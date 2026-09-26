Гороскоп на 28 сентября - 4 октября 2026 года / © Associated Press

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Неделя начинается значимой переменой: в 05:49 (gmt+3) завершается длительный транзит, продолжавшийся почти полтора месяца, — Марс переходит из Рака в знак Льва. Осторожная, эмоциональная, домашняя энергия последних недель сменяется яркой, уверенной, творческой напористостью, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Именно во Льве Марс начнёт свою ретроградную петлю 6 ноября 2026 года, которая продлится до 9 июня 2027 года, — а значит, всё, что происходит сейчас, в момент входа Марса во Льва, закладывает тему для этого длинного будущего цикла.

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В тот же день, 28 сентября, Солнце образует тригон с ретроградным Ураном, принося лёгкие, приятные неожиданности — свежие идеи, удачные совпадения, ощущение, что перемены происходят сами собой, без сопротивления. Хороший момент, чтобы довериться внезапному вдохновению.

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30 сентября в 14:44 Меркурий входит в знак Скорпиона — после лёгкой, дипломатичной атмосферы Весов мышление становится более пытливым, проницательным и сосредоточенным на сути вещей. Разговоры теряют поверхностность, появляется желание докопаться до истины, разобраться в скрытых мотивах — своих и чужих.

Первые дни октября приносят напряженный и опасный энергетический фон:

1 и 2 октября Марс образует квадрат с Меркурием — аспект может проявиться как раздражительность в словах, поспешные высказывания или споры, вспыхивающие быстрее, чем успеваешь подумать. Стоит сдерживать первый импульс ответить резко.

Со 2 по 4 октября Марс в оппозиции с ретроградным Плутоном — один из самых напряжённых аспектов периода, способный обострить скрытые конфликты, борьбу за власть или контроль в отношениях и делах. Возможны ситуации, где кажется, что кто-то тянет одеяло на себя, — важно не втягиваться в противостояние ради самого противостояния.

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4 октября ретроградный Сатурн образует оппозицию с Солнцем — день, который может принести усталость и даже проявления хронических заболеваний, а также препятствия или необходимость принять ограничения там, где хотелось действовать свободно.

Овен

Неделя начинается с ощутимого прилива энергии и желания действовать смело. Направьте его на конкретное дело, а не на доказательство собственной правоты в спорах. К середине недели возможны трения с окружающими, особенно если кто-то попытается диктовать вам условия или ограничивать вашу свободу действий — раздражение в такие моменты будет расти быстро, и важно не дать ему выплеснуться в резких словах, о которых потом придётся жалеть. К концу недели полезно сделать паузу и трезво оценить, где вы потратили энергию впустую.

Телец

Первые дни недели благоприятны для новых идей и вдохновляющих встреч — возможно, кто-то предложит интересную возможность или поделится информацией, которая расширит ваш взгляд на привычную ситуацию. Хорошее время слушать и впитывать новое, не спеша с выводами. Однако ближе к выходным вероятны финансовые или ресурсные вопросы, требующие терпения — не всё решится так быстро, как хотелось бы, и придётся смириться с тем, что некоторые процессы просто нельзя ускорить силой воли.

Близнецы

Неделя начинается легко: общение даётся свободно, идеи находят живой отклик, а разговоры приносят удовольствие и лёгкость. Но постепенно, ближе к середине недели, тональность общения может измениться — разговоры становятся более острыми и напряжёнными. То, что сказано в порыве раздражения, способно надолго испортить отношения, даже если позже вы сами не будете согласны с тем, что наговорили. Лучше сделать паузу перед ответом, чем потом извиняться и пытаться загладить неловкость.

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Рак

В начале недели чувствуется приятный подъём и желание двигаться вперёд. Но к середине недели домашние или семейные вопросы могут потребовать больше внимания и терпения, чем ожидалось, — возможно, кто-то из близких проявит упрямство или ситуация потребует больше времени на решение, чем вы рассчитывали. Иногда лучше отступить, взять паузу и вернуться к разговору позже, когда эмоции немного улягутся. К концу недели ситуация постепенно проясняется, если вы дадите ей время, а не будете форсировать события.

Лев

Энергия недели напряженная, но ее можно направить в свою пользу, принося уверенность, творческий подъём и желание проявить себя ярче обычного. Это хорошее время для того, чтобы заявить о своих планах, начать новый проект или просто позволить себе быть заметным без лишней скромности. Но остерегайтесь конфликтов из-за желания быть в центре внимания или настоять на своём во что бы то ни стало — гордость может обойтись дороже, чем кажется в моменте, особенно если речь идёт об отношениях с близкими людьми.

Дева

Первая половина недели подходит для планирования и полезных разговоров. Используйте это время, чтобы разобраться с делами, требующими внимательности. Однако ближе к выходным вероятны недопонимания или споры, — возможно, кто-то воспримет вашу прямоту как критику, хотя вы не вкладывали в неё негативного смысла. Проверяйте информацию дважды, прежде чем делать выводы или принимать решения, — в эти дни легко ошибиться в деталях или неверно истолковать чужие слова.

Весы

Неделя начинается вдохновляюще — вы обретаете ресурсы для того, чтобы двигаться вперёд по выбранному пути. Хорошее время для того, чтобы окончательно оформить решения, которые давно созревали внутри вас. Но к середине недели возможна внутренняя или внешняя борьба за баланс между собственными желаниями и ожиданиями других людей — кто-то из окружения может настаивать на своём варианте развития событий, отличном от вашего. Не бойтесь отстоять свою позицию, но делайте это мягко, без излишней резкости.

Скорпион

Постарайтесь направить накопившуюся силу в творческое русло — туда, где она может дать рост, вдохновение и новые формы самовыражения. Не тратьте её на выяснение отношений: сейчас любые диалоги требуют особой мягкости, бережности и уважения к чувствам — вашим и чужим. Возможно напрядение в рабочих вопросах — то, что долго копилось внутри вас или окружающих, может проявиться внезапно и достаточно остро. Лучше проговорить проблему сразу, как только замечаете первые признаки недовольства, чем позволить ей разрастись до серьёзного конфликта.

Стрелец

Неделя начинается с оптимизма и желания расширить горизонты — появляются новые идеи, интересные предложения или планы, связанные с обучением, путешествиями или новым опытом. Однако к середине недели возможны трения из-за разных взглядов на одну и ту же ситуацию — не всем стоит доказывать свою правоту, особенно если собеседник явно не готов менять точку зрения. Возможно, какие-то планы потребуют больше времени и усилий, чем вы изначально рассчитывали. Не отказывайтесь от цели, просто скорректируйте темп движения к ней.

Козерог

Появляется ясность в приоритетах, а также реальный план того, чтобы методично двигаться к намеченным целям. Используйте это состояние, чтобы взяться за задачи, требующие концентрации и последовательности. Но ближе к выходным возможны препятствия, — работа продвигается медленнее, чем хотелось бы, а обстоятельства словно испытывают вас на прочность. Это не повод опускать руки — терпение сейчас работает на вас больше, чем спешка, и то, что кажется застоем, на самом деле часть необходимого процесса.

Водолей

Неделя стартует легко, с новыми идеями и приятными неожиданностями — возможно, кто-то удивит вас интересным предложением или неожиданной новостью, которая открывает свежий взгляд на привычную ситуацию. Но к середине недели возможны споры из-за принципиальных разногласий с близкими или коллегами. Сохраняйте гибкость — не всё требует немедленного и жёсткого решения, иногда лучше временно отложить спорный вопрос, чем упорствовать в конфликте. Продолжайте движение маленькими, но уверенными шагами!

Рыбы

Начало недели вдохновляет на творчество и мечты. Однако ближе к выходным реальность может потребовать более трезвого взгляда на вещи — не всё, что кажется правильным или многообещающим, окажется таковым при ближайшем и более внимательном рассмотрении. Доверяйте фактам больше, чем эмоциям в эти дни, особенно если речь идёт о важных решениях, связанных с деньгами или отношениями. Постарайтесь совместить свою природную интуицию с трезвой проверкой реальности — так вы избежите разочарований.

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