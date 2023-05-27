Что звезды нам пророчат: гороскоп на 29 мая - 4 июня 2023 года

Для многих людей это будет простая и легкая неделя, поскольку формируются благоприятные обстоятельства для достижения целей, решения имущественных и финансовых вопросов. Взаимоотношения с иностранцами развиваются гармонично, адаптация за рубежом или обращение в официальные инстанции, удается без особого труда и внешнего сопротивления.

Подходящее время для обращения за юридической помощью и защитой, долгосрочного планирования, переезда, начала длительного путешествия. Соединение Юпитера с Восходящим Лунным Узлом и растущая Луна способствуют накоплению ресурсов, восстановлению, устойчивому положению на работе, социальному возвышению. Не упускайте шанс решить самые волнующие вопросы!

4 июня полнолуние в Стрельце в 06:41 по киевскому времени открывает множество возможностей, помогает в короткие сроки преодолеть кризисную ситуацию и обернуть ее в свою пользу. Благодаря накопленному опыту, можно значительно повысить уровень дохода, найти более высокооплачиваемую работу, сделать рывок в профессиональной сфере. Однако, необходимо заявлять о себе, искать лучшее, а не сидеть в сторонке и ждать, когда заметят ваш талант.

В течение недели можно преуспеть в политике, общественной деятельности, преподавании, любом бизнесе за рубежом. Удача и везение сопутствует смелым и активным людям, уважающим традиции, культурные ценности и религиозные убеждения.

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ОВЕН

Благоприятная неделя, вы можете полностью доверять своей интуиции, а общение с противоположным полом будет легким и плодотворным. Планетарные энергии этого периода, подтолкнут вас к новым начинаниям и свершениям. Недавно начавшийся транзит Марса по Льву раскроет ваши бойцовские качества и придаст уверенности в отстаивании своих интересов. Не сдерживайте порыв записаться на курсы повышения квалификации или начать физические тренировки и не позволяйте себе поддаться лености в эти замечательные выходные.

ТЕЛЕЦ

Подходящее время для монотонной деятельности и рутинной работы, поэтому сейчас лучше всего приступить к своим рабочим обязанностям с удвоенной энергией. Если в течение недели вам не хватает энергии, значит пришло время отпустить что-то тяготящее вас, завершить дела и не только не начинать новых, но даже ничего не планировать. Думайте об очищении организма, пейте больше чистой воды, меньше ешьте и ложитесь спать пораньше. Силы вам очень скоро понадобятся, т.к. в июне у вас начинается новый интересный и продуктивный цикл активности.

БЛИЗНЕЦЫ

Подходящее время для занятий духовными практиками, оздоровительными упражнениями, самопознанием. Это поможет сконцентрироваться, взвесить все «за и против», после чего придет четкое понимание того, что нужно сделать для достижения целей. Вы станете более интересными и содержательными в общении, с легкостью будете заводить новые контакты и поддерживать старые. При этом возникает сильная тяга к переменам и творчеству, возникнет непреодолимое желание что-либо изменить в жизни.

РАК

Напряженная атмосфера в течение недели может вызывать комплексы из самого дальнего детства, вплоть до недружелюбных эмоций к окружающим, граничащим с агрессией. Идеальный план на эту непростую неделю – не затевать ничего нового и не реагировать бурно ни на окружающих, ни на происходящие события. Это поможет избежать импульсивных действий и раздражения из-за всяких мелочей. Неделя благоприятна для закрытия всех финансовых вопросов и приступить к реализации дел, не связанных с основной работой.

ЛЕВ

Постепенно усиливается ваш позитивный настрой, тревожность и внутренняя агрессия к концу недели исчезает. В течение недели появятся люди, которые вас заинтересуют, помогут достичь гармоничного состояния души и обрести стремление к творческим проявлениям. Хорошее время для крупных покупок, смены места работы, но только делайте все обдуманно. Лучше размеренной неспешности, ничего не может быть лучше сейчас. Тщательно планируйте свои покупки, подбирайте слова, чтобы ни в коем случае не задеть окружающих и не ввязаться в авантюру.

ДЕВА

Раздражение, вызванное полупрозрачными намеками или излишней напористостью окружающих, купировать будет сложно, но попытаться стоит. Неделя непростая, поэтому вам следует быть настороже и обдумывать свои слова. Постарайтесь сосредоточиться на текущих делах, подчистить старые дела, уточнить детали и показать достойный пример окружающим. Проснувшиеся в вас красноречие, особое умение понимать окружающих и входить в их положение откроют перед вами безграничные возможности.

ВЕСЫ

Пусть вашей главной целью на эту неделю станет получение удовольствия от жизни, встречи с друзьями или застолье с семьей. Наслаждайтесь жизнью и простыми земными радостями, а о высоком, подумаете позже и в более подходящих условиях. Бороться со своим стремлением к комфортному расслабленному времяпрепровождению бессмысленно, поэтому следуйте своим желаниям без всяких угрызений совести. Вас могут посетить идеи, которые будет несложно претворить в жизнь и которые существенно улучшат ваше положение в будущем.

СКОРПИОН

Приближающееся полнолуние делает вас беспокойными и впечатлительными. В то же время вы будете слишком восприимчивы к новой информации, сопоставляя факты с потрясающей быстротой и логикой. В вас усиливается борьба между разумом и интуицией, порой делая вас немного бесцеремонными с самыми близкими людьми. Ехидное замечание так и будет срываться с вашего острого языка, а малейший укор в свой адрес, скорее всего, встретите язвительным комментарием. Но об этом в будущем вы можете очень пожалеть.

СТРЕЛЕЦ

Вы с интересом готовы исследовать окружающий вас мир, горите желанием продемонстрировать свою индивидуальность, переходящую в эксцентричность. Концентрироваться на каких-то серьезных вопросах станет решительно невозможно, так как будет хотеться предаваться сладким грезам. В эти яркие выходные лучше всего встретиться с друзьями и отправиться на неспешную прогулку. Оптимизм не покинет даже тех, кто вынужден потратить субботу и воскресенье на решение деловых или денежных вопросов.

КОЗЕРОГ

Приходит долгожданное ощущение полной гармонии между вами и окружающим миром, наполняя благожелательными мыслями и побуждениями. Периодически раздирающе вас противоречие между разумом и чувствами не потревожит вас ни на миг. Используйте благоприятные возможности по максимуму – все будет получаться легко и не потребует от вас много усилий. Планетарные влияния пробуждают в вас как творческие способности, так и лидерские качества, необходимые для достижения поставленных целей.

ВОДОЛЕЙ

Вы можете посвятить неделю созданию чего-то прекрасного или, наоборот, нацелиться на карьерные свершения. Приближающееся полнолуние подарит вам даже немного избыточную энергию, которую необходимо выплескивать во внешний мир, а не консервировать в себе. Активно решайте рабочие и бытовые вопросы, занимайтесь спортом, расширяйте круг знакомых, позволяя себе вечером любые развлечения. Неделя оставит ощущение гармонии между внешним и внутренним, добавит благожелательности и сердечности.

РЫБЫ

Неделя насыщена яркими событиями, можно строить планы, кардинально менять направление деятельности, переезжать в другой город или страну. Это время хорошо подходит для домашних дел, решения бытовых вопросов, наведения порядка в рабочих делах и в целом упорядочивания своей жизни. В то же время вы можете проявлять больше упрямства, появится желание все контролировать. Важно стремиться к дипломатии, избегать резкости в общении, учиться уступать. Главная задача на этот период – научиться не спешить и не ждать быстрых результатов.

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