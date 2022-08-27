Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 августа - 4 сентября 2022 года

Неделя с 29 августа по 4 сентября будет относительно спокойной, по сравнению с предыдущими месяцами – июлем и августом 2022. Период растущей Луны способствует деловой активности, долгосрочного планирования, решения социальных вопросов и защиты общественных интересов.

В течение недели можно добиться желаемого при общении с людьми, во время поездок, командировок и обучения. Эффективна любая посредническая и коммерческая деятельность, легче устанавливать нужные связи и договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве, получать информацию и необходимые документы.

Концентрация на поставленной цели и динамичные действия, помогут осуществить самые амбициозные проекты. Планетарные влияния способствуют умственной и творческой деятельности, а также принятию быстрых решений всех видов.

Неделя благоприятна для любых контактов, которые будут основываться на разуме. В этот период возможно познакомиться с кем-нибудь, кто будет очень полезен в будущем. Приобретенные новые знания помогут найти ответы на сложные задачи и выйти из запутанных ситуаций. Учет экономической ситуации, смелость и практичность в делах, будут способствовать новым начинаниям и улучшению материального положения.

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ОВЕН

Время реализации проектов, конструктивных решений многих задач. Ваши инициативы будут оценены по достоинству. Используйте предлагаемый шанс на удачу, даже если присутствует риск (разумеется, в здравых пределах). Молниеносные действия и быстрая, направленная к цели приспособляемость к сложившимся условиям, заключает в себе наилучшие предпосылки для материального успеха. Период подходит для налаживания отношений и устранения противоречий с родственниками и ближним окружением.

ТЕЛЕЦ

Хороший период для проведения рискованных сделок, вкладывания ресурсов в долгосрочные проекты, дорогостоящих покупок. Подвижность, напористость в продвижении своих интересов, необычная активность, привлекает внимание окружающих, особенно представителей противоположного пола. В течение недели хорошие возможности для налаживания отношений с членами семьи, приятелями и соседями. Хороший период для интенсивных работ по дому, для обсуждения семейных планов, решения насущных проблем.

БЛИЗНЕЦЫ

Окружающие вас люди отмечают вашу высокую работоспособность и прекрасный внешний вид. Подходящее время для поиска работы или начало трудовой деятельности на новом месте, а также серьезных разговоров с руководством и поиска поддержки среди вышестоящих должностных лиц. Ум становится острым и проницательным, поэтому вам под силу извлечь максимум пользы из любой ситуации. Заявляйте о своих интересах, продвигайте идеи, озвучивайте волнующие темы – вас услышат и окажут необходимую помощь.

РАК

Спокойная неделя, как на работе, так и дома - жизнь идет размеренной чередой, без каких-то либо сюрпризов. Хорошие взаимоотношения с коллегами и деловыми партнерами, способствуют эффективной работе. Обстоятельства складываются благоприятно для сделок купли-продажи, а также получения практической выгоды в любых жизненных сферах. Расставьте приоритеты. Используйте это время для самых важных дел, ориентируйтесь на собственные интересы и тогда все у вас получится, так, как вы хотите.

ЛЕВ

В течение недели обстоятельства заставляют вас заниматься организационными вопросами, распределять ресурсы, заниматься очень ответственной работой и создавать финансовую стабильность. Прекрасная возможность подняться вверх по карьерной лестнице, занять более высокое социальное положение и закрепиться на достигнутом уровне. Избыток ментальной энергии, красноречие и хорошая концентрация, способствует правильным решениям, учебе, переговорам с трудными людьми.

ДЕВА

Повышается ваша конкурентоспособность, усиливаются практические ментальные способности. Период возможностей, эффективной коммуникации с сотрудниками, партнерами, административными работниками. Но успех во многом зависит от подавления собственного беспокойства и убедительности в речи. Благоприятное время для личных взаимоотношений, планирования будущего с любимым человеком, начала совместного проживания или знакомства с родственниками избранника, помолвки.

ВЕСЫ

Начинается череда событий, которые будут касаться партнерских отношений, как в личной, так и в деловой сфере. Много разговоров вокруг дел супруга или партнеров по бизнесу. В течение недели происходит осмысление взаимоотношений с окружающими, меняются способы воздействия на массы, аудиторию. Вы будете заняты глубокими размышлениями, оттачиванием манеры выражения своих талантов и способностей, определением своего места в обществе, в тех или иных взаимоотношениях.

СКОРПИОН

Успешны коллективная деятельность, совместные проекты, участие в общественных мероприятиях. Ваши интеллектуальные способности и деловая хватка будут оценены по достоинству, вами могут заинтересоваться и предложить хорошие условия в новой профессиональной сфере. Все шансы и возможности занять позицию лидера, т.к. вам становятся понятны интересы и мотивы поведения других людей. Также будьте готовы к дискуссиям с конкурентами, экспертами различных областей жизнедеятельности.

СТРЕЛЕЦ

Будни насыщены активной перепиской, разговорами, мероприятиями, целью которых является обмен мыслями, мнениями с коллегами, единомышленниками, супругом. Возможно возникновение разногласий и споров, но это не должно навредить совместным предприятиям и рабочим процессам. Хорошее время для того, чтобы прорекламировать себя или выставить результаты своего труда напоказ. Если долго не получалось сдвинуть какое-либо дело с неподвижной точки, наконец-то, вам это удается.

КОЗЕРОГ

Опрометчивые связи, сложности взаимопонимания с окружающими людьми, могут стать причинами неудач в изначально перспективных проектах. Сейчас не самое подходящее время ставить свои условия и слишком упорно продвигать свои интересы. Старайтесь решать волнующие вас вопросы через посредников и будьте готовы к необходимости в чем-то уступить, чтобы потом получить большее. Неделя благоприятна для неспешной индивидуальной деятельности, удаленной работы, размышлений в уединении.

ВОДОЛЕЙ

Благоприятное время для переговоров, выступлений, проведения онлайн мероприятий. Вам удается ярко и живо выражать свои мысли, комментировать происходящие процессы и формировать общественное мнение. Старайтесь спокойнее реагировать на все ментальные раздражители, на провокаторов, пытающихся вывести вас из себя. Спокойно относитесь к необязательности других, но к себе стоит проявить бескомпромиссную строгость: никаких опозданий, иначе можете испортить самое безупречное впечатление о себе.

РЫБЫ

Период существенного переосмысления жизненных процессов, а также своего стиля поведения и общения. Обстоятельства заставляют меняться в профессиональной сфере, получать дополнительные знания, повышать уровень своей квалификации. Возможно, пришло время кардинально изменить свою жизнь: уйти с бесперспективной работы, переехать в другой город или страну. Успешны контакты с финансовыми и административными органами, разговоры с влиятельными людьми с целью получения помощи.

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