеры. Вам предстоит принять важное решение – оставаться трудиться на старой работе или рискнуть всем, чтобы начать свое автономное дело. Творческие люди смогут начать новый проект, который принесет в скором будущем хорошую прибыль. Женщинам звезды советуют творческие профессии или фриланс в качестве заработка. Возможно обустройство производственных помещений, начатое в недавнем прошлом.

РЫБЫ

Финансовое положение сейчас недостаточно устраивает вас, но деньги будут приходить в нужном количестве. Транжирство усугубляет проблему, поэтому научитесь планировать бюджет. Многие представители знака могут захотеть сменить место работы или даже род деятельности. Служащий сможет улучшить свои позиции – его усердие непременно отметит начальство. Стоит обратить самое пристальное внимание на любовные взаимоотношения, поскольку эта сфера еще долго может находиться в "зоне турбулентности".

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