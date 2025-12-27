Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 декабря-4 января

Гороскоп на 29 декабря-4 января / © Associated Press

Неделя с 29 декабря по 4 января проходит под напряжёнными аспектами Меркурия и завершается мощной кульминацией месяца: под давлением Сатурна, туманом Нептуна и формирующимся стеллиумом (Солнце-Венера-Марс) в Козероге. Мы проходим через этап, который требует устойчивости, ясности и глубокой собранности, чтобы войти в новый год с более чёткими намерениями и прочными опорами, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

29 и 30 декабря Меркурий образует квадратуру с Сатурном, и эти дни словно требуют остановиться, пересмотреть планы и признать то, что давно нуждается в структурировании. Мы сталкиваемся с реальностью без украшений: сроки, обязательства, ответственность — всё это выходит на первый план, заставляя мыслить структурно и говорить честно.

Но уже 31 декабря и 1 января Меркурий формирует квадратуру с Нептуном, и энергия резко меняется: логика растворяется в тумане эмоций, интуиции и ожиданий. В эти дни легко заблудиться в мечтах, идеализировать будущее или услышать то, что хочется, а не то, что есть.

Со 2 января Меркурий входит в знак Козерог, и мышление концентрируется. После декабрьских туманов и эмоциональных перегрузок приходит время структурировать идеи, расставлять приоритеты и говорить прямо. Этот транзит делает нас более прагматичными: слова становятся точнее, решения — взвешенными, а планы — реалистичными.

Кульминация месяца наступает в первые дни января, когда соединяются Солнце, Марс и Венера в Козероге — энергия, которая окончательно оформится и будет влиять на нас до середины месяца. Это редкая концентрация силы, воли и созидательного импульса. Она словно выстраивает внутренний каркас нового года: мы чувствуем, что готовы не просто мечтать, а действовать, строить, укреплять и воплощать.

Стеллиум личных планет в Козероге даёт ясность целей, устойчивость намерений и способность довести задуманное до результата. Неделя завершается ощущением внутреннего взросления: мы выходим из декабрьских туманов с чётким пониманием того, что действительно важно, и с готовностью шагнуть в новый цикл уверенно и осознанно.

ОВЕН

Неделя заставляет вас замедлиться и трезво взглянуть на планы. Обстоятельства требуют дисциплины, но напряженные аспекты Меркурия с Сатурном и Нептуном могут вносить путаницу в договорённости. С 1 января формирующийся стеллиум в Козероге включает амбиции — вы чувствуете, что готовы строить долгосрочные проекты, укреплять свой статус, двигаться вперед без промедления.

ТЕЛЕЦ

Вы ощущаете, как старые сомнения постепенно уходят, а на их место приходит уверенность в выбранном пути. Квадратуры Меркурия могут вскрывать вопросы доверия и финансов, но стеллиум в Козероге с вашим управителем — Венерой, даёт устойчивость и желание расширять горизонты — учиться, путешествовать, планировать будущее. Также неделя благоприятна для налаживания личных взаимоотношений.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас неделя ментально насыщенная, но также присутствует и много информационного мусора. Меркурий — ваш управитель — проходит через два сложных аспекта. Под их влиянием возможны недопонимания, задержки, эмоциональная туманность. Но со 2 января в Меркурий в Козероге помогает собрать волю в кулак и заняться серьёзными вопросами — финансами, обязательствами, стратегией. Именно это даёт ощущение внутренней опоры и контроля над процессами.

РАК

Отношения становятся главной темой недели. Напряженные аспекты планет могут вызывать недосказанность или напряжение в диалогах, но стеллиум в Козероге во второй половине недели укрепляет партнёрские связи и помогает выстроить честные, зрелые договорённости. Вы чувствуете, что пора определиться, кто идёт с вами дальше. К выходным удается достичь психологического комфорта, и вы начинаете мыслить не импульсами, а перспективой.

ЛЕВ

Работа и здоровье выходят на первый план: неделя требует больше собранности, чёткого режима и внимательного отношения к своему здоровью, режиму труда и отдыха. В этот период легко переоценить возможности или дать лишние обещания, поэтому важно держать фокус и не распыляться. Концентрированная энергия начала года помогает выстроить новый ритм, навести порядок в делах и заложить прочную основу для продуктивного января.

ДЕВА

Ваша творческая энергия может сталкиваться с сомнениями или критикой — внутренней или внешней. Но стеллиум в Козероге даёт мощный импульс вдохновения, структурирует идеи и помогает превратить задумки в реальные проекты. В личной жизни — возможность достичь ясности и стабильности. Это идеальный период, чтобы выстроить стратегию на год, оформить важные документы, продумать шаги к целям и навести порядок в делах.

ВЕСЫ

Дом, семья и ваше эмоциональное пространство становятся главными темами недели. Могут всплывать старые вопросы или недосказанности, которые давно ждали ясности, — и теперь приходит время расставить всё по местам. Сильная, собранная энергия начала года помогает навести порядок в доме, укрепить отношения и выстроить здоровые границы. Вы создаёте фундамент для спокойного и устойчивого старта нового цикла.

СКОРПИОН

В начале периода важно быть особенно точной в словах и формулировках, чтобы избежать недопониманий и лишних эмоций. Местами может ощущаться туманность в коммуникациях, поэтому лучше перепроверять информацию и не спешить с выводами. Но к концу недели включается собранная, стратегичная энергия, которая помогает мыслить ясно, принимать взвешенные решения и выстраивать долгосрочные планы.

СТРЕЛЕЦ

Неделя насыщена разговорами, переговорами и внутренними инсайтами. Финансовые и ресурсные вопросы выходят на первый план, заставляя внимательнее пересмотреть траты, планы и приоритеты. В начале периода возможны сомнения или необходимость уточнить детали, но к концу недели включается более собранная, прагматичная энергия, которая помогает укрепить материальную базу и выстроить зрелый, продуманный подход к деньгам.

КОЗЕРОГ

Вы — главный герой ближайшего периода. Стеллиум в вашем знаке собирает вашу силу, волю и ясность в единую направленную линию, позволяя действовать уверенно и без лишних сомнений. Квадратуры Меркурия в первой половине недели могут слегка тормозить процессы, но они же помогают вам увидеть, что требует доработки. Вы входите в новый год с ощущением внутреннего стержня и готовности к большим шагам.

ВОДОЛЕЙ

На поверхность поднимаются вопросы личных границ, усталости и старых обязательств, которые давно требуют завершения. Энергия начала года помогает закрыть незаконченные циклы, отпустить лишнее и подготовиться к мощному внутреннему обновлению, которое проявится позже в январе. Происходящее вокруг способствует осознанию, что пора действовать осознанно и практично. Главное — меньше суеты, больше смысла и чётких шагов.

РЫБЫ

Ваша интуиция усиливается, но в начале недели возможны эмоциональная туманность и путаница в планах, поэтому важно перепроверять информацию и не спешить с выводами. Постепенно включается более собранная, стратегичная энергия, которая помогает выстроить ясный курс, опереться на друзей, единомышленников и долгосрочные цели. Вы чувствуете, что пора собирать команду, укреплять связи и двигаться вперёд более осознанно и согласованно.